CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков ИТ в госсектор

Объем российского рынка информационных технологий по итогам 2016 г. сократился на 1,7% и составил ₽747,4 млрд. Совокупная выручка 50 участников ежегодного рейтинга крупнейших поставщиков решений для госсектора CNews в 2016 г. увеличилась на 3,5% по сравнению с 2015 г. и достигла ₽129,8 млрд. В 2017 г. ожидается рост рынка ИТ для госсектора примерно на 5%. В том числе за счет существенного – на 30% – увеличения ИТ-бюджетов российских регионов. Подробности в ежегодном обзоре CNews «ИТ в госсекторе 2017».

Российский рынок ИТ в госсекторе

По данным Минэкономразвития, в 2016 г. объем российского рынка информационных технологий составил ₽747,4 млрд, что на 1,7% меньше, чем годом ранее. Министерство прогнозирует в 2017 г. его стагнацию, а в 2018 г. – умеренный рост. Что касается его B2G сегмента, то, по мнению опрошенных CNews экспертов, объем ИТ-бюджетов госзаказчиков в 2016 г. увеличился в среднем на 5%. Примерно такого же роста можно ожидать и по итогам текущего года. 2016–2017 гг. стали периодом активного развития трех основных трендов в государственном секторе российского рынка информационных технологий – импортозамещение, безопасность и построение цифровой экономики.

Ключевые показатели

Совокупная выручка 50 участников ежегодного рейтинга крупнейших поставщиков решений для госсектора CNews по итогам 2016 г. составила ₽129,8 млрд, что на 3,5% больше, чем в 2015 г. (₽125,4 млрд). По сравнению с 2008 г. она выросла на 31% в рублях. Таким образом, среднегодовой рост этого показателя за указанный период составил 3,9%.

Выручка топ-50 поставщиков ИТ для госсектора

Источник: CNews Analytics, 2017

В ближайшие 2 года, при условии отсутствия очередных экономических или политических встрясок, можно ожидать дальнейшего роста выручки участников рейтинга на текущем (3,9% в год) или даже более высоком уровне – с учетом стартующих инициатив по развитию цифровой экономики и общего тренда на огосударствление российского ИТ-рынка.

Крупнейшие поставщики решений для госсектора 2017

№ 2016 № 2015 Название компании Город Выручка от проектов в госсекторе в 2016 г., с НДС, ₽тыс. Выручка от проектов в госсекторе в 2015г.,с НДС, ₽тыс. Рост, % Доля проектов в госсекторе в общей выручке 2016, % Доля проектов в госсекторе в общей выручке 2015, % Крупнейшие заказчики 1 1 Техносерв Москва 14 545 661 15 639 427 -7% н/д н/д Федеральное казначейство, ФМС, ФТС, Росфинмониторинг, ПФР, Росгидромет, ГЛОНАСС, ЗащитаИнфоТранс, Росгранстрой, Россия cегодня 2 Воентелеком Москва 12 691 487 13 926 172 -9% 100% 100% н/д 3 5 ITG (Inline Technologies Group) Москва 8 756 160 8 528 880 2,7% 24% 24% МВД, Минкомсвязи, Ростехнадзор, ФССП, ФТС 4 4 Softline Москва 8 511 467 9 023 067 -5,7% н/д 19% н/д 5 7 Форс Москва 7 202 312 5 646 066 27,6% 70% 65% н/д 6 3 Систематика Москва 6 875 903 9 489 214 -27,6% н/д н/д н/д 7 9 Крок Москва 5 729 476 5 196 161 10,3% 20,1% 18,9% н/д 8 6 Ай-Теко Москва 5 278 047 7 972 577 -33,8% 14% 25% н/д 9 8 Ланит Москва 5 027 811 5 235 363 -4% 23% 26,7% н/д 10 10 Компьюлинк Москва 4 828 548 4 489 550 7,6% 21,5% 23% н/д

Источник: CNews Analytics, 2017 Перейти к полному рейтингу





Согласно данным очередного ежегодного рейтинга ИКТ-бюджетов российских регионов, подготовленного CNews, в 2017 г. с учетом полученных от Минкомсвязи субсидий субъекты Федерации израсходуют на проекты в сфере ИКТ ₽101,3 млрд. Таким образом, по сравнению с 2016 г. (₽77,9 млрд c учетом корректировок бюджета Москвы) совокупные ИКТ-расходы региональных органов власти увеличатся на 30,1%. Это самый значительный показатель роста за все время составления рейтинга – за последние 5 лет (с 2013 г. по 2017 г.)

С обзором «ИКТ в госсекторе 2017» можно ознакомиться здесь.