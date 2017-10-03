Совладелец «Мегафона» продал его акции на 22 миллиарда

Telia продает 5% акций «Мегафона»

Шведская компания Telia объявила о начале процедуры ускоренного сбора заявок (букбилдинг) на продажу примерно 35 млн акций «Мегафона», что составляет 5,65% от общего числа акций сотового оператора. Организаторами размещения выступают BofA Merrill Lynch, Citi и Morgan Stanley.

Позднее, по итогам размещения стало известно, что компания продала 38,5 млн акций «Мегафона» по цене 585 руб. за одну акцию. Эта цена представляет собой дисконт в размере 8,5% к цене закрытия торгов акциями «Мегафона» в понедельник, 2 октября 2017 г. на Московской бирже.

Таким образом, Telia выручила от продажи акций «Мегафона» 22,5 млрд руб. Доля Telia в «Мегафоне» уменьшилась с 25,2% до 19%. При этом компания взяла на себя обязательство не продавать акции «Мегафона» в течение следующих 90 дней. Контрольный пакет акций «Мегафона» в 56,2% принадлежит холдингу USM Алишера Усманова. Представитель Telia Ральф Багнер (Ralf Bagner) заявил CNews, что компания продолжит конструктивное сотрудничество с USM с целью повышения капитализации компании — в интересах всех акционеров «Мегафона».

Как Teliaуходит с постсоветского пространства

Осенью 2015 г Telia объявила о намерении продать свои активы в макрорегионе «Евразия»: в него входят страны СНГ, Грузия и Непал. К настоящему моменту Telia продала сотовых операторов в Таджикистане и Непале. В момент продажи в Telia заявляли, что эти сделки не касаются долей компании в «Мегафоне» и турецком сотовом операторе Turkcell.

Шведский акционер продал пакет «Мегафона» за 22 млрд рублей

Позже, весной 2017 г. Telia все же начала распродажу акций Turkcel. В ходе двух сделок Telia продала 145 акций оператора на сумму в $1,01 млрд. В результате данных сделок Telia полностью распродала акции Turkcell, находящиеся в ее прямом владении, однако у шведов еще остается в косвенном владении 28% акций турецкого оператора.

Аналитик «Открытие брокер» Тимур Нигматуллин проводит аналогии между продажей Telia доли в «Мегафон» с продажей норвежским Telenor доли в группе Veon (работает в России под брендом «Билайн»). Аналитик полагает, что как и Telenor, Telia поэтапно полностью выйдет из капитала «Мегафона». Кроме того, Нигматуллин считает, что начавшееся в понедельник снижение стоимости акций «Мегафона» продолжится, а в целом при продаже через ускоренный букбилдинг дисконт к рыночной цене составит 5%. Восьмипроцентный дисконт, с которым акции «Мегафона» продала Telia, является достаточно крупным для ускоренного формирования книги заявок, добавляет аналитик.

Несостоявшиеся мечты шведских акционеров

Telia была одним из старейших акционеров «Мегафона». Шведская компания вместе с финской Sonera вошли в число первых инвестором петербургского сотового оператора «Северо-западный GSM», созданного в 1990-е годы. Долей в этом операторе также владел петербургский холдинг «Телекоминвест», в число акционеров которого в 2000 г. также вошла Telia.

Кроме того, в 2000 г. Sonera стала совладельцем московского GSM-оператора SonicDuo. В 2001 г. «Северо-западный GSM» и Sonic Duo объединились, образовав федерального сотового оператора «Мегафон». Тогда же Telia и Sonera объединились в компанию TeliaSonera со штаб-квартирой в Швеции.

TeliaSonera была крупнейшим акционером «Мегафона». В число совладельцев сотового оператора также входили вышеупомянутый «Телекоминвест» и компания LFFinance американского предпринимателя Леонида Рожецкина. В 2003 г. Рожецкин продал свою долю в «Мегафоне» «Альфа-групп».

Другие акционеры «Мегафона» восприняли эту сделку «в штыки». Связанные с «Телекоминвестом» структуры даже пытались отсудить у «Альфа-групп» данный пакет, но безуспешно. История завершилась в 2008 г., когда Алишер Усманов выкупил долю «Телекоминвеста» и связанных с ним структур в «Мегафоне».

В 2009 г. TeliaSonera и «Альфа-групп» договорились об объединении своих долей в «Мегафоне» и Turkcell. Это вызвало новый конфликт: сделку в отношении «Мегафона» в судебном порядке опротестовали структуры Усманова. В результате в 2012 г. «Альфа-групп» приняла решение о продаже своей доли в «Мегафоне» Усманову и самому оператору.

Позднее было проведено IPO «Мегафона», в ходе которого TeliaSonera уменьшила свою долю в операторе с 35% до 25%. В ходе той же цепочки сделок TeliaSonera продала свою долю в «Телекоминвесте». Недавно TeliaSonera была переименована в Telia.