«Дочка» «Мегафона» внедрила «1С» вместо SAP

Выделившаяся из «Мегафона» компания по управлению ее антенно-мачтовыми сооружениями для размещения базовых станций связи развернула у себя систему на платформе «1С», в то время как вся инфраструктура самого оператора построена на SAP.

«1С» для башен «Мегафона»

Недавно созданная стопроцентная дочерняя структура «Мегафона» — «Первая башенная компания» (ПБК) — завершила внедрение системы управления предприятием на платформе «1С:корпорация». В октябре 2017 г. в ней была подготовлена первая квартальная отчетность организации. На данный момент в системе работает порядка 1200 пользователей. Об этом сообщил директор по ИТ в ПБК Евгений Зайцев.

Отметим, что ПБК — это компания, в которую Мегафон в июле 2017 г. передал на баланс ряд своих инфраструктурных объектов, в первую очередь 15 тыс. антенно-мачтовых сооружений (башен) для размещения операторского оборудования — базовых станций связи. Зайцев такую дифференциацию называет общемировым трендом, связанным с тем фактом, что полезную площадь готовых башен выгодно использовать не единолично, а сдавать в аренду широкому кругу заинтересованных операторов-конкурентов.

Внедрение системы осуществлялось с апреля по июль 2017 г. Интегратором проекта выступил Gradum — совместная структура компаний «Первый бит» и «Акселот». Контракт с подрядчиком был заключен по итогам отыгранного в марте закрытого конкурса, на который ПБК пригласила крупнейших партнеров «1С».

Почему именно «1С»

Система управления предприятием понадобилась ПБК для пообъектного учета доходов и затрат, бухгалтерского и налогового учета, документооборота, учета по МСФО, кадрового учета и расчета заработной платы.

На башнях «Мегафона» развернули «1С»

Несмотря на то, что салоны «Мегафона» автоматизированы на решении «1С:розница», Зайцев отдельно подчеркивает, что вся инфраструктура этого оператора исторически развернута на решениях SAP. «Естественно мы не могли построить все с нуля и отделиться, — отмечает Зайцев. — Мы дочерняя компания “Мегафона”, и должны следовать определенным корпоративным стандартам».

И все же выбор был сделан в пользу «1С», что топ-менеджер объясняет главным образом простотой системы и скоростью ее внедрения. «Откровенно скажу, на текущий момент в России не существует системы, которую можно внедрить за три месяца. Кроме системы “1С”, — говорит Зайцев, — Мы сразу понимаем, что мы возьмем максимум из коробки и дальше сделаем ту дельту, которая нам необходима для того, чтобы соответствовать стандартам “Мегафона”».

Из других причин выбора продукта отечественного разработчика Зайцев называет минимальную совокупную стоимость владения им, а также автономность работы решения — возможность выделить ИТ-систему ПБК из ландшафта «Мегафона». «Нам нужно было построить выделяемую полностью инфраструктуру для того, чтобы потенциально иметь возможность привлечения других акционеров и перераспределения доли в акционерном капитале нашей компании, — поясняет Зайцев. — То есть у нас отдельная система, и потенциально мы можем выделиться из “Мегафона” в любой момент».

Говоря о том, чего еще ПБК хотела бы получить от внедренной системы, Зайцев упомянул развитие функций бюджетирования и автоматизацию процессов управления активами с использованием «1C:ERP».

Несколько фактов о ПБК

Напомним, что создание «Первой башенной компании» с уставным капиталом в 5 млн руб. было одобрено советом директоров «Мегафона» в ноябре 2015 г. Следующим шагом тогда допускалась последующая продажа данного бизнеса. При этом в «Мегафоне» рассматривали возможность как продажи всей компании стороннему инвестору, так и создание с кем-либо совместного предприятия.

Как объяснял гендиректор «Мегафона» Иван Таврин, продажа отдельной башенной компании будет более выгодной сделкой для оператора, чем просто продажа инфраструктуры вышек, так как такая компания более понятна для потенциального инвестора.

По данным ЕГРЮЛ, изначально новая структура была зарегистрирована 29 февраля 2016 г. в качестве юрлица ООО «ПБК». Однако Евгений Зайцев сейчас представляет другое одноименной юрлицо — АО «ПБК». Оно было зарегистрировано 3 июля 2017 г.