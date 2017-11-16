Россия потеряла два места в мировом рейтинге развития ИКТ

Россия опустилась с 43-го на 45-е место в рейтинге IDI, который присваивает странам индекс развития ИКТ. При этом ее индекс показал рост с 6,91 до 7,07 балла. Беларусь удерживает в рейтинге 32-е место.

Падение в рейтинге

Россия опустилась на 45 место в рейтинге развития информационно-коммуникационных технологий ICT Development Index (IDI) за 2017 г. Рейтинг ежегодно составляется Международным союзом электросвязи (МСЭ), и в 2016 г. Россия занимала в нем 43 место. Несмотря на это, значение своего индекса ей удалось улучшить — в нынешней редакции IDI он составляет 7,07 балла из 10. В рейтинге за 2016 г. Россия набрала 6,91 балла.

Госпрограмма «Информационное общество (2011-2020 гг.)» предусматривала, что в 2017 г. Россия поднимется в рейтинге на 42 место. Следует отметить, что при подсчете индекса МСЭ не учитывает географические особенности стран, а также плотность населения и характер его распределения, в то время как эти факторы существенно затрудняют развитие ИКТ в странах с параметрами России.

Что учитывается при оценке

IDI рассчитывается как среднее арифметическое трех субиндексов. Первый характеризует доступ населения к ИКТ, в России он сейчас оценивается в 7,23 балла. При его расчете учитывался ряд показателей, например, тот факт, что на 100 человек населения в России приходится 22,77 абонентских подключения к телефонной линии и 163,26 подключения к сотовой связи. Пропускная способность международного интернет-соединения на одного пользователя составляет в России 51888,05 бит/с. Также учитывалось, что 74,31% российских домохозяйств имеют компьютеры, а 74,82% — доступ в интернет.

По данным МСЭ, 76,41% российских граждан пользуется интернетом

Второй субиндекс характеризует использование ИКТ на территории страны. В России он составил 6,13 балла. При его расчете учитывалось то, что 76,41% российских граждан пользуются интернетом, причем на 100 человек приходится 19,74 проводных и 75,03 беспроводных широкополосных абонентских подключения.

Третий субиндекс оценивает навыки использования ИКТ, которыми владеет население. В России он составил целых 8,62 балла, положительно повлияв на общий IDI. При этом учитывалось то, что срок обучения в школе составляет 12 лет, индекс получения среднего образование в стране составляет 100,59, индекс получения высшего — 78,65.

В 2018 г. МСЭ планирует отказаться от таких показателей, как количество телефонных и мобильных подключений на 100 человек. Вместо этого будет учитываться доступность сетей 3G и LTE/WiMax, а также количество трафика, которое используется при широкополосном подключении, в том числе мобильном. Кроме того, будет учитываться процент граждан, использующих мобильные устройства, и доля населения, имеющая навыки использования ИКТ.

Лидеры рейтинга

Первое место в списке IDI заняла Исландия с показателем 8,98 балла. В 2016 г. она находилась на втором месте, уступая Южной Корее. Корея же в 2017 г. опустилась на второе место, набрав 8,85 балла. Третья и четвертая страна также обменялись местами по сравнению с прошлым годом: на третьей строчке сейчас находится Швейцария с показателем 8,74 балла, на четвертой — Дания, набравшая 8,71 балла.

На пятом месте осталась Великобритания, нынешний результат которой составляет 8,65 балла. Шестое место сохранил за собой Гонконг, набравший в этот раз 8,61 балла. С десятого на седьмое место перепрыгнули Нидерланды, улучшившие показатель до 8,49 балла. С седьмого на восьмое место опустилась Норвегия, получившая 8,47 балла. На девятом месте по-прежнему находится Люксембург с показателем в 8,47 балла. С 11-го на 10-е место поднялась Япония, набравшая 8,43.

Во второй десятке друг за другом идут Швеция, Германия, Новая Зеландия, Австралия, Франция, США, Эстония, Сингапур, Монако и Ирландия. Из существенных изменений можно отметить падение Швеции с восьмого места на 11, и Эстонии с 14 на 17. Всего в рейтинге представлено 176 государств.

Другие страны

Как и в 2016 г., 32-е место в рейтинге IDI занимает Беларусь, получившая в этот раз 7,55 балла. Латвия поднялась с 40 на 35 место, набрав 7,26 балла. Литва осталась на 41 месте с результатом в 7,19 балла. Казахстан опустился с 51 на 52 место с результатом 6,79 балла.

Азербайджан упал с 60 на 65 место с показателем 6,2 балла. Грузия и Армения заняли 74 и 75 места, получив по 5,79 и 5,76 балла соответственно, обе страны опустились на одну строчку по сравнению с 2016 г. Украина спустилась с 78 на 79 место, набрав 5,62 балла.