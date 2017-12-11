Награда «Инновация года 2018»: начат отбор номинантов

Издание CNews объявило о начале сбора заявок на соискание премии «Инновация года 2018». Экспертный совет рассмотрит проекты и технологии, позволившие существенно повысить эффективность российского бизнеса и госструктур.

Как подать заявку на премию «Инновация года 2018»



Начался прием заявок на соискание премии «Инновация года 2018», он продлится до 15 марта 2018 г. Оргкомитет рассматривает заявки от разработчиков, поставщиков и заказчиков передовых технологий в 34 номинациях по пяти направлениям. Победители будут объявлены на сайте CNews и сайте премии «Инновация года».



Задача проекта – привлечь широкое внимание к успешному российскому опыту разработки и использования инноваций. Наградой будут отмечены наиболее удачные и перспективные проекты и технологии, уже показавшие свою эффективность в российских предприятиях различных секторов экономики и госструктурах.



Подробная информация о номинациях, правилах участия в конкурсе и критериях оценки размещена на сайте премии «Инновация года».



Лауреаты премии в 2017 г.



В 2017 г. премией «Инновация года» были отмечены лауреаты в 4 номинациях. По направлению «Промышленность» награду получила научно-производственная корпорация «Иркут» за семейство российских ближне-среднемагистральных самолетов МС-21. Самолет, рассчитанный на перевозку от 163 до 211 пассажиров, нацелен на самый массовый сегмент рынка, где традиционно конкурируют Boeing-737 MAX и Airbus A320neo. По летно-техническим данным и экономичности МС-21 превосходит аналоги.

За инновационные сервисы и эффективное управление корпоративными затратами в номинации «Приоритетные направления инновационного развития» премию 2017 года получила Электронная торговая площадка Газпромбанка. С помощью комплекса сервисов клиенты Площадки из числа промышленных предприятий экономят до 25% корпоративных затрат. ЭТП ГПБ позволяет индивидуально моделировать бизнес-процессы, имеет наивысший рейтинг безопасности для открытых информационных систем (1Г ФСТЭК РФ и СТО БР ИББС) и не зависит от импортных программных компонентов.



В номинации «Новые технологии в медицине» премией «Инновация года 2017» отмечена система персонального удаленного мониторинга показателей здоровья человека «Медкарта 24», разработанная компанией «Технология здоровья». Веб-платформа объединяет в себе электронную историю болезни, личный медицинский дневник, собственную медицинскую информационную систему (МИС), а также каналы связи и обмена информацией с врачами. К «Медкарте 24» можно подключить любое диагностическое оборудование, имеющие открытые интерфейсы передачи данных.



«Лаборатория Касперского» была удостоена премии «Инновация года 2017» в номинации «Бизнес для бизнеса» за безопасную операционную систему KasperskyOS 11-11, предназначенную для автоматизированных систем управления, сетевого оборудования и устройств интернета вещей. Система построена на основе микроядра, разработанного с нуля «Лабораторией Касперского» и фактически состоит из трех продуктов: собственно ОС, отдельного гипервизора для систем виртуализации и отдельной системы для обеспечения безопасности взаимодействия компонентов.

