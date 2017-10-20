У главного донбасского олигарха отбирают «Укртелеком»

Украинский суд принял решение о расторжении договора купли-продажи контрольного пакета акций «Укртелекома». Это должно привести к потере олигархом Ринатом Ахметовым контроля над оператором.

Ахметов теряет «Укртелеком»

Хозяйственный суд Киева принял решение о расторжении заключенного в 2011 г. договора купли-продажи 92,8% акций крупнейшего в стране оператора фиксированной связи «Укртелеком». Об этом сообщил украинский телеканал ТСН.

Договор был заключен с компанией ЕСУ, в настоящее время подконтрольной холдингу System Capital Managment (SCM) Рината Ахметова.

Основные активы Рината Ахметова были связаны с угольной и металлургической промышленностью и располагались на территории Донецкой и Луганской областей Украины. В начале 2017 г. руководство непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, образованных на территориях этих областей, приняло решение о национализации предприятий Ахметова.

Ходатайство в суд о расторжении договора покупки «Укртелекома» направлял Фонд государственного имущества Украины (ФГИ). До этого фонд провел проверку, в ходе которой выяснил, что ЕСУ не выполнила условий приватизации «Укртелекома», в частности, не осуществила обещанных инвестиций в оператора и не передала государству сеть правительственной связи.

Также суд постановил взыскать с ЕСУ неустойку в размере 2,17 млрд гривен ($87 млн). К участию в деле в качестве третьего лица был привлечен государственный «Укрэксимбанк», в залоге у которого находится контрольный пакет акций «Укртелекома». Суд обязал госбанк списать со счета ЕСУ данный пакет акций.

Ринат Ахметов теряет контроль над «Укртелекомом»

В пресс-службе ЕСУ заявили CNews, что компания намерена обжаловать вердикт и надеется на «разумный компромисс» с властями. В ЕСУ напомнили, что претензии ФГИ относятся к прежним собственникам компании.

Кроме того, по результатам последней проверки ФГИ не было подтверждено лишь несколько из почти 50 условий приватизационной сделки. Также в ЕСУ заверили, что судебные разбирательства не повлияют на работу «Укртелекома» и проводимую в настоящее время модернизацию его сети.

Сложная приватизация «Укртелекома»

«Укртелеком» был приватизирован в начале 2011 г. Покупателем стала малоизвестная австрийская консалтинговая компания EPIC в лице принадлежавшей ей украинской компании ЕСУ, которая заплатила за контрольный пакет акций оператора 10,5 млрд гривен ($1,35 млрд по тогдашнему курсу). Данная сделка сразу же породила слух о том, что EPIC не является конечным приобретателем «Укртелекома».

В 2013 г. EPIC продала ЕСУ вместе с контрольным пакетом акций «Укртелекома» группе SCM. Недавно выяснилось, что сумма той сделки составила $860 млн.

Череда судебных разбирательства

После смены власти на Украине в 2014 г. стали выясняться новые подробности приватизации «Укртелекома». Оказалось, что EPIC/ЕСУ покупали акции оператора за счет облигационных займов на общую сумму 4,2 млрд гривен ($162 млн), полностью выкупленных двумя украинскими госбанками - «Ощадбанком» и «Укрэксимбанком».

ЕСУ не смогла расплатиться с банками, в связи с чем между сторонами происходят судебные разбирательства. В настоящее время «Укртелеком» принял на себя половину задолженности перед указанными банками на сумму 2 млрд гривен ($78,4 млн).

Кроме того выяснилось, что ЕСУ не выполнила условия приватизации, а именно не выделило в отдельную компанию сеть спецсвязи и не передала ее государству. Более того, оказалось, что государство выделяло «Укртелекому» на эти цели бюджетные средства на сумму 4,2 млрд гривен ($164 млн).

В связи с этим было возбуждено уголовное дело и объявлены в розыск ряд бывших высокопоставленных лиц Украины, включая экс-президента страны Виктора Янукивича, бывшего премьер-министра Николая Азарова и бывшего главу «Укртелекома» Георгия Дзекона.

Невыполнение приватизационных условий и стало основанием для ФГИ требовать отмены сделки по продаже «Укртелекома». При этом параллельно Генпрокуратура Украины сама потребовала расторжения сделки с ЕСУ и инициировала соответствующие судебные разбирательства.

Наконец, прежние владельцы ЕСУ/«Укртелекома» обвинили структуры Ахметова в том, что они с ними не расплатились. Продавцы «Укртелекома» утверждают, что SCM не выплатил им 712 млн евро, в связи с чем на активы SCM на Кипре сейчас наложен арест.