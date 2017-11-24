Операторов обязали блокировать номера «телефонных террористов»

Госдума приняла закон, по которому операторы должны заблокировать номер абонента, если этого требуют правоохранительные органы или Роскомнадзор. Причина блокировки — поступление с номера ложных сообщений о террористических угрозах.

Новый закон

Госдума приняла в третьем чтении закон, по которому операторы связи будут обязаны прекратить предоставление услуг абоненту, если того потребуют правоохранительные органы или Роскомнадзор. Информация об этом размещена на сайте Госдумы. Блокировка будет осуществляться в том случае, если с указанного номера поступали ложные сообщения о террористических угрозах, например, заложенных бомбах, пояснил председатель Думы Вячеслав Володин на вчерашнем заседании.

По мысли Володина, эта норма поможет правоохранительным органам быстрее действовать в борьбе с «телефонными террористами», звонки от которых обычно поступают из-за границы.

Законопроект № 1030321-6 о внесении изменений в статью 46 закона «О связи» и статью 1 закона о внесении изменений в закон «О связи» был зарегистрирован и внесен на рассмотрение в Госдуму в марте 2016 г. Утвержденный в третьем чтении закон направлен на рассмотрение в Совет Федерации.

Другие случаи блокировки

Кроме того, правоохранительные органы могут потребовать блокировки номера, если речь идет о предотвращении или пресечении преступления, при совершении которого используются сети и средства связи. Еще один случай, когда органы могут требовать блокировки — если в течение 15 суток не подтверждено, что сведения о пользователе в абонентском договоре соответствуют его реальным данным. Также закон обязывает операторов сообщать правоохранительным органам сведения о реальных владельцах номеров.

Госдума обязала сотовых операторов блокировать номера по требованию Роскомнадзора

На вчерашнем заседании глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин отметил, что закон обяжет операторов передавать в неизменном виде номера абонентов, отсылающих SMS или голосовые сообщения. При этом услуги вроде антиопределителя номера абонентам будут оказываться по-прежнему. По мысли Левина, закон поможет в борьбе не только с «телефонным терроризмом», но и с вымогательством и шантажом по телефону.

Телефонный терроризм в России

В последнее время телефонные звонки с ложными сообщениями о готовящихся терактах не являются в России редкостью. Например, целая серия таких сообщений имела место в промежуток времени с 11 по 25 сентября 2017 г. Всего в этот период поступило 1203 звонка. Сообщения о заложенных бомбах привели к эвакуации граждан из торговых центров, учебных заведений и различных учреждений в 45 густонаселенных городах России. В общей сложности было эвакуировано 470 тыс. человек.

По словам директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александра Бортникова, ущерб от ложных сообщений о заложенных бомбах составил более 300 млн руб. Глава МЧС Владимир Пучков оценивает ущерб как минимум в 1 млрд руб.