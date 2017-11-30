Половина почтовых серверов мира будет уязвима еще несколько «дней или недель»

Более половины всех email-серверов в мире содержат критически уязвимый компонент, допускающий удаленный запуск произвольного кода. Патча для этой уязвимости все еще не существует.

Баг затронул половину почтовых адресов в мире

Около 56% почтовых серверов в мире содержат критическую уязвимость, допускающую удаленный запуск произвольного кода. Проблема содержится в агенте передачи сообщений Exim.

На сайте разработчиков Exim на прошлой неделе появилось сообщение о двух «багах» в версиях 4.88 и 4.89. Один из них, CVE-2017-16943 проявляется в некорректной обработке Exim BDAT-команд — специальных инструкций, регулирующих дробление email-сообщений на отдельные фрагменты («chunking»). Из-за этой ошибки злоумышленник может запустить на сервере вредоносный код и в теории поставить систему под свой контроль.

Уязвимость выявил тайваньский исследователь под ником @mehqq_, член Devcore. Как выяснилось, он опубликовал и подробную информацию об уязвимости, и демонстрационный эксплойт в публичном баг-трекере Exim, поскольку разработчики не озаботились публикацией электронного адреса, на который можно было бы направлять данные об уязвимостях конфиденциально. Создатели Exim признали эту ошибку.

Дыра в Exim сделала уязвимой половину почтовых серверов в мире

Вторая уязвимость, которую обнаружил @mehqq_, CVE-2017-16944 менее опасна, но позволяет производить DDoS-атаку и выводить почтовый сервер из строя.

В качестве промежуточной меры разработчики Exim предлагают установить в конфигурационном файле Exim пустое значение напротив строки «chunking_advertise_hosts =». Это заблокирует потенциальным злоумышленникам возможность применять ту же логику, которую представил в своем демонстрационном эксплойте обнаруживший уязвимости исследователь.

Патчи — еще только будут

Патча ни для одной из этих уязвимостей пока нет. Разработчики Exim обещают в течение ближайших «дней или недель» выпустить версию 4.90, содержащую исправления.

«Это очередной безрадостный пример того, какую угрозу может представлять популярное ПО, используемое в базовой инфраструктуре Сети, — говоритв, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. — Популярное — не значит лишенное уязвимостей. Аудит таких разработок как Exim следует проводить регулярно. Еще хуже то, что информация о баге стала общим достоянием до появления патча. Теперь вполне можно ожидать массовых попыток эксплуатировать эти уязвимости со стороны киберкриминала».