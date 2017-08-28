МТС и АФК «Система» обменялись долгами на сотни миллионов

МТС раскрыла параметры сделки по покупке контент-агрегатора «Стрим» у родственной структуры – «Система Массмедиа». Сделка оказалась безденежной: МТС, в обмен на долю в «Стрим», списала задолженность за покупку зданий московских АТС.

Как МТС консолидировала «Стрим»

Оператор «Мобильные телесистемы» (МТС) раскрыл в своих материалах подробности сделки по консолидации контент-агрегатора «Стрим». В конце 2015 г. МТС увеличила свою долю в «Стрим» с 51% до 100%. Данная сделка осуществлялась со структурами АФК «Система», контролирующего акционера МТС, и содержала отложенные платежи. В итоге сделка оказалась безденежной.

Что такое «Стрим»

Изначально под брендом «Стрим» компания «Комстар Объединенные Телесистемы» («Комстар – ОТС») оказывала услуги широкополосного доступа в интернет в Москве. В 2008 г. компания запустил интернет-портал «Стрим» с мультимедийным контентом.

В 2010 г. МТС поглотила «Комстар - ОТС». К тому времени у МТС уже был собственный мультимедийный портал omlet.ru. МТС решила объединить два портала под брендом «Стрим». В 2011 г. «Стрим» выделился в отдельную структуру и стал, в том числе, агрегатором мобильного контента.

В 2012 г. 49%-долю в «Стрим» получил холдинг «Система Массмедиа» (СММ), полностью принадлежащий АФК «Система». Однако в 2016 г. АФК «Система» решила расформировать СММ: его преемником стал фонд Sistema Venture Capital, инвестирующий в интернет-проекты. Остальные активы СММ были распроданы.

В обмен на долю в «Стрим» МТС задолженность АФК «Система» за покупку зданий московских АТС

В числе прочего доля в «Стрим» была продана МТС, которая снова стала единоличным владельцем этой компании. В рамках сделки «Стрим» списал с СММ долг в размере 561 млн руб. Кроме того «дочка» «Стрим» - «Стрим Диджитал» - выдала СММ вексель на сумму 1,09 млрд руб. под 9% годовых.

Как «Стрим» оказался связан с недвижимостью московских АТС

Из материалов МТС следует, что компания не платила по данному векселю. Он был возвращен МТС в обмен на списание за задолженности за продажу 49% доли в компании «Рент Недвижимость».

«Дочка» МТС – «Московская городская телефонная сеть» (МГТС) – провела реконструкцию своей телефонной сети, после чего отпала необходимость в наличии автоматических телефонных станций (АТС). Здания, занимаемые АТС, стали продаваться структурам АФК «Система».

В 2014 г.г. МГТС продала организацию «МГТС-недвижимость», владеющую 76 зданиями АТС компании «Бизнес-недвижимость» - «дочке» АФК «Система». Общая сумма сделки составил 6,3 млрд руб.

В начале 2015 г. распродажа объектов продолжилась. МТС продала 51% в компании «Рент-Недвижимость», также владеющей рядом зданий АТС, за 4,34 млрд руб. Покупателем также выступила «Бизнес-Недвижимость».

Затем оставшиеся 49% акций «Рент-Недвижимость» были проданы тому же покупателю за 4,2 млрд руб. То есть всего за «Рент-Недвижимость» было получено 8,54 млрд руб.

Но, как пояснили в МТС, сделка по 49% акций «Рент-недвижимость» не была сразу полностью оплачена. Вексель, который «Стрим-Диджитал» выдал СММ в качестве оплаты за 49% доли в «Стрим», и был использован АФК «Система» для погашения задолженности за 49% долю в «Рент-Недвижимость». Таким образом, расчеты по двум сделкам с участием МТС и АФК «Система» были закрыты.