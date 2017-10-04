Решение RDP.RU для URL-фильтрации EcoFilter успешно прошло тест Роскомнадзора
Подробности тестирования
В исследованиях принимали участие операторы связи из пяти федеральных округов РФ с различной численностью абонентов.
Тестирование проводилось при помощи АС «Ревизор» - автоматизированной системы, используемой регулятором для контроля соблюдения операторами требований федерального законодательства по фильтрации трафика.
Анализ результатов показал, что устройство полностью решает задачу по выявлению и блокировке запрещенного и нежелательного контента. По словам разработчиков, это стало возможным благодаря использованию в оборудовании RDP.RU передового метода высокопроизводительной обработки всего трафика при подключении устройства «в разрыв». Данная схема исключает использование IP-предфильтров, которые уже показали свои слабые стороны — уязвимость к атакам и высокий процент пропусков запрещенных ресурсов.
В экспертном заключении Роскомнадзора отмечено, что производитель не предъявляет обязательных требований к существующему оборудованию сети оператора – то есть, EcoFilter легко интегрируется с любой инфраструктурой, независимо от ее состава. Выбор нужной оператору модификации решения рекомендуется делать исходя из пропускной способности каналов связи.
Новая версия программного обеспечения для EcoFilter поддерживает протокол IPv6, который уже сегодня используется в сетях многих российских провайдеров.
«Стопроцентная фильтрация по большим спискам URL — это то, к чему наша компания стремилась много лет, — говорит технический директор и основатель RDP.RU Николай Гузаков. — Мы собрали уникальную экспертизу в этой сфере и добились серьезных результатов, которые всегда готовы подтвердить на практике. Наша компания предоставляет оборудование на бесплатное тестирование и оказывает профессиональную помощь в интеграции и настройке. Мы не ограничиваем круг заказчиков, ведь причины для URL-фильтрации могут быть разные: информационная безопасность, корпоративные стандарты. При соблюдении оператором наших рекомендаций система EcoFilter полностью закрывает потребность в фильтрации запрещенного и нежелательного трафика».
Несколько фактов о RDP.RU
Компания RDP.RU (Research & Development Partners) - ведущий российский разработчик и поставщик собственных телекоммуникационных решений. Организация была создана в 2010 г. и специализируется на разработке инновационного ПО и программно-аппаратных решений для высокопроизводительной обработки сетевого трафика.
RDP.RU располагает штатом разработчиков и инженеров с опытом работы в ведущих международных корпорациях. Компания аккумулировала экспертизу в области разработки виртуализованных сетевых функций и телекоммуникационного оборудования на базе x86-платформ.
Компания является резидентом ИТ-кластера инновационного центра «Сколково», входит в Ассоциацию разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» и обладает собственной экспериментальной базой для функционального и нагрузочного тестирования сетевых устройств, в том числе, на реальном абонентском трафике.
Продукты RDP.RU включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи, в Реестр телекоммуникационного оборудования российского происхождения Минпромторга, а также в Перечень инновационной высокотехнологичной продукции и технологий, курируемый Агентством инноваций города Москвы.