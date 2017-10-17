«Ростелеком» потратит 14 миллиардов за право эксклюзивного обслуживания органов госвласти

«Ростелеком» стал единым поставщиком услуг фиксированной связи для органов госвласти в рамках реализации Плана по обороне. Выполнение этой задачи потребует от «Ростелекома» затраты в размере 14 млрд руб.

«Ростелеком» попал в План по обороне

На прошедшей в Сочи конференции «Взгляд в цифровое будущее» директор «Ростелекома» по обслуживанию спецпотребителей Игорь Касаткин рассказал подробности назначения оператора единым поставщиком услуг фиксированной связи для федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ). Соответствующее постановление было подписано Президентом России Владимиром Путиным, но оно носит закрытый характер и не опубликовано.

Оказывается, принципиальное решение об эксклюзивном праве «Ростелекома» на обслуживание органов госвласти было принято еще в 2015 г. Тогда Путин дал соответствующее поручение правительству в рамках утверждения Плана по обороне на 2016-2020 гг. После этого правительство стало готовить необходимую нормативную базу, и минувшим летом Путин подписал два постановления о назначении «Ростелекома» единым поставщиком для ФОИВ.

На какие услуги для ФОИВ «Ростелеком» получил монополию

В настоящее время готовится еще и третье постановление президента на данный счет - это связано с необходимостью перечислить различные ФОИВы. Назначение «Ростелекома» единым поставщиком должно обеспечить надежность, управляемость и высокое качество услуг для органов госвласти, говорит Касаткин.

Согласно этим постановлениям, «Ростелеком» становится единым поставщиком практически всех услуг фиксированной связи: местной, зоновой, междугородной и международной; телефонной связи внутри выделенных сетей; телеграфа; проводного радио; аренды каналов; передачи данных и телематики. Эксклюзивное право «Ростелекома» не будет распространяться только на таксофоны и пункты коллективного доступа в интернет.

Чтобы стать единым поставщиком фиксированной связи для органов власти,

«Ростелеком» инвестирует в свою инфраструктуру 14 миллиардов рублей

Еще до подписания упомянутых нормативных актов «Ростелеком» начал работу по подготовке к подключения 40 тыс. объектов ФОИВ на всей территории страны.

Реализация поручения Путина выльется «Ростелекому» в копеечку. По словам Касаткина, «Ростелеком» разработал инвестиционную программу по модернизации своей инфраструктуры для обслуживания ФОИВ. Объем программы в 2017-2020 гг составит 14 млрд руб.

«Ростелеком» уже согласовал с ФОИВами параметры своей сети передачи данных и магистральной сети. В настоящее время идет согласование «Гособлака» (ЦОДов) и типового пользовательского оборудования: операционной системы, браузера, системы электронного документооборота, поисковика, электронной почты, портала, баз данных и справочно-информационных систем.

«Ростелеком» поможет ФОИВ в рамках импортозамещения

В рамках данного проекта «Ростелеком» намерен масштабировать имеющиеся у него решения в интересах всех ФОИВ. Например, сейчас «Ростелеком» поддерживает информационную систему «Электронное правительство». В будущем компания намерена, в том числе с привлечением партнеров, обеспечить поддержку базы данных «Паспорта», ИС «Налоги» и др.

Также в настоящее время «Ростелеком» осуществляет техническую поддержку «1С», CRM-систем и виртуального офиса. В будущем в рамках процесса импортозамещения, «Ростелеком» обеспечит для ФОИВ поддержку систем электронного документооборота, антивирусов «Касперского», Libre Office, «Мой офис» и др.

В рамках направления PaaS (Platform as the service) «Ростелеком» предлагает сейчас услуг MDM (Mobile Device Managment). В будущем же для госзаказчиков в рамках PaaS будут предложены системы управления базами данных, электронной почты и информационной безопасности.

Кроме того, «Ростелеком» предложит госзаказxикам традиционные услуги связи, аренду каналов, ЦОД, виртуальные ЦОД в рамках направления IaaS (Infrastructure as a Service), защита от DDoS-атак на базе Arboor и отечественной системы RuScreen, DNS-сервера и другие услуги.

Как «Ростелеком» «захватывал» услуги для органов госвласти

Правительство уже давно работало над получением «Ростелекомом» преимущественного права обслуживать госорганы. Еще в 2013 г. Минкомсвязи разработало проект Единой сети передачи данных (ЕСПД) для госорганов, которая за счет единого поставщика должна была сэкономить значительные средства госбюджету.

ЕСПД был включен в перечень инфраструктуры Электронного правительства, оператором которого является «Ростелеком». Позднее, в 2014 г., правительство разрешило ФОИВ подключаться к сети «Ростелекому» на внеконкурсной основе. Но для этого соответствующий ФОИВ должен был передать свои бюджеты на оплату услуг передачи данных в Минкомсвязи, в «Ростелеком» должен был ежегодно увеличивать на 10% объем оказываемых услуг без увеличения цены.

Теперь же речь идет не о праве, а об обязанности ФОИВ подключиться к сети «Ростелекома». «Постановление Путина однозначно говорит об этом». - говорит президент оператора Михаил Осеевский. Взаиморасчеты между ФОИВ и «Ростелекомом» теперь будут производиться напрямую. Но за счет масштаба «Ростелеком» обеспечит ФОИВ экономию на услугах связи, обещает Осеевский.