МТС отдала почти 4 миллиарда фонду АФК «Система» в доверительное управление

МТС доверила 3,72 млрд руб. под управление фонду «Система-Капитал», принадлежащему АФК «Система». Кроме того, в этот же фонд МТС вложила еще 350 млн руб.

МТС заключила трастовый договор с фондом АФК «Система»

Телекоммуникационный оператор «Мобильные телесистемы» (МТС) доверил под управление трастового инвестиционного фонда «Система-капитал» активы на сумму 3,72 млрд руб. Информация об этом размещена в документах МТС. «Система-Капитал» создан АФК «Система», контролирующим акционером МТС.

«Система Капитал» располагает лицензией на управление ценными бумагами и лицензией на управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами (ПИФ) и негосударственными пенсионными фондами (НПФ). Совокупный портфель активов под управлением УК «Система Капитал» по итогам 2016 г. составил более 25 млрд руб.

В пресс-службе МТС уточнили CNews, что трастовый договор с «Система-Капитал» был заключен в апреле 2017 г. сроком на один год. Договор подразумевает возможность автоматического продления.

«Это краткосрочные инвестиции с целью получения прибыли в рамках оптимизации управления корпоративными финансами, - добавили представители МТС. - По условиям договора, средства могут быть выведены в любой момент».

МТС инвестировала в «Система-Капитал» 350 млн рублей

После заключения трастового договора с «Система-Капитал» МТС совершила еще одну сделку с данным фондом. В октябре 2017 г. МТС вложила в фонд 356 млн руб., получив взамен 30% долю в «Система-Капитал». Одновременно АФК «Система» вложила в фонд 513 млн руб., сохранив за собой 70% долю в «Система-Капитал».

МТС доверила 3,72 млрд руб. под управление фонду «Система-Капитал», принадлежащему АФК «Система»

МТС регулярно заключает сделки с заинтересованностью с предприятиями АФК «Система». Например, в 2014 г. МТС вложила 4 млрд руб. в облигационный инвестиционный фонд «Резервный», находящийся под управлением «Доверительной инвестиционной компании» (ДИК). Единственным влаедльцем ДИК явлется АФК «Система».

Как МТС помогает «дочкам» АФК «Система»

Также у МТС традиционно хорошие отношения с другими принадлежащими АФК «Система» предприятиями: рекламным агентством «Максима», производителем SIM-карт Smart Card Group и агентством безопасности AB Safety. В 2016 г. МТС закупила у этих предприятий услуг на суммы 1,02 млрд руб., 40 млн руб. и 270 млн руб. соответственно.

Кроме того, МТС давно сотрудничает с принадлежащим АФК «Система» системным интегратором и производителем ПО для сетей связи «Энвижн Груп». Так, в 2015 г. МТС закупила у данной компании товаров и услуг на сумму 6,18 млрд руб., в 2014 г. - на 10,67 млрд руб.

Затем в 2015 г. МТС приобрела «Энвижн Груп» за 15 млрд руб. с учетом долга в 10 млрд руб.