С экс-главы «Билайна» сняли обвинения в коррупции

Норвежские власти сняли обвинения с Джо Лундера, возглавлявшего «Вымпелком» и Vimpelcom. Ранее его обвиняли в участии в коррупционных сделках с дочерью экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой.

Экс-глава Vimpelcom не связан с коррупцией

Норвежский орган по борьбе с экономическими преступлениями Økokrim снял обвинения в коррупции, выдвинутые против местного гражданина страны Джо Лундера (Jo Lunder). Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Лундер был задержан властями страны в 2015 г. Его обвиняли в участии в коррупционных сделках группы Vimpelcom (нынешнее название - Veon, работает в России под торговой маркой «Билайн») с Гульнарой Каримовой, дочерью экс-президента Узбекистана Ислама Каримова.

Спустя некоторое время после задержания Лундер был отпущен на свободу, однако следствие в его отношении завершилось только сейчас. Из-за данного скандала Лундеру пришлось покинуть пост гендиректора норвежской Fredriksen Group, которую он возглавлял в тот период.

Как Лундер руководил «Вымпелкомом» и Vimpelcom

Джо Лундер начинал свою карьеру в норвежской телекоммуникационной компании Telenor. В 1999 г. он занял руководящую должность в российском сотовом операторе «Вымпелком», в число акционеров которого в тот момент вошел Telenor.

После двух лет расследования с Джо Лундера, возглавлявшего

«Вымпелком» и Vimpelcom, норвежские власти сняли обвинения в коррупции

С 2001 г. по 2003 г. Лундер был гендиректором «Вымпелкома», после чего входил в совет директоров оператора. В 2009 г. «Вымпелком» объединился с украинским «Киевстаром» в группу Vimpelcom (которая недавно была переименована в Veon).

В 2011 г. Лундер возглавил оператора Vimpelcom, проработав в этой должности два года.

Коррупция в Vimpelcom

Обвинения в адрес Vimpelcom в части коррупционных связей с Vimpelcom появились в 2012 г. Оказалось, что Vimpelcom за преференции своей узбекской «дочке» Unitel выплатил $140 млн офшору Takilant, принадлежащему Гаянэ Авакян, близкой подруге Гульнары Каримовой.

После этого в различных юрисдикциях начались расследования коррупционных связей оператора. В 2016 г. Vimpelcom признал свою вину, согласившись выплатить властям США и Нидерландов штраф в размере $795 млн.

Свое расследование начали и власти Норвегии, так как Telenor, подконтрольный властям страны, был одним из крупнейших акционеров Vimplecom. В 2015 г. это стоило должности председателю совета директоров Telenor Свену Аасеру (Svein Aaser). Затем своих должностей лишились финансовый директор Telenor Рикард Олав Аа (Richard Olav Aa) и генеральный советник Паал Виен Эспен (Pål Wien Espens). Обвинения в отношении Лундера также были частью расследования.