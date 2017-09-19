МТС начала обрабатывать большие данные для всех желающих

МТС расширила свой пакет облачных услуг #CloudМТС за счет добавления сервиса обработки больших данных. Конкурентными преимуществами работы с Big Data сможет воспользоваться не только крупный, но также средний и малый бизнес. Если клиент ограничен в средствах, он может выбрать более низкую скорость обработки.

Новый сервис

Сотовый оператор МТС запустил сервис обработки больших данных в облаке. Услуга Big-Data-as-a-Service (BdaaS) будет раздаваться из собственных ЦОДов компании. Это позволит клиентам оператора работать с большими данными даже если у них нет собственных необходимых вычислительных мощностей.

Для этого в облачный сервис #CloudМТС были добавлены программные средства Hadoop-as-a-Service и Spark-as-a-Service, предназначенные для обработки и анализа Big Data. Они могут быть использованы для выполнения различных задач в сферах бизнес- и финансовой аналитики, целевого маркетинга, таргетирования рекламы, анализа и персонализации контента, сбора и обработки открытых данных.

Как это работает

По словам директора Центра инноваций МТС Владимира Хренкова, в настоящий момент большие данные перестают быть доступными только крупному бизнесу и ИТ-компаниям. Благодаря облачным решениям их возможности может использовать также малый и средний бизнес. Пользователь загружает в облачную среду МТС свои шаблоны и алгоритмы, после чего получает результат обработки. Решение можно масштабировать, разработчики ручаются за соответствие жестким требованиям безопасности. Внедрение решения в компании занимает около трех месяцев.

Сервис был протестирован в ходе анализа обезличенных мета-данных веб-страниц. Испытания показали достаточную эффективность и гибкость системы, уверяют разработчики. По их словам, клиент может сам выбрать скорость обработки в зависимости от того, сколько средств он может потратить на услугу. Быстрая обработка обойдется дороже, медленная — дешевле. Создание, переконфигурация и удаление приложений осуществляются в один клик.

Другие провайдеры BdaaS

Среди прочих российских компаний обработкой больших данных в облаке занимается, например, «Яндекс» — точнее, его структура Yandex Data Factory, созданная в 2014 г. В процессе обработки данных используется искусственный интеллект и машинное обучение. Клиентами «Яндекса» в этой области сейчас являются в основном промышленные корпорации.

Сотовый оператор МТС начал обрабатывать большие данные в облаке

В начале 2016 г. свой сервис по обработке Big Data появился и у Mail.ru Group. Услуги предоставляются в основном компаниям из сфер электронной коммерции, финансов, ритейла, транспорта и логистики.

Облачные услуги МТС

Проект МТС, в рамках которого оператор предоставляет бизнесу облачные услуги, получил название #CloudМТС. Коммерческая облачная платформа была создана на основе решения VMWare. В результате получилась распределенная облачная система, которая использует сеть собственных магистральных и городских каналов связи. МТС утверждает, что такая организация позволяет системе работать без перебоев и обеспечивает повышенную устойчивость к внешним воздействиям.

С августа 2016 г. оператор начал предоставлять клиентам услуги облачного хранения данных. Место в облачном хранилище выделяется бесплатно, компания получает выгоду от увеличения интернет-трафика. Услуга облачных вычислений изначально была доступна только малому и среднему бизнесу, но в марте 2017 г. открылась и для крупного бизнеса.

ЦОДы МТС

С 2007 г. у оператора есть свои ЦОДы, сейчас их уровень надежности определяется маркировкой Tier-III. Те ЦОДы МТС, которые находятся в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, были переоборудованы с использованием современных СХД и серверов мировых производителей. На 2017 г. запланировано переоборудование ЦОДов в других городах: Самаре, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке. Развитием проекта #CloudМТС занимается специальная команда, сформированная на базе Центра инноваций МТС.

Ранее МТС предлагала услуги коммерческих ЦОДов в основном по схеме «колокейшн», при которой компании размещали собственное оборудование в ЦОДах МТС.

Что такое Tier-III

Tier-III – это третий уровень надежности из четырех по системе Tier. Для этой категории характерно дублирование оборудования за счет дополнительных компонентов, а также дублирование потоков. ЦОДы Tier-III работают без остановок на обслуживание, простой не превышает 1,6 часа в год, надежность инфраструктуры составляет 99,982%, вероятность остановки в ближайшие 5 лет равна 25,91%.

Самые популярные коммерческие ЦОДы – это Tier-II и Tier-III. В отличие от Tier-II, Tier-III дублирует также телекоммуникационные помещения, каналы связи и оборудование клиента. ЦОД Tier-III находится в отдельном здании, имеет огнеупорные серверные помещения и специальные зоны для настройки оборудования.