Акционер «Мегафона» выходит из крупнейшего сотовика Турции

Шведская Telia намерена продать 7% акций турецкого оператора Turkcell, совладельцем которого является российская LetterOne. За этот пакет шведы могут выручить порядка $500 млн, а всего с начала года Telia заработает на акцих Turkcell около $1 млрд.

Telia избавляется от акций Turkcell

Шведская компания Telia (бывшая TeliaSonera), второй по величине акционер «Мегафона», сообщила о начале ускоренного сбора заявок от институциональных инвесторов на покупку 7% акций крупнейшего в Турции сотового оператора Turkcell. Цена продажи будет определена в зависимости от спроса, сделка должна состояться 21 сентября 2017 г. Исходя из рыночных котировок акций Turkcell, за этот пакет Telia сможет выручить $511 млн.

На начало 2017 г. Telia владела 38% акций Turkcell. Из них 14% принадлежало шведам напрямую, остальное - через буферную структуру Turkcell Holdings. Telia владеет 53% Turkcell Holdings, которая, в свою очередь, владеет 51% акций Turkcell.

49% акций Turkcell Holdings принадлежат другой буферной структуре - Cukurova Turkcell Holdings (CTH). Владельцем 51% акций CTH является турецкая группа Cukurova Holdings, оставшиеся 49% принадлежат инвестиционной компании LetterOne, созданной владельцами российской «Альфа-групп».

Вторая продажа

В мае 2017 г. Telia приняла решение поэтапно распродать акции Turkcell, которые принадлежат ей напрямую. Тогда шведы продали 7% акций турецкого сотового оператора за $500 млн. Таким образом, всего от продажи акций Turkcell в этом году Telia сможет выручить порядка $1 млрд.

Шведская Telia намерена продать последние принадлежащие ей 7% акций Turkcell

Напомним, еще в 2005 г. Telia договорилась с Cukurova о выкупе ее доли в Turkcell за $3,1 млрд, что позволило бы шведам стать контролирующим акционером сотового оператора. Однако сделку сорвала «Альфа-групп», сделавшая турецкой группе альтернативное предложение: россияне за $1,6 млрд выкупили у турок 49% акций CTH (эквивалентно 13,3% акций Turkcell), предоставив кредит на $1,6 млрд по залог остальных 51% акций CTH.

Бесконечные суды

Telia подала в суд против Cukurova. В 2011 г. Международный трибунал в Женеве обязал турецкую сторону выплатить за срыв сделки компенсацию в размере $900 млн (хотя к нынешнему времени компенсация так и не выплачена).

Параллельно россияне сами стали судиться с Cukurova: в 2007 г. «Альфа-групп» обвинила турецкую группу в нарушении условий кредитного соглашения и через суд потребовала передать ей заложенные акциии Turkcell. В 2009 г. «Альфа-групп» и TeliaSonera договорились о координации своих усилий по установлению контроля над Turkcell.

В 2013 г. Лондонский арбитраж признал, что Cukurova нарушила кредитное соглашение, но предоставил туркам возможность погасить задолженность перед «Альфа-групп». Cukurova смогла расплатиться с россиянами, для чего был привлечен кредит от государственного Zirat Bankasi на $1,7 млрд.

В 2015 г. разбирательства между сторонами начались с новой силой.

LetterOne обвинила Cukurova в нарушении кредитного соглашения. В 2016 г. Лондонский арбитраж предоставил Cukurova право выбора: либо турки выкупают за $2,7 млрд долю россиян в Turkcell, либо продают им свою долю за $2,8 млрд.

Турки выбор не сделали, что предоставило россиянам возможность приобрести их долю в Turkcell. Однако LetterOne не смогла осуществить данную сделку, так как доля Cukurova в Turkcell находится под арестом в рамках разбирательств с Telia. В результате ситуация зашла в тупик.

Дополнение

После публикации этого материала Telia сообщила об успешном размещении принадлежащих ей 7% акций Turkcell. В ходе размещения цена одной акции составила 11,7 лир ($3,3), весь пакет был продан за 11,781 млрд лир ($510 млн).