Экс-генпрокурора Киргизии осудили из-за участия в краже сотового оператора «питерских связистов»

Бывший генпрокурор Киргизии Аида Салянова осуждена на пять лет. Ее признали виновной в незаконном продлении адвокатской лицензии Алексея Елисеева, который участвовал в краже сотовой сети Megacomу российской компании EventisTelecom.

Приговор для бывшего генпрокурора Киргизии

Ленинский районный суд Бишкека (столица Киргизии) приговорил депутата парламента и бывшего высокопоставленного чиновника республики Аиду Салянову к пяти годам тюрьмы. Как сообщает агентство Sputnik, Салянова была признана виновной в том, что в 2010 г., возглавляя Министерство юстиции республики, она незаконно продлила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву.

Елисеев, в свою очередь, был приближенным Максима Бакиева — сына свергнутого президента Киргизии Курманбека Бакиева. Елисеев является фигурантом уголовного дела о краже активов сотовой сети Megacom.

Обвинение считает, что поскольку Елисеев на тот момент находился в розыске, Минюст был не вправе возобновлять действие его лицензии. Салянова свою вину не признала и утверждала, что у нее не было основания для непродления действия лицензии Елисеева. В связи с тем, что у Саляновой есть двухлетний ребенок, отбывание наказания будет отложено до того, пока ребенку не исполнится 14 лет.

Тяжелая история Megacom

Напомним, Megacom— крупнейшая сотовая сеть в Киргизии. Изначально сеть была построена компанией «Бимоком», 51% акций которой принадлежал кипрскому офшору с российскими корнями EventisTelecomHoldings (ETH, считается связанным с «питерской группой связистов»), 49% — людям из окружения Максима Бакиева.

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В 2008-2009 гг. окружение Бакиева лишило россиян их доли в «Бимокоме», осуществило фиктивное банкротство компании и перевело ее активы в новую структуру — «Альфа-телеком». Документы для создания «Альфа-телеком» как раз оформлял Алексей Елисеев.

В начале 2010 г. режим Бакиева был свергнут. Алексей Елисеев бежал из страны и был объявлен в розыск. Россияне на некоторое время получили доступ к управлению Megacom, 49% акций «Альфа-телекома» было национализировано, а Верховный суд Киргизии признал незаконным лишение ETH доли в «Бимокоме» и вывод активов этой компании в «Альфа-телеком».

Однако в 2011 г. отношения россиян с временным правительством республики неожиданно ухудшились: ETHотстранили от управления «Альфа-телекомом», а решение суда о возврате активов из этой компании в «Бимоком» не было исполнено. В 2014 г. власти полностью национализировали «Альфа-телеком» и попытались выставить компанию на продажу, но пока безуспешно.

Как генпрокурор оказалась потенциальным владельцем акций Megacom

Во временном правительстве Киргизии, которое в 2010 г. пришло на смену Курманбеку Бакиеву, Аида Салянова занимала пост министра юстиции. В 2011 г. она стала генпрокурором, находясь на этой должности до 2015 г. Затем она стала депутатом парламента от фракции «Ата-мекен».

В конце 2017 г. Государственный комитет по национальной безопасности (ГКНБ) доложил президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву интересные факты относительно Megacom. Владельцем «Альфа-телеком» был офшор из Белиза SoutherfieldManagement, связанный с Максимом Бакиевым и Алексеем Елисеевым. После частичной национализации «Альфа-телекома», произошедшей в 2010 г., у данного офшора остался 51% акций оператора (этот пакет был арестован).

Документы, которые ГКНБ получило из Белиза, свидетельствуют, что Аида Салянова, ее преемник на посту министра юстиции Алмамбет Шыкмаматов и бывший вице-премьер временного правительства Омурбек Текебаев в 2012 г. получило право в совокупности на 22% акций SoutherfieldManagement. Акции были бы переданы в случае, если бы до 1 января 2015 г. данный офшор продал свою долю в «Альфа-телекоме».

Такое было бы возможно, если бы государство продало 49% акций «Альфа-телекома», что обеспечило бы легализацию имевшегося у SoutherfieldManagement51% акций компании. Обнародование документов послужило основанием для обвинения Салянова в сговоре с окружением Бакиева по продаже Megacom.

Президент Атамбаев поручил ГКНБ провести соответствующую проверку. В начале 2018 г. ГКНБ обнаружила новые факты — о незаконном возобновлении Аидой Саляновой действия адвокатской лицензии Алексея Елисеева. Касающиеся этого дела материалы были переданы в Генпрокуратуру, которая возбудила уголовное дело в отношении своего бывшего шефа.

Киргизские политики оказываются в тюрьме из-за Megacom

Напомним, что ранее был осужден политический шеф Саляновой, глава фракции «Ата-мекен», вышеупомянутый Омурбек Текебаев. Его тоже обвинили в действиях, связанных с Megacom, но по другому эпизоду. В начале этого года российский бизнесмен Леонид Маевский неожиданно заявил, что еще в 2010 г., когда Текебаев был вице-премьером временного правительства, он дал ему взятку в размере $1 млн за продажу россиянину Megacom.

Текебаев, со слов Маевского взятку взял, но обещание не исполнил. Отказался он и вернуть Маевскому данный $1 млн. Текебаев обвинение в свой адрес отверг, но летом суд признал его виновным и приговорил к восьми годам тюрьмы.