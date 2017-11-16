На CNews Forum награждены лучшие ИТ-проекты и технологии 2017 г. Фото

Награды и их герои

В Москве прошло одно из самых значимых мероприятий в жизни ИТ-сообщества — CNews Forum 2017. Традиционно большой интерес вызвало награждение лучших проектов и технологий года. В электронном голосовании выбрать победителей CNewsAwards могли все участники пленарного заседания.

Новинкой 2017 г. стала номинация «Интернет-сервисы: человек года». На мир корпоративных ИТ все большее влияние оказывают сервисы, и у каждого из них есть разработчик. Алексей Макаров, президент компании «Атол» и сооснователь совместного со Сбербанком проекта «Эвотор», стал одним из активнейших участников процесса по созданию в России экосистемы для перехода ритейлеров на онлайн-кассы. Под его руководством компания «Атол» ведет активную информационную и технологическую поддержку розничных компаний в переходе на новый порядок фискализации.

Андрей Макаров стал идейным вдохновителем инновационного решения «Атол онлайн» — первого в России сервиса для интернет-магазинов по аренде онлайн-касс из ЦОДа. Этот сервис работает более чем с 30 популярными CMS-системами и платежными агрегаторами, такими как «Яндекс.касса», Сбербанк, Robokassa, Тинькофф банк, «1C-битрикс», «AdvantShop» и многими другими. Запущенный в начале 2017 года сервис сразу вызвал интерес у представителей интернет-торговли. В число клиентов «Атол онлайн» вошли «Вымпелком», «Ростелеком», «Триколор ТВ», Ozon.ru, Lamoda и другие.

Награду получает «человек года» в области развития ИТ-сервисов — президент компании «Атол» Алексей Макаров

CNews постоянно пишет о ключевом тренде в ИТ — цифровой трансформации бизнеса и экономики в целом. Цифровая экономика стала темой последнего номера бумажного журнала CNews. Поэтому издание не могло не обратить внимание на передовой опыт, особенно если он принадлежит одному из «тяжеловесов» отечественного рынка — «Почте России».

С 2014 по 2017 гг. ИТ-системы «Почты» прошли существенную трансформацию. Был реализован целый ряд проектов по комплексной автоматизации организации: централизованы учетная и управленческая работа, автоматизирована работа логистического блока и почтовых отделений, создана единая система управления ИТ-услугами, запущены электронные сервисы для клиентов.

ИТ-трансформация «Почты» потребовала автоматизации оперативного учета, внедрения единой фронт-офисной системы для почтовых отделений взамен решения 1990-х гг., логистической системы для сортировки отправлений, системы управления транспортом и недвижимостью, системы электронного документооборота.

Внедрение решений «1С» охватило свыше 47 тыс. пользователей и стало рекордным по масштабу в России. Также было запущено мобильное приложение, которое на сегодняшний день стало одним из самых популярных в нашей стране, собрав более 5 млн пользователей. К сайту pochta.ru ежемесячно обращается порядка 18 млн человек.

Также «Почта России» запустила собственное подписное онлайн-агентство, обслуживающее без посредников подписчиков 1 тыс. издательских домов. Инновационный сервис «электронно-заказное письмо» позволяет получать юридически значимые заказные письма на электронную почту. У корпоративных клиентов появилась возможность автоматизировать подготовку документов по отправке посылок и корреспонденции. Проекты по цифровой трансформации «Почты России» продолжаются.

За цифровизацию одного из «монстров экономики» награду получает представитель «Почты России» — заместитель генерального директора по ИТ и развитию новых продуктов Сергей Емельченков

Бизнес динамичен — это правило относится и к крупнейшим организациям, которые уже давно работают на рынке, если они ведут активную конкурентную борьбу. В банковской сфере продолжаются процессы слияний и поглощений, в которых участвуют банки из верхних строк рейтингов по размерам активов.

В конце 2016 г. банк ВТБ 24 при участии компании «Техносерв» завершил масштабный проект по созданию полнофункциональной системы мониторинга бизнес-критичных приложений и ИТ-инфраструктуры. Проект стал одним из этапов большой программы по переходу от модели «заказчик-подрядчик» к модели партнерства ИТ и бизнеса. Система контролирует более 356 ключевых бизнес-процессов банка, обеспечивающих их информационные системы и всю ИТ-инфраструктуру — всего отслеживается свыше 45 тыс. параметров.

К системе планируется подключить еще около 50 наиболее значимых бизнес-процессов из работающих в банке 250. Через полгода после запуска проекта, когда система накопила в себе достаточно знаний, в ней заработали элементы искусственного интеллекта — она начала предупреждать о возможности повторения негативных событий, что оказалось востребовано не только ИТ-блоком, но и подразделениями, занимающимися оптимизацией бизнес-процессов. Сегодня прорабатывается возможность выявления причин тех или иных аварий на основе алгоритмов машинного обучения.

За развитие банковской ИТ-инфраструктуры награждается Денис Гузовский, вице-президент, заместитель директора департамента банковских и информационных технологий ВТБ 24

Ритейл уже давно открыл двери в интернет и запустил там торговые площадки. При этом Сеть также используется и для того, чтобы упростить взаимодействие торговых организаций с государством. В рамках масштабного проекта по переводу розничных компаний на онлайн-кассы для сбора и передачи данных в ФНС потребовался новый тип профессиональных участников — операторы фискальных данных.

Одну из лидирующих позиций на новом рынке быстро заняла компания «Первый ОФД». На сегодняшний день около половины всех фискальных чеков в России передано через эту компанию — всего свыше 4,5 млрд чеков. Компании доверяют крупнейшие федеральные и региональные торговые сети, такие как Роснефть, «Магнит», Х5 Retail Group, «Вымпелком», «Ашан», KFC, Rendez-Vous, «Эльдорадо», «Спортмастер», а также более 95 тыс. представителей малого и среднего бизнеса.

За вклад в развитие ритейла награду получает Максим Ларькин, директор по развитию бизнеса Первого ОФД

В России сегодня производится очень мало микроэлектроники, тем ценнее вклад компаний, работающих на этом направлении. В 2016 г. российская компания «Байкал электроникс» начала крупносерийное производство российских микропроцессоров Baikal-T1. Первая 100-тысячная промышленная партия чипов отечественной разработки стала доступна коммерческим заказчикам в конце 2016 г. Сейчас планируется следующая партия аналогичного объема.

Основными потребителями Baikal-T1 являются производители телекоммуникационного оборудования (в частности, роутеров и IP-телефонов), вычислительной техники, оборудования для встраиваемых систем более чем 100 компаний. МВД России применяет рабочие станции на базе микропроцессора Baikal-T1 для приема теоретических экзаменов на получение водительских прав и в системах электронной очереди. Проведенное в августе 2017 г. тестирование быстродействия процессора показало сопоставимость характеристик российского изделия с продукцией мировых лидеров рынка, таких как Intel.

Большинством голосов приз в номинации «Российские технологии» получает «Байкал Электроникс», награду получил генеральный директор компании Михаил Махсон

В 2017 г. при поддержке Российского фонда прямых инвестиций компания Infowatch открыла дочерние компании в ОАЭ и Малайзии для развития прямых продаж на рынках стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Сегодня в этих регионах решениями InfoWatch пользуются государственные структуры и крупные коммерческие организации. Среди них Центральный банк Бахрейна, Кувейтский финансовый дом, Первый энергетический банк Бахрейна, Koperasi Bank Persatuan Malaysia Berhad.

В настоящее время специалисты ближневосточного офиса InfoWatch проводят 16 пилотных внедрений в организациях ОАЭ, Омана и Бахрейна. Офис компании в Куала-Лумпуре ведет работу с заказчиками из Малайзии, Индонезии и Вьетнама. Решение Infowatch Traffic Monnitor с 2013 г. включается аналитиками Gartner в «магический квадрант» решений для предотвращения утечек данных как нишевой продукт.

Федеральная налоговая служба стала одним из лидеров по внедрению ИКТ в госсекторе. В 2017 г. она завершила первый этап масштабной реформы по переходу на онлайн-фискализацию. Более 470 тыс. налогоплательщиков зарегистрировали 1,4 млн. онлайн-касс, что на 20% превышает парк контрольно-кассовой техники, применяемой до начала реформы. Ежемесячная выручка вышла на уровень более 2 трлн руб., а выручка по одной кассе уже превысила дореформенный уровень в 1,5 раза.

За успешное внедрение ИКТ в госсекторе награждается Андрей Бударин, начальник управления оперативного контроля ФНС России

ФНС России обеспечила условия для реализации реформы: запущен механизм удаленной регистрации, обеспечено электронное наполнение реестров, созданы федеральные и региональные центры компетенций и экспертные площадки, проведена разъяснительная работа. На втором этапе реформы планируется переход на онлайн-кассы малых форм торговли и сферы услуг. В ФНС прогнозируют, что повышение прозрачности расчетов позволит увеличить поступления в бюджет и повлечет за собой кардинальное сокращение количества проверок налоговыми органами. Уже в переходный период реформы — в первом полугодии 2017 г. было проведено в два раза меньше проверок, чем годом ранее.

В завершении пленарной части форума впервые в 10-летней истории мероприятия награда была вручена самой красивой девушке из российской ИТ-среды — по мнению посетителей сайта CNews. В течение двух месяцев все желающие могли отдать свои голоса за присланные на конкурс анкеты с фотографиями.

Первая Мисс ИТ России Алена Подкорытова

Акция вызвала серьезный ажиотаж в ИТ-сообществе. Страницу конкурса посетили свыше 400 тыс. человек. Раздел голосования много недель оставался одним из самых популярных на сайте CNews. В результате первой Мисс ИТ стала руководитель пресс-службы «Информзащиты» Алена Подкорытова.

CNews искренне поздравляет всех победителей во всех номинациях. До встречи в следующем году.

Как прошел CNews Forum 2017

В 2017 г. крупнейшая независимая площадка CNews Forum для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти собрала рекордное число гостей — порядка 1600 человек. На форуме прозвучало более 100 экспертных докладов. В сессионной части было проведено семь тематических отраслевых секций. На выставке в рамках форума было развернуто более 50 стендов инновационных российских и зарубежных ИТ-компаний. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку более 30 структур. Его информационными партнерами выступили более 60 организаций.

На форуме выступили замминистра экономического развития Савва Шипов, старший вице-президент и руководитель блока технологий Сбербанка Никита Волков, директор по ИТ в РЖД Евгений Чаркин, начальник управления ИТ в «Сургутнефтегазе» Ринат Гимранов, директор по ИТ в Х5 Retail Group Фабрисио Гранжа, генеральный директор IBM в России и СНГ Андрей Филатов, вице-президент кластера ИТ фонда «Сколково» Константин Паршин, начальник департамента управления инфраструктурой АИС Пенсионного фонда Павел Хрипунов, замруководителя информцентра Судебного департамента при Верховном суде Роман Калина, член правления корпорации «Галактика» Сергей Петров и многие другие.