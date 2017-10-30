В Москве протестировали эфирное ТВ высокой четкости

РТРС провела в Москве тестовую трансляцию цифрового эфирного телевидения высокой четкости (HDTV). Для этого использовалась технология кодирования HEVC, которая позволяет на одной частоте транслировать до 10 HD-каналов.

Тестовый запуск HD-каналов в московском эфире

Государственное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) провело в Москве тестовое вещание цифрового эфирного телевидения высокой четкости (HDTV). Вещание было организовано на время проходившей в столице выставке оборудования для телевещания и кинопроизводства Natexpo-2017.

Вещание осуществлялось с Останкинской телебашни. Сигнал от телеканалов в HD-формате РТРС получало от компании «Синтерра-Медиа». Разрешение сигнала в HD-качестве составляет до 1920x1080, тогда как у обычного SD-сигнала разрешение составляет 720x576.

Новый кодек на смену Mpeg

Трансляция проводилась на частоте 58 эфирного канала. При трансляции использовался новый кодек HEVC/H.256 (High Efficiency Video Codec), рассказал CNews замдиректора департамента стратегии развития и технической политики РТРС Сергей Ульянкин.

HEVC позволяет на одном частотном канале разместить сигнал 10 каналов HD-качества. Тогда как кодек Mpeg-4, применяющийся сейчас в цифровом телевидении, позволяет уместить на одной частоте только четыре HD-канала. Также HEVC обеспечивает битрейт на уровне 3,3 Мбит/с.

Какие каналы оказались готовы к трансляции в HD

В ходе тестирования РТРС транслировала в HD-качестве сигнал 10 каналов. В том числе из каналов первого мултиплекса цифрового телевидения проводилась трансляция телеканалов «Первый канал», «Россия», НТВ, «Общественное телевидение России» и «Матч-ТВ».

РТРС провела в Москве тестовую трансляцию цифрового эфирного телевидения высокой четкости

У остальных каналов первого мультиплекса HD-версии отсутствуют. В связи с этим на время тестовой трансляции вместо них транслировались каналы RT, «Подмосковье-360», ТНТ, «Рен ТВ» и «Мир».

Программа цифровизации российского ТВ была утверждена в 2009 г. Предполагалось запустить к 2015 г на всей территории России три мультиплекса цифрового ТВ (пакет по 10 каналов) в стандартном качестве (SD). Также в крупных городах дополнительно должны были работать четвертый и пятый мультиплексы, HDTV и мобильное ТВ.

Сложная судьба цифровизации российского ТВ

К настоящему времени первый мультиплекс запущен на большей части территории России. Его состав был утвержден указом президента. В 2012 г началось разворачивание второго мультиплекса, для участия в котором проводился конкурс Федеральной конкурсной комиссией.

Однако в 2014 г. участники второго мультиплекса попросили РТРС не разворачивать вещание в городах с числом населения менее 50 тыс. человек. Это связано с тем, что вещание в первом мультиплексе осуществляется за счет государства, тогда как за вещание во втором мульитиплексе каналы должны платить сами.

В сложившейся ситуации запуск третьего мультиплекса стал неактуальным.

Что касается HDTV, то еще в 2008 г. до утверждения программы цифровизации ТВ - был проведен конкурс на эфирном статью для экспериментального вещания в данном формате в Москве и Сочи.

В 2010 г. на соответствующей частоте заработал спортивный канал, созданный усилиями ВГТРК и «Первого Канала» для трансляций Зимней олимпиады. После окончания Олимпиады канал прекратил свое вещание.

Дальнейшая судьба эфирного HD-вещания будет зависеть от того, когда власти распределят соответствующие частоты. Это можно сделать как указом президента, так и путем проведения конкурса.

Кроме того, запуск HD-вещания сдерживается небольшим количество совместимых телевизиров. По данным РТРС, сейчас примерно половина российских домохозяйств имеет телевизоры с поддержкой HD, а всего на рынке продается около 800 таких моделей.

Однако кодек HEVC, который намерены использовать в РТРС, поддерживает только 28% из этих телевизоров. И это, в основном, модели премиум-класса. В РТРС надеются, что на правительственном уровне будут приняты решения по стимулированию ввоза в Россию моделей моделей телевизоров, совместимых с HEVC.