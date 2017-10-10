Экс-босс МТС: «Узбекская принцесса» грозила убить и вымогала $50 млн

Опубликован протокол допроса Бекзода Ахмедова, бывшего гендиректора «Уздунробита» - узбекской «дочки» МТС. Ахмедов утверждает, что дочь экс-президента Узбекистана Гульнара Каримова угрожала ему и требовала от компании выплаты $50 млн. Чтобы выплатить указанную сумму, Ахмедову пришлось сотрудничать с конкурентами МТС – Vimpelcom и TeliaSonera.

Швейцарцы допросили бывшего топ-менеджера МТС

Узбекская служба радио «Свобода» опубликовала протокол допроса Бекзода Ахмедова, бывшего гендиректора «Уздунробита», узбекского сотового оператора, ранее принадлежащего российской МТС («Мобильным телесистемам»). Ахмедов рассказал об угрозах жизни и вымогательстве, которым он подвергался со стороны Гульнары Каримовой, дочери экс-президента Узбекистана Ислама Каримова.

МТС установила контроль над «Уздунробита» в 2004-2007 г.г., среди продавцов компании был Рустам Мадумаров, гражданский муж Гульнары Каримовой. Гендиректором компании после сделки остался Бекзод Ахмедов, входивший в близкий круг Гульнары Каримовой.

В 2012 г. Ахмедов неожиданно бежал из Узбекистана и был объявлен властям республики в международный розыск.

Генпрокуратура Узбекистана обвинила тогда топ-менеджеров «Уздунробита» в создании организованной преступной группировки, а МТС – в помощи Ахмедову в бегстве в Россию. Ряд руководителей «Уздунробита» оказалась под арестом, а деятельность сотового операторы была прекращена.

Вскоре в Швейцарии началось расследование по подозрение в отмывании денег в пользу Гульнары Каримовой. В рамках расследования в Швейцарии были арестованы сотрудники предприятия «Coca-Cola Узбекистан» (считалось связанным с Каримовой) Алишер Эргашев и Шахрух Сабиров, а Бекзод Ахмедов был объявлен в международный розыск.

Страница Интерпола об объявлении в розыск Бекзода Ахметова

Позднее выяснилось, что Ахмедов работал не только с МТС, но и помогал конкурентам компании – шведско-финской TeliaSonera (нынешнее название Telia) и группе Vimpelcom (нынешнее название – Veon) выйти на рынок Узбекистана. Обе компании в качестве платы за работу в республике перечисляли сотни миллионов долларов на счета гибралтарского офшора Takilant. В том числе Ахмедов продавал TeliaSonera 4G-частоты, принадлежавшие МТС.

Дочь узбекского президента относилась к гендиректору «дочки» МТС к «рабу»

Takilant принадлежал молодой модельерше Гаянэ Авакян: она не была связана с телекоммуникациями, зато находилась в хороших связях с Гульнарой Каримовой. Переговоры же с иностранными инвесторами от лица Takilant вел Ахмедов.

Сейчас Бекзод Ахмедов находится на территории России. В 2012 г. его допрашивали российские власти, а в 2015 г. швейцарские следователи (допрос проводился в здании Генпрокуратуры России). Радио «Свобода» опубликовала протокол второго из этих допросов.

Ахмедов утверждает, что хотя он и входил в близкий круг Гульнары Каримовой, она относилась к нему «как к рабу», а к «Уздунробита» («дочка» МТС) - «как к дойной корове». Бывший гендиректор «Уздунробита» опасался, что Гульнара Каримова может отправить его в тюрьму, посадить в психиатрическую больницу или даже убить.

Как Гульнара Каримова вымогала деньги МТС и АФК «Система»

Из слов Ахмедова следует, что АФК «Система», контролирующий акционер МТС, в 2008 г. решила купить узбекский «Узпромстройбанк». Планировалось, что сделка будет проведена через «Уздунробита», которая заплатит за банк $50 млн. Однако «Узпромстройбанком» заинтересовалась Каримова, после чего АФК «Система» отказалась от данной сделки.

Но неприятности для россиян на этом не закончились. По словам Ахмедов, Каримова, узнав, что $50 млн находятся на счетах «Уздунробита», потребовала отдать эти деньги ей.

Ахмедов пытался объяснить дочери президента республики, что это невозможно. «Ты не оставил мне другого выбора, кроме как бросить тебя в тюрьму», - якобы сказала ему Каримова. Чтобы выйти из данной ситуации, Ахмедов решил создать офшор Takilant и получить через него от TeliaSonera $50 млн для расплаты с Каримовой.

Бывший глава «Уздунробита» утверждает, что аппетиты Каримовой росли, и в 2012 г. она уже потребовала от компании $150 млн. Ахмедов стал опасаться за свою жизнь: он рассказал следователям о некой женщине, которая, после угроз со стороны Каримовой, покончила жизнь самоубийством.

Откуда у топ-менеджера МТС счета на сотни миллионов долларов

После этого глава «Уздунробита» покинул Узбекистан. Но наиболее интересным моментом в данной истории является то, что при открытии Takilant счета в швейцарском банке Lombard Odier, на котором хранились полученные офшором от TeliaSonera и Vimpelcom денежные средства, владельцем офшора была указана не Гаянэ Авакян, а сам Бекзод Ахмедов.

Ахмедов заявил следователям, что он не знал об этом. Якобы однажды Алишер Эргашев и Шахрух Сабиров пришли к нему и потребовали подписать чистый бланки, а отказать им не мог. Затем они без ведома Ахмедова открыли счет на его имя: это было возможно, поскольку в Швейцарии не требуется присутствие человека для открытия счета.

В 2012 г. Каримова отправила Авакян в Швейцарию для снятия со счета $200 млн, но банк ей в этом отказал. Тогда в Швейцарию в этой же целью отправились Эргашев и Сабиров, но банк не только отказал им в выдаче денежных средств, но и сообщил о них в полицию, после чего оба посланника оказались под арестом.

В МТС от комментариев относительно показаний своего бывшего топ-менеджера отказались.

В 2012 г. оппозиционное издание «Узметроном» уже сообщало, что счета Takilant в швейцарском банке Lombard Odier действительно были оформлены не на Авакян, а на Ахмедова.

Издание утверждало, что об этом Ахмедов договорился с его знакомым Александром Кочубеем, который в тот момент был вице-президентом швейцарского банка. Став же владельцем Takilant, Ахмедов бежал из Узбекистан и лишил Каримову доступа к счетам офшора, что и стало причиной его конфликта с Гульнарой Каримовой и ликвидации «Уздунробита».

Взаимоотношения с Гульнарой Каримовой дорого обошлись всем трем крупным телекоммуникационным компаниям, работавшим в Узбекистане. Расследования о взятках в пользу дочери узбекского президента начались в Швеции, Норвегии, США и Нидерландах. Недавно Telia признала свою вину и согласилась выплатить американским и голландским властям штраф в размере $1 млрд. Кроме того, власти Швеции предъявили обвинения бывшим топ-менеджерам TeliaSonera.

Vimpelcom год назад сделал аналогичное признание и выплатил штраф в размере $795 млн. МТС же в 2014 г. смогла вернуться на рынок Узбекистана, создав в республике компанию UMS. Но в прошлом году МТС неожиданно снова ушла из Узбекистана, отдав свою долю в UMS за символичный $1.