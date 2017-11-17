Российской «чайной королеве» передумали отдавать сотового оператора

Власти Киргизии прекратили переговоры о продаже крупнейшего в республике сотового оператора Megacom. Его за $210 млн хотела купить российская предпринимательница Елена Нагорная, но стороны не смогли договориться.

Megacom не достанется Елене Нагорной

Фонд по управлению государственным имуществом Киргизии (ФУГИ) прекратил переговоры с российской предпринимательницей Еленой Нагорной о продаже ей крупнейшего в республике сотового оператора «Альфа-телеком» (торговая марка Megacom). Об этом «Ачкабар» заявил директор ФУГИ Болсунбек Казаков.

В сентябре 2017 г. Елена Нагорная предложила купить 100% акций «Альфа-телеком» за 13,5 млрд сомов ($195 млн). С учетом комиссии в 7% сумма сделки должна была составить 14,5 млрд сомов ($210 млн). Поскольку Нагорная была единственным претендентом на покупку «Альфа-телеком», ФУГИ готов был заключить с ней договор путем прямых переговоров.

Однако сделка не состоялась. Как пояснил Казаков, Нагорная предложила взять «Альфа-телеком» в доверительное управление на три года, и только потом оплатить покупку сотового оператора. Но законодательство Киргизии такой формы продажи госимущества не предполагает.

Сложная история Megacom

История Megacom полна многочисленных скандалов. Сама сотовая сеть была построена в 2006 г. компанией «Бимоком». Контрольный пакет компании принадлежал кипрскому оффшору с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH, считается связанным с «питерской» группой связистов), а оставшаяся доля – людям из окружения Максима Бакиева, сына прежнего президента Киргизии Курманбека Бакиева.

Елена Нагорная, королева кенийского чая и потенциальная покупательница оператора Megacom

В 2008-2009 г.г. люди из окружения Максима Бакиева лишили россиян их доли в «Бимоком», осуществили фиктивное банкротство компании и вывели ее активы в новую структуру «Альфа-телеком». В 2010 г. режим Курманбека Бакиева был свергнут, после чего россияне начали борьбу во возвращение под свой контроль Megacom.

Суды Киргизии признали незаконным банкротство «Бимоком», лишение россиян доли в компании и вывод активов в «Альфа-телеком». Новые власти Киргизии на некоторое время передали «Альфа-телеком» под управление ETH. Однако в 2011 г. отношения между российскими инвесторами и киргизскими властями вновь испортились. ETH отстранили от управления «Альфа-телеком», а решение суда о возврате имущества Megacom в «Альфа-телеком» не было исполнено.

В 2014 г. власти Киргизии полностью национализировали «Альфа-телеком». С тех пор было осуществлено несколько попыток продать компании, но все они были безуспешными из-за отсутствия покупателей.

За россиянкой могли стоять неназванные лица

В этой связи появление Елены Нагорной в качестве потенциального покупателя «Альфа-телеком» оказалось полной неожиданностью. Нагорная ранее не была замечена в интересах к телекоммуникациям.

Свое состояние Нагорная сделала на импорте чая из Кении – ей принадлежит группа компаний «Кени-Ти». Также предпринимательница владеет собственным брендом продуктов питания Nagornaya, издает журнал «Качественные и безопасные продукты питания», возглавляет торговый альянс стран Африки в России и Ассоциацию производителей и поставщиков качественных и безопасных продуктов.

Депутаты парламента Киргизия обеспокоились личностью Нагорной и выразили опасение, что она может действовать в интересах третьих лиц. Сама предпринимательница уверяла, что сама будет оплачивать покупку Megacom из средств, заработанных от торговли с Африкой.

Впрочем, киргизские власти не оставляют надежд продать Megacom. Болсунбек Казаков заявил, что ФУГИ уже имеет предложения о покупке сотового оператора от двух иностранных инвесторов.