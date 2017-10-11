Власти решили «возглавить и отрегулировать» криптовалюты в России

По новым подробностям прошедшего вчера у Путина совещания по теме криптовалют, на нем было принято принципиальное решение «возглавить и отрегулировать» их обращение.

Решение государства о регулировании криптовалют

Власти намерены «возглавить и отрегулировать» процесс эмиссии и обращения криптовалют. Такое решение, по словам главы Минфина Антона Силуанова, было принято по данному вопросу на совещании у Президента России Владимира Путина 10 октября 2017 г. В этом совещании помимо министра участвовали помощник Путина Андрей Белоусов, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина и заместитель главы Центробанка Ольга Скоробогатова, а также генеральный директор компании Qiwi Сергей Солонин.

«Президент вчера озвучил те проблемы, которые связаны с криптовалютой. Это и сложности с регулированием "антиотмывочного" законодательства, и разные случаи, связанные со сложностями идентификации. Поэтому договорились о следующем: о том, что необходимо государству осуществлять регулирование процесса эмиссии криптовалют, процесса майнинга, процесса обращения», — цитирует Силуанова «Интерфакс».

Государство возглавит обращение криптовалюты

Конкретные параметры предстоящего регулирования чиновник решил не сообщать. «В целом договорились, что государство должно эту ситуацию возглавить и отрегулировать законодательно», — заключил он.

Мнение Путина

Ранее 10 октября 2017 г. стало известно мнение самого Владимира Путина по ряду связанных с темой вопросов. Он считает криптовалюты рискованным платежным средством, имеющим отношение к отмыванию денег и финансированию терроризма.

«Криптовалюты в некоторых странах стали или становятся полноценным платежным средством, а также и инвестиционным активом становятся. Вместе с тем, использование криптовалют несет и серьезные риски, я знаю позицию Центробанка», — заявил Владимир Путин.

«Прежде всего это возможность отмывания капиталов, полученных преступным путем, ухода от налогов и финансирование даже терроризма, ну и, конечно, распространение мошеннических схем, жертвами которых, безусловно, могут стать рядовые граждане», — полагает Путин.

«Таким образом, покупатели криптовалют могут быть вовлечены в противоправную деятельность. Кроме того, по криптовалютам не существует обеспечения», — добавил он. Поскольку эмиссия криптовалют децентрализована, в том случае, если окажется, что они представляют собой лишь финансовый «пузырь», ответственность за это не будет лежать ни на ком, отметил Путин.

Что делать России

Путин также указал, что России следует делать в этой непростой ситуации. «Известно, что многие страны ищут подходы к тому, как регулировать обращение криптовалют, только начинают создавать необходимые законодательные условия и законодательную нормативную базу. Нам нужно, опираясь на международный опыт, выстроить такую регуляторную среду, которая позволит систематизировать отношения в этой сфере, защитить круг интересов граждан, бизнеса и государства, дать правовые гарантии для работы с инновационными финансовыми инструментами», — отметил он.

Вместе с тем Путин выразил опасение помешать неразумной политикой проникновению инновационных технологий в финансовую сферу. «Важно не нагородить лишних барьеров, разумеется, а создать необходимые условия для дальнейшего развития и совершенствования национальной финансовой системы», — подчеркнул он.