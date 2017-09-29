ЦИК готовится к выборам Президента России. Начат поиск ИТ-подрядчиков

ЦИК активизировался по линии ИТ а преддверии выборов Президента России в марте 2018 г. Первые технологические тендеры на сумму свыше 50 млн руб. преимущественно касаются услуг связи для территориальных избирательных комиссий, входящих в контур ГАС «Выборы».

Подготовка к выборам по линии ИТ

Центризбирком России (ЦИК) приступил к ИТ-подготовке к президентским выборам, которые намечены на 18 марта 2018 г. Сегодня, 29 сентября 2017 г. завершился примем заявок в двух тендерных ИТ-процедурах ведомства по данной тематике, а по третьей должны были состояться торги, отмененные из-за отсутствия претендентов на контракт. Еще в одном тендере победитель уже определен.

Все эти закупки носят пометку «подготовка и проведение выборов Президента Российской Федерации». Непосредственным заказчиком со стороны государства выступает Федеральный центр информатизации при ЦИК. Сумма начальных цен контрактов в еще незавершенных тендерах в совокупности с ценовым предложением победителя в закончившемся конкурсе составляет 56 млн руб.

Что и за сколько закупается

Завершившийся конкурс с начальной ценой контракта в 7,28 млн руб. касался развертывания программно-технического комплекса автоматизированной проверки подписных листов (шесть АРМов, сканер, МФУ, программно-технические средства защиты и пр.), а также настроить промышленный сканер с применением СУБД Oracle. Подряд на эти работы достался единственному участнику закупки — компании «Счетмаш-сервис» — за 7,25 млн руб.

Типовая схема организации связи регионального фрагмента ГАС «Выборы» (источник: ЦИК)

Несостоявшийся по причине отсутствия участников аукцион со стартовой ценой лота в 1,2 млн руб. относился к оказанию услуг связи для регионального фрагмента ГАС «Выборы» на территории Татарстана. Они подразумевали передачи данных в виртуальной частной сети (VPN) для непрерывного обмена информацией между комплексами средств автоматизации территориальных избирательных комиссий и комплексом средств автоматизации ЦИК Татарстана.

Два оставшихся тендера были объявлены 13 сентября 2017 г. Торги по ним намечены на 6 октября. Первый из них со стартовой ценой контракта 18,4 млн руб. предполагает оказание услуг связи для региональных фрагментов ГАС «Выборы». В техзадании также прописана передача данных в виртуальных частных сетях (VPN), но уже для целого ряда регионов: Кабардино-Балкарии, Коми, Калмыкии, Марий ЭЛ, Амурской, Астраханской, Белгородской, Брянской, Ивановской, Иркутской, Кемеровской, Курской, Нижегородской, Сратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской, Ярославской и Томской областей, Пермского и Хабаровского краев, Ямало-Ненецкого автономного округа, Крыма, Севастополя, Еврейской автономной области.

Второй тендер с начальной ценой контракта в 29,1 млн руб. касается услуг связи для расширения функциональных возможностей региональных фрагментов ГАС «Выборы». Характер работ — все тот же. Место оказание услуг — десятки остальных регионов России.

Другие предвыборные потребности ЦИК

Напомним, в начале августа 2017 г. в ЦИК заявили, что стоимость видеонаблюдения на выборах Президента России в 2018 г. составит 2,7 млрд руб. Заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев тогда высказал предположение, что именно в эту сумму уложатся предложения Минкомсвязи по данному вопросу.

В рамках проекта ЦИК намерена поставить камеры только на участках, расположенных в областных и районных центрах, а также других крупных населенных пунктах. В общей сложности под видеонаблюдением будут голосовать 85% граждан. Таким образом, удастся сократить расходы на оборудование участков.

Также отметим, что на этапе подготовки к выборам в Госдуму в сентябре 2016 г. ЦИК приобрела копировально-печатные устройства за 517 млн руб. Поставщиком тогда выступил «Крок», который предположительно предоставил заказчику технику японской Ricoh.