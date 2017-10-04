«Дочку» МТС втянули в историю с долгом на $6 млрд

Индийский сотовый оператор Aircel не будет участвовать в слиянии со своим конкурентом - Rcom, который, в свою очередь, находится в процессе объединения с местной «дочкой» АФК «Система». Выход Aircel из сделки создаст серьезные трудности для Rcomm по погашению имеющейся задолженности на $6 млрд.

Третьего не будет

Индийский сотовый оператор Reliance Communications (Rcom) отказался от слияния со своим конкурентом - оператором Aircel, принадлежащим малазийской группе Maxis. Об этом сообщает индийская газета Economic Times со ссылкой на основного владельца Rcom Анила Амбани (Anil Ambani).

Отказ от слияния Амбани объяснил «законодательной и регуляторной неопределенностью, различными вмешательствами заинтересованных сторон и политическими директивами, влияющими на банковское финансирование телекоммуникационной отрасли».

Соглашение о слиянии Aricel с Rcom было заключено в 2016 г. Предполагалось создание объединенной компании, в которой нынешние акционеры Rcom и Aircel будут владеть одинаковыми долями.

В 2015 г. Rcom договорился о слиянии с сотовыми оператором Sistema Shyam Teleservices (SSTL, торговая марка MTS-India), подконтрольным российской АФК «Система».

Кто и с кем хотел слиться

В рамках слияния Rcom и SSTL планируется, что акционеры SSTL получат в объединенной компании порядка 10% акций. Слияние же Rcom с Aircel должно было последовать за данной сделкой.

Оператор Aircel отказался от тройной сделки по слиянию с Rcomm и индийской «дочкой» МТС.

Это создает для Rcomm трудности с погашением долга на $6 млрд.

SSTL владеет сетями стандарта CDMA, работающими в диапазоне 800 МГц. По состоянию на март 2017 г., оператор обслуживал 4,9 млн абонентов. У Rcom и Aircel более сильные позиции.

У Rcom есть сети CDMA, GSM, 3G и 4G, работающие в диапазонах 800 МГц, 1800 МГц и 2,1 ГГц. Оператор обслуживает 86 млн абонентов. У Aircel есть сети GSM, 3G и 4G, работающие в диапазонах 900 МГц, 1800 МГц, 2,1 ГГц и 2,3 ГГц.

Как теперь сокращать долг

Слияние с Aircel было необходимо Rcom, в первую очередь, для сокращения своей задолженности. Сейчас совокупный долг Rcom составляет 420 млрд рупий ($6,4 млрд). Сделка должна была сократить эту величину на 40%.

В условиях срыва данной сделки Rcom будет искать другие пути для сокращения долга. В частности, планируется продать мачты для базовых станций, волоконно-оптические каналы связи и объекты недвижимости за 250 млрд рупий ($3,8 млрд). Кроме того, компания рассматривает возможность продажи части имеющихся у нее частот - весь частотный спектр компании оценивается в 190 млрд рупий ($2,9 млрд).

В пресс-службе АФК «Система» заявили CNews, что судьба сделки между Rcom и Aircel не влияет на слияние SSTl с Rcom. В компании надеются, что данная сделка будет закрыта осенью 2017 г.