Второй по величине акционер «Мегафона» бежал из Таджикистана без разрешения властей

Сделка по продаже шведской Telia таджикского сотового оператора Tcell прошла без получения необходимого разрешения от властей Таджикистана.

Telia избавилась от проблем в Таджикистане

CNews выяснил подробности сделки по продаже шведской телекоммуникационной компанией Telia (бывшая TeliaSonera) контрольного пакета таджикского сотового оператора «Индиго-Таджикистан», работающего под торговой маркой Tcell. Сделка была закрыта в конце апреля 2017 г., ее условия не объявлялись, а ранее Telia говорила, что данная продажа вообще не состоится.

Telia, которая является вторым по величине акционером «Мегафона», продала 60% акций «Индиго-Таджикистан». Покупателем выступила Организация Ага-Хана по развитию (Aga Khan Fund for Economic Development, ОАХР), которой до этого уже принадлежали остальные 40% акций оператора.

Как Telia не выпускали из Таджикистана

Первоначально Telia договорилась о продаже «Индиго-Таджикистан» еще в сентябре 2016 г. Тогда ОАХР готов был заплатить за 60% акций «Индиго-Таджикистан» $39 млн, весь оператор был оценен в $66 млн.

Однако в январе 2017 г. Telia сообщила о наличии ряда проблем с таджикскими властями.

Во-первых, Антимонопольная служба Таджикистана не ответила в отведенный законом срок на запрос Telia о разрешении на данную сделку. Во-вторых, Налоговый комитет Таджикистана предъявил «Индиго-Таджикистан» требование об уплате налогов на сумму 155 млн сомони ($19,6 млн).

Претензии относились к работе операторы в 2015-2016 г.г. В Telia были категорически несогласны с этими налоговыми претензиями и отмечали, что размер претензий превышает показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходов на амортизацию), который был у оператора за 2015 г.

Сделка по продаже шведской Telia таджикского сотового оператора Tcell прошла без разрешения властей.

Ее сумма оказалась на 40% ниже первоначально оговоренной

В начале апреля 2017 г. Telia заявила, что сделка по продаже «Индиго-Таджикистан» не состоится: Антимонопольная служба так и не дала ответа на запрос о разрешении данного приобретения. Соответственно, ранее заключенный с ОАХР договор по продаже сотового оператора более недействителен.

Как Telia передумала получать разрешение властей

Однако в конце апреля 2017 г. Telia неожиданно сообщила, что контрольный пакет акций «Индиго-Таджикистан» все-таки продан ОАХР. Сумма сделки не разглашалась.

Представитель Telia Ральф Багнер (Ralf Bagner) сообщил CNews, что сумма сделки составила $27,7 млн. То есть за контрольный пакет акций «Индиго-Таджикистан» Telia выручила на 40% меньше, чем она договаривалась с ОАХР осенью 2016 г.

Относительно разрешения от Антимонопольной службы Багнер сообщил, что в его получении не было необходимости. Почему ранее из-за отсутствия разрешения Telia заявляла о срыве сделки, остается непонятным. В ОАХР и Антимонопольной службе Таджикистана не ответили на запросы CNews.

Могущественный покупатель

Источник CNews на телекоммуникационном рынке Таджикистана сообщил CNews, что, скорее всего, сделка состоялась благодаря лоббистским возможностям покупателям. ОАХР является частью Aga Khan Development Network (AKDN) и занимается инвестициями в развивающиеся рынки Африки и Азии, сотрудничая с различными международными организациями, включая ООН.

Инвестиционная компания AKDN, в свою очередь, создана Ага-Ханом, наследным духовным лидером мусульман - исмаилитов-низаритов, немногочисленного вероучительного движения в шиитском направлении ислама.

Позиции ОАХР сильны в Таджикистане, особенно в Горно-Бадахшанском автономной области. Кроме того, у ОАХР также налажены контакты с высшим руководством Таджикистана.