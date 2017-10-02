CNews опубликовал рейтинг крупнейших ИТ-поставщиков для операторов связи

По итогам 2016 г. выручка участников рейтинга CNews «Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи» сократилась на 3%. Российские телеком-компании стараются минимизировать издержки на ИТ. У 10 поставщиков из 30 выручка сократилась в среднем на 11%. Состав топ-5 рейтинга не изменился по сравнению с 2015 г., на долю лидеров по-прежнему приходится более 50% выручки топ-30.

Лидеры удерживают долю

Общая выручка топ-30 рейтинга CNews «Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи» в 2016 г. составила p105,3 млрд, что на 3% меньше по сравнению с топ-30 компаний 2015 г. (p108,9 млрд). При этом совокупно участники рейтинга 2016 г. показали положительную динамику относительно прошлого года – рост составил 3,2%.

Основная причина – корректировка выручки за 2015 г. одного из лидеров рейтинга «Энвижн Груп» (p10,9 млрд вместо p16 млрд, указанных в рейтинге 2015 г.). По словам аналитика компании Анастасии Баранник, «данные были скорректированы согласно составу компаний группы в 2016 году».

Лидерами рейтинга по-прежнему остаются компании «Техносерв», «Воентелеком», «Сател», «Энвижн Груп» и ITG (Inline Technologies Group). В 2016 г. на их долю пришлось 52% от общей выручки топ-30, а именно – p55,1 млрд.



Суммарная выручка топ-30 поставщиков ИТ для операторов связи



Источник: CNews Analytics, 2017



Как и в 2015 г. первые 20 компаний рейтинга преодолели порог годовой выручки в миллиард рублей. При этом нижняя граница рейтинга поднялась со p137 млн в 2015 г. до p308,7 млн в нынешнем.



Взлеты и падения 2016



Лидером роста стал новый участник рейтинга – «Сибирская телекоммуникационная компания», ее выручка за год выросла сразу на 822,7%, достигнув в 2016 г. p1,8 млрд. За нею следуют «РДТех» (271,8%), «Рестрим» (119,6%), «Ланит» (78,6%) и «Компарекс» (47%).

Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи

№ 2016 № 2015 Название организации Город Выручка от проектов в телекоме в 2016 г. с НДС, ₽тыс. Выручка от проектов в телекоме в 2015 г. с НДС, ₽тыс. Рост 2016/2015, % Доля выручки от ИТ-проектов в телекоме в общем обороте компании, 2016 г., % 1 3 Техносерв Москва 13 163 013 13 101 904 0,5% 25,1% 2 2 Воентелеком Москва 11 834 221 13 917 405 -15% 100% 3 4 Сател Москва 10 802 400 9 585 008 12,7% 83,5% 4 1 Энвижн Груп Москва 10 180 645 10 867 748 -6,3% 77% 5 5 ITG (Inline Technologies Group) Москва 9 121 000 8 884 250 2,7% 25% 6 6 Петер-Сервис Санкт-Петербург 8 854 671 6 995 651 26,6% 100% 7 7 Ай-Теко Москва 5 653 470 5 154 201 9,7% 19% 8 Softline Москва 4 412 844 3 925 651 12,4% 7,7% 9 8 Астерос Москва 4 240 006 4 550 512 -6,8% 19,8% 10 10 Инфосистемы Джет Москва 3 087 650 3 252 599 -5,1% 16% Источник: CNews Analytics, 2017 Перейти к полной таблице

В 2016 г. выручка 11 участников рейтинга упала, при этом у 10 из них в среднем на 11%. Максимальное падение продемонстрировал интегратор «Корус консалтинг»: с p1,2 до p0,3 млрд. (-73,5%). Как пояснили в пресс-службе, в 2015 г. у компании был ряд больших проектов для клиентов из телекома в области системной интеграции – с этим связано такое увеличение доли выручки в позапрошлом году. Таким образом, компания вернулась на свою привычную позицию (в 2014 г. – 30 место, в 2016 г. – 29 место).



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