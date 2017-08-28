Хозяева МТС объявили второй дефолт за два месяца

АФК «Система» объявила технический дефолт – на этот раз по обязательствам на 8,9 млрд руб. Это событие произошло из-за ареста активов АФК «Система», включая части принадлежащей корпорации доли в МТС, по иску «Роснефти».

Технический дефолт АФК «Система»

Контролирующий акционер МТС компания АФК «Система» сообщила об объявлении технического дефолта по долговым обязательствам на сумму 8,9 млрд руб. Это объявление связано с арестом активов корпорации, наложенных судом по иску государственной нефтяной компании «Роснефть» (компанию возглавляет Игорь Сечин).

Причина проблем АФК «Система»

Проблемы АФК «Система» связаны с нефтяной компанией «Башнефть», которая находилась под контролем корпорации с 2009 г. В 2014 г. Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконной приватизации «Башнефть», которая произошла еще в 1990-е годы.

Тогда же основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков оказался под домашнем арестом. Позднее Арбитражный суд постановил изъять акции «Башнефти» в пользу государства, после чего уголовное преследование было прекращено.

В 2016 г. «Башнефть» была приватизирована, ее новым владельцем стала «Роснефть». Этой весной «Роснефть» предъявила АФК «Система» иск о возмещении ущерба, который якобы был причинен «Башнефти» за то время, что ею владела корпорация.

Корпорация Владимира Евтушенкова «Система» объявила дефолты на сумму 12,8 млрд рублей

Сумма претензий сначала составляла 107 млрд руб., затем «Роснефть» увеличила ее до 170 млрд руб. В июне 2017 г. в рамках рассмотрения данного иска Арбитражный суд республики Башкортостан наложил арест на ряд принадлежащих АФК «Система» активов: 31,76% акций сотового оператора «Мобильные телесистемы» (МТС), 100% акций медицинской компании «Медси» и 90,5% акций «Башкирской энергосбытовой компании».

Не в первый раз

В июле 2017 г. из-за данных обеспечительных мер АФК «Система» уже объявляла технический дефолт по другим кредитным обязательствам на сумму 3,9 млрд руб.

Таким образом, в общей сложности технический дефолт затронул обязательства АФК «Система» на общую сумму 12,8 млрд руб.

В пресс-службе АФК «Система» уточнили, что оба объявления о технических дефолтах носят сугубо формальный характер и связаны с условиями соответствующих кредитных договоров. При этом корпорация намерена своевременно и в полном объеме продолжать обслуживать свои долговые обязательства.

Объявление о техническом дефолте дает возможность кредиторам потребовать досрочного возврата кредитов. В прошлый раз никто из кредиторов этого не сделал. В корпорации надеются, что и в этот раз никто не кредиторов таким правом не воспользуется.

В этот раз, как и в случае с прошлым техническим дефолтом, речь шла о банковских кредитах. В корпорации сообщили, что других кредитных обязательств, по которым возможно объявление технического дефолта, более нет.

АФК «Система», которая в результате проигрыша иска со стороны «Роснефти» попала под прессинг ареста своих активов, вынуждена изыскивать средства для обеспечения решения суда, - констатирует аналитик ИК «Финам» Алексей Коренев. - В этой ситуации попытка компании перенести часть платежей с текущих обязательств по долгам в пользу покрытия исковых взысканий выглядит вполне объяснимо. Объявленный технический дефолт не является полным отказом от платежей, но предполагает намерения АФК «Система» частично реструктурировать задолженность, перенеся основные платежи по ней на более поздние сроки, либо какой-нибудь иной вид расчетов. Если со стороны кредиторов компании не последует жестких заявлений или мер судебного истребования задолженности, можно надеяться, что АФК «Система» сумеет преодолеть тяжелый период и вернуться позднее к полноценному обслуживанию своих обязательств перед кредиторами.

Суд занял сторону «Роснефти»

На прошлой неделе Арбитражный суд Башкортостана суд частично удовлетворил иск «Роснефти» и постановил взыскать с АФК «Система» 136 млрд руб. В АФК «Система» заявили о намерении обжаловать данный вердикт.

Корпорация отрицает все обвинения в свой адрес и утверждает, что все сделки с «Башнефтью» проводились ею с соблюдением необходимых корпоративных процедур и с максимальной прозрачностью. Кроме того, в ходе процесса АФК «Система» требовала отстранения судьи Ирина Нурисламовой, которая рассматривала иск «Роснефти», поскольку она на слушаниях отклонила почти все ходатайства корпорации АФК «Система», но безуспешно.