Минкомсвязи для блокировок пиратских «зеркал» навязали сторонних экспертов

Правительство утвердило правила блокировки зеркал пиратских сайтов. Они изменились по сравнению с первоначальным вариантом Минкомсвязи. Решения о блокировке упомянутых ресурсов все равно будет принимать министерство, но при участии сторонних экспертов.

Правительство научилось определять копии пиратских сайтов

Правительство утвердило правила принятия мотивированного решения о признания сайтов в интернете копиями уже заблокированных сайтов. Документ является подзаконным актом к закону «Об информации, ИТ и защите информации» и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Необходимость принятия данного документа вызвана вступившим в силу в 2017 г. законом о блокировке зеркал пиратских сайтов. Закон предусматривает возможность внесудебной блокировки ресурсов, являющихся копией (зеркалом) сайтов, в отношении которых Мосгорсуд ранее вынес решение о пожизненной блокировке из-за пиратства.

Принятие решения о признании сайта копией пиратского ресурса законом отнесено к компетенции Минкомсвязи. При этом правительство должно было установить критерии принятия такого решения.

Как Минкомсвязи будет блокировать копии пиратских сайтов

Согласно утвержденным Правительством правилам, при принятие такого рода решений Минкомсвязи должно опираться на мнение экспертов. Их число должно быть не менее трех. Список экспертов Минкомсвязи установит отдельно.

Минкомсвязи обязали привлекать экспертов для блокировки зеркал пиратских сайтов

Заявления в Минкомсвязи с просьбой признать те или иные сайты копиями пиратских ресурсов должны направлять правообладатели или федеральные органы исполнительной власти, в том числе в электронной форме. Решение должно приниматься в течение суток. При принятии решения о признании сайта зеркалом должен учитываться ряд перечисленных в постановлении правительства факторов.

Среди них: визуальное сходство двух сайтов (шаблон, цветовая гамма, расположение элементов), сходство доменных имен и наименований сайтов, совпадение размещенных на этих сайтах информации, содержащей объекты авторских прав или информации, необходимой для доступа к ним через интернет, а также совпадение учетных записей пользователей и контактных данных администраторов.

Также к числу примет сходства двух сайтов отнесены признаки технического взаимодействия между ними, к числу которых относятся: переадресация, синхронизация индекса положений сайтов в поисковой выдаче, использование одной системы управления и резервирование имен на сетевом адресе.

У Минкомсвязи были иные предложения

Напомним, минувшим летом Минкомсвязи представило свой проект правил признания сайтов копией пиратских ресурсов. Он отличается от финального варианта утвержденных правил. В частности, в проекте правил не говорилось о необходимости привлечения экспертов.

Также в проекте правил перечислялись два признака, каждый из которых является достаточным для признания сайта копией пиратского ресурса: переадресация с одного ресурса на другой и совпадение учетных записей пользователей.

В проекте постановления содержалось также четыре признака, при наличии трех из которых сайт мог быть признан копией пиратского ресурса. Речь шла о схожести доменных имен сайтов, их дизайна и структуры, содержимого и функциональных характеристик.