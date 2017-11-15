«Ростелеком» без боя получил полтора миллиарда на сеть для ЗАГСов

Объекты единого госреестра ЗАГСов, на создание которого из бюджета уже ушло свыше 1,4 млрд руб., свяжет единая сеть передачи данных. Работы выполнит «Ростелеком» — также за 1,4 млрд руб. Других желающих заполучить контракт ФНС не нашлось.

Сеть для ЗАГСов — силами «Ростелекома»

Создаваемая в настоящий момент ФНС федеральная ГИС «Единый госреестр записи актов гражданского состояния» (ФГИС «ЕГР ЗАГС») обзаведется сетью передачи данных за 1,4 млрд руб. Именно эта сумма была выставлена в качестве начальной цены контракта на аукционе по выбору подрядчика на предоставление соответствующих услуг.

Торги были намечены на 17 ноября 2017 г. Однако еще в момент истечения срока подачи заявок госзаказчик констатировал, что на тендер пришел всего один претендент — компания «Ростелеком» — с которой и будет подписан договор без снижения начальной цены лота.

В рамках исполнения контракта оператору предстоит обеспечивать работу сети в период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2019 г., предварительно ее настроив. Сеть свяжет свыше 90 тыс. отделений ЗАГСов по всей России, а также федеральный ЦОД ФНС в подмосковной Дубне, резервный ЦОД в Городце Нижегородской области, Межрегиональную инспекцию ФНС по ЦОДам, Центральный аппарат этого ведомства, МИД и Минюст.

Что именно требуется от «Ростелекома»

Как следует из техзадания, размещенного на сайте госзакупок, сеть для ЗАГСов должна быть организована на основе технологии коммутации IP-пакетов с использованием так называемых меток. Для этого «Ростелекому» потребуется предоставить каналы связи собственной сети. Она должна быть построена по технологии «звезда» что обеспечит передачу трафика между объектами без использования оборудования, установленного на других объектах.

«Ростелеком» организует сеть для ЗАГСов за 1,4 млрд рублей

Примечательно, что заказчик рассчитывает, что оператор станет преимущественно использовать наземные проводные каналы связи, а на передачу данных посредством радио и спутника придется не более 20% трафика.

Кто и за сколько создает реестр ЗАГСов, для которого понадобилась сеть

Анализ сайта госзакупок показывает, что исполнителем работ по непосредственному созданию ГИС реестра ЗАГСов выступает ГНИВЦ ФНС, победивший на двух тендерах министерства и получивший контракты на 76,6 млн руб. и 139 млн руб. Сроком исполнения второго из них (вторая очередь проекта) обозначено 1 февраля 2018 г.

Поставку ПАКов для ЗАГСов, объединенных ГИС, в октябре 2017 г. должен был завершить «Элвис-плюс», получивший контракт по итогам тендера на сумму 982 млн руб.

Право создания программно-аппаратных комплексов систем обеспечения информационной безопасности для ИТ-инфраструктуры ГИС досталось «ИБС экспертизе» за 232,5 млн руб. Работы должны завершиться в декабре 2017 г.

Таким образом, на данную систему вместе с сетью из федерального бюджета уже выделено свыше 2,8 млрд руб.