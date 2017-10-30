В Москве протестировали эфирное ТВ высокой четкости
Тестовый запуск HD-каналов в московском эфире
Государственное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) провело в Москве тестовое вещание цифрового эфирного телевидения высокой четкости (HDTV). Вещание было организовано на время проходившей в столице выставке оборудования для телевещания и кинопроизводства Natexpo-2017.
Вещание осуществлялось с Останкинской телебашни. Сигнал от телеканалов в HD-формате РТРС получало от компании «Синтерра-Медиа». Разрешение сигнала в HD-качестве составляет до 1920x1080, тогда как у обычного SD-сигнала разрешение составляет 720x576.
Новый кодек на смену Mpeg
Трансляция проводилась на частоте 58 эфирного канала. При трансляции использовался новый кодек HEVC/H.256 (High Efficiency Video Codec), рассказал CNews замдиректора департамента стратегии развития и технической политики РТРС Сергей Ульянкин.
HEVC позволяет на одном частотном канале разместить сигнал 10 каналов HD-качества. Тогда как кодек Mpeg-4, применяющийся сейчас в цифровом телевидении, позволяет уместить на одной частоте только четыре HD-канала. Также HEVC обеспечивает битрейт на уровне 3,3 Мбит/с.
Какие каналы оказались готовы к трансляции в HD
В ходе тестирования РТРС транслировала в HD-качестве сигнал 10 каналов. В том числе из каналов первого мултиплекса цифрового телевидения проводилась трансляция телеканалов «Первый канал», «Россия», НТВ, «Общественное телевидение России» и «Матч-ТВ».
У остальных каналов первого мультиплекса HD-версии отсутствуют. В связи с этим на время тестовой трансляции вместо них транслировались каналы RT, «Подмосковье-360», ТНТ, «Рен ТВ» и «Мир».
Программа цифровизации российского ТВ была утверждена в 2009 г. Предполагалось запустить к 2015 г на всей территории России три мультиплекса цифрового ТВ (пакет по 10 каналов) в стандартном качестве (SD). Также в крупных городах дополнительно должны были работать четвертый и пятый мультиплексы, HDTV и мобильное ТВ.
Сложная судьба цифровизации российского ТВ
К настоящему времени первый мультиплекс запущен на большей части территории России. Его состав был утвержден указом президента. В 2012 г началось разворачивание второго мультиплекса, для участия в котором проводился конкурс Федеральной конкурсной комиссией.
Однако в 2014 г. участники второго мультиплекса попросили РТРС не разворачивать вещание в городах с числом населения менее 50 тыс. человек. Это связано с тем, что вещание в первом мультиплексе осуществляется за счет государства, тогда как за вещание во втором мульитиплексе каналы должны платить сами.
В сложившейся ситуации запуск третьего мультиплекса
Что касается HDTV, то еще в 2008 г. до утверждения программы цифровизации ТВ - был проведен конкурс на эфирном статью для экспериментального вещания в данном формате в Москве и Сочи.
В 2010 г. на соответствующей частоте заработал спортивный канал, созданный усилиями ВГТРК и «Первого Канала» для трансляций Зимней олимпиады. После окончания Олимпиады канал прекратил свое вещание.
Дальнейшая судьба эфирного HD-вещания будет зависеть от того, когда власти распределят соответствующие частоты. Это можно сделать как указом президента, так и путем проведения конкурса.
Кроме того, запуск HD-вещания сдерживается небольшим количество совместимых телевизиров. По данным РТРС, сейчас примерно половина российских домохозяйств имеет телевизоры с поддержкой HD, а всего на рынке продается около 800 таких моделей.
Однако кодек HEVC, который намерены использовать в РТРС, поддерживает только 28% из этих телевизоров. И это, в основном, модели премиум-класса. В РТРС надеются, что на правительственном уровне будут приняты решения по стимулированию ввоза в Россию моделей моделей телевизоров, совместимых с HEVC.