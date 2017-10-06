Новая монополия: «Ростелеком» стал единым оператором для госорганов

Власти назначили «Ростелеком» единым поставщиком услуг фиксированной связи для органов государственной власти. Аналитики полагают, что исполнение этого поручения встретит сопротивление конкурентов оператора и чиновников на местах.

«Ростелеком» станет монополистом для госорганов

Подконтрольный государству оператор «Ростелеком» назначен единым поставщиком услуг связи для федеральных органов государственной власти. Об этом президент компании Михаил Осеевский сообщил агентству «Интерфакс». Кто именно подписал такое распоряжение, Осеевский не уточнил.

В пресс-службе «Ростелекома» отказались от комментариев по данному вопросу. По данным «Интерфакса», «Ростелеком» станет единым поставщиком для госорганов с 2018 г. Распоряжение касается услуг фиксированной связи (телефонии и доступа в интернет) и не затрагивает мобильную связь.

Ранее газета «Ведомости» писала о подготовке соответствующего распоряжения. По данным газеты, оно должно было быть подписано Президентом России Владимиром Путиным. Также издание писало, что распоряжение касается федеральных органов государственной власти, но в дальнейшим оно может распространиться и на региональные власти.

Позднее стало известно, что Михаил Осеевский стал рассылать письма по органам госвласти с требованием заключить с «Ростелекомом» контракт как с единым поставщиком услуг фиксированной связи. По данным газеты, в письме Осеевский указывал, что соответствующее распоряжение было подписано Путиным.

«Мегафон» сохраняет оптимизм

В пресс-службе «Мегафона» заявили CNews, что компания выступает за открытую конкуренцию. «Наличие распоряжения не означает отмену конкуренции, - уверены в компании. - Согласно законодательству, у заказчика в любом случае остается выбор - проводить конкурентную закупку и получить экономию бюджетных средств и или заключить договор с единственным поставщиком». В МТС и «Вымпелкоме» отказались от комментариев.

Как «Ростелеком» проникал в госорганы

В правительстве уже несколько лет работают над переводом госорганов на обслуживание в «Ростелеком». В 2013 г. Минкомсвязи запустило проект Единой сети передачи данных (ЕСПД): предполагалось создание централизованной сети, за счет подключения органы госвласти должны будут сэкономить бюджетные средства.

«Ростелеком» назначен единым поставщиком услуг фиксированной связи для органов государственной власти

ЕСПД был включен в перечень инфраструктуры Электронного правительства, оператором которого является «Ростелеком». Минкомсвязи хотело обеспечить госорганам возможность подключаться в ЕСПД на внеконкурсной основе, но против выступили ряд других федеральных ведомств.

Тем не менее, в конце 2014 г. премьер-министр Дмитрий Медведев все-таки подписал постановление, согласно которому, начиная с 1 января 2015 г., органы госвласти могли выбирать «Ростелеком» в качестве поставщика услуг передачи данных и доступа в интернет на внеконкурсной основе.

В этом случае соответствующий орган федеральной власти должен передать Минкомсвязи бюджетные ассигнования, предназначенные ему на доступ в интернет. А «Ростелеком» должен был оказывать услуги передачи данных по цене ниже, чем ранее значилось в имевшимся у данного органа власти госконтракте. Кроме того, «Ростелеком» должен был каждый год наращивать объем оказываемых услуг без увеличения их стоимости.

В начале 2016 г. Минкомсвязи сообщало, что желание работать с ЕСПД высказали 14 федеральных органов госвласти. На оплату соответствующих услуг «Ростелекома» Минкомсвязи планировало потратить в 2016 г. 2,7 млрд руб.

Нынешнее постановление означает, что госорганы смогут без конкурса выбирать «Ростелеком» в качестве поставщика не только услуг передачи данных и доступа в интернет, но еще и услуг фиксированной телефонии. Кроме того, как объяснил CNews топ-менеджер одной из телекоммуникационных компаний, идея ЕСПД состояла в экономии бюджетных средств и передаче соответствующих средств от органа госвласти в Минкомсвязи. Сейчас же об этом «забыли».

Чиновники на местах не обрадуются потере бюджетов

По данным агентства агентства «Рустелеком», «Ростелеком» и так является крупнейшим поставщиком услуг связи для госорагнов (даже если учитывать еще и мобильную связь). На втором месте - МТС вместе с принадлежащей компании оператором МГТС. Далее в порядке убывания идут «Мегафон», «Вымпелком» и «Акадо».

«Идея назначить «Ростелеком» единым поставщиком для органов госвласти будет встречать сопротивление его конкурентов и чиновников на местах, которые сейчас самостоятельно распоряжаются соответствующими бюджетами, в том числе через специальные департаменты и гсопредприятия, - прогнозирует гендиректор агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин. - Кроме того, есть сомнения, что «Ростелеком» сможет оказывать услуг на всей территории страны с надлежащим качеством».