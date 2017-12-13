Как в ДНР восстанавливали связь на конфискованном украинском оборудовании. Репортаж

Корреспондент CNews посетил непризнанную Донецкую народную республику и выяснил, как местные умельцы восстанавливали связь на конфискованном оборудовании украинских операторов связи. Например, ПО для оборудования Huawei скачивали с торрентов, а отладочный кабель для Cisco паяли вручную.

«Wi-Fi должен быть в каждом почтовом отделении Донбасса»

Зайдя в отделение почтовой связи Старобешевского района самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), молодой человек в форме цвета хаки оказался неприятно удивлен. «Почему здесь нет Wi-Fi? - воскликнул он. - Во всех отделениях почты должен быть Wi-Fi! Позовите мне начальника отделения».

Возмутителем спокойствия был Виктор Яценко - министр связи самопровозглашенной республики. Сам Яценко - уроженец Херсонской области Украины. До войны он был ИТ-специалистом, владел компанией, которая поставляла оборудование для IP-телефонии и решения на базе системы «Астерикс».

Как ИТ-шник уехал добровольцем на фронт

Все изменилось в мае 2014 г. Трагедия в Одессе и гибель десятков мирных протестующих заставили Яценко бросить свой бизнес и уехать добровольцем воевать на Донбасс. Яценко оказался в городе Славянск под командованием Игоря Стрелкова.

С началом сопротивления на Донбассе Служба безопасности Украины (СБУ) стала «сливать» компромат на ополченцев: в интернете появлялись записи переговоров, которые они вели по мобильным телефонам. Тут и пригодились навыки Яценко: с помощью знакомого ему решения Asterisk он организовал защищенную сеть OpenVPN для шифрования телефонных переговоров.

Министр связи ДНР Виктор Яценко

«Я сказал Игорю Ивановичу Стрелкову, что могу решить задачу шифрования телефонных переговоров, - вспоминает Виктор Яценко. - Он ничего у меня не спросил, даже паспорта, просто сказал: «Сделай». Наверное, он увидел во мне патриота».

Знания Яценко становились для ополченцев все более ценными. На тот момент в середине 2014 г. в ДНР не было центрального руководства, а территория непризнанной республики была разделена между различными полевыми командирами: Игорем Стрелковым в Славянске, Игорем Безлером в Горловке и т.д.

Яценко удалось наладить связь между ними. «Во время Великой Отечественной войны Иосиф Сталин издал приказ: ни в коем случае не расстреливать связистов, так как их не кем заменить», - любит вспоминать историю Яценко.

В ноябре 2014 г. Виктор Яценко становится министром связи ДНР. Правда, первая задача, которую ему пришлось решать на новом посту, была далека от отрасли телекоммуникаций. Минсвязи выделили здание бизнес-центра SkyTower в центре Донецка: оно было построено, но еще не запущено в эксплуатацию.

Поэтому Яценко пришлось решать вопросы с отоплением нового здания и тому подобное. Впрочем, оно того стоило: кабинет министра находится на последнем этаже стеклянного бизнес-центра, откуда открывается отличный вид на Донецк, включая «Донбасс-Арену» - стадион, построенный для проходившего в 2012 г в Донецке Чемпиона Европы по футболу.

Наградной пистолет за запуск сотового оператора

Затем Яценко пришлось решать более сложную задачу: молодой республике необходимо было избавиться от украинских операторов связи и создать собственных. Первым под раздачу попал «Киевстар» (входит в группу Veon/Vimpelcom, которая в России работает под брендом «Билайн»). В начале 2015 г. власти ДНР приняли решение ввести в операторе внешнее управление и взять под контроль его офис. Сеть «Киестара» перестала работать.

Выбор «Киевстара» объяснялся просто: из трех украинских GSM-операторов (включая «МТС-Украина» и «Астелит») у него в Донбассе было меньше всего абонентов - 6% от общей абонентской базы. В наследство от «Киевстара» у властей ДНР остался его донецкий коммутатор производства Ericsson.

Старая вывеска «Киевстар» в офисе «Феникса»

«Киевстар» удалил лицензии и пароли от ПО коммутатора. Естественно, сам Ericsson с властями непризнанной республики сотрудничать не собирался. Эксперты в области телекоммуникаций высказывали сомнения, что власти ДНР смогут на отобранном у «Киевстара» оборудовании запустить собственную сеть.

«Никто не верил, что мы сможем «оживить» Ericsson, но мы это сделали», - вспоминает Яценко. ПО Ericsson было взломано. Собственный оператор был запущен под названием «Феникс». За запуск оператора Яценко получил от главы ДНР Александра Захарченко наградной пистолет ТТ. Донецкий коммутатор Ericsson стал основой и для сотовой сети «Лугаком», созданной в соседней Луганской народной республике (ЛНР).

В тот же период времени Минсвязи ДНР внесло свой вклад в освобождение Дебальцево - стратегически важного населенного пункта на границе ДНР и ЛНР. За это Яценко бы удостоен звания полковника вооруженных сил республики, именно поэтому он и ходит теперь в военной форме. За эту же операцию Яценко получил еще одно наградное оружие - пистолет Макарова.

ПО для Huawei скачали «с торрентов»

В начале 2017 г. на долю Минсвязи самопровозглашенной республики выпало новое испытание: власти ДНР и ЛНР приняли решение о введении внешнего управления на предприятиях, продолжавших работать под украинской юрисдикцией. В том числе под такого рода конфискацию попали и местные филиалы «Укртелекома» - основного на Украине оператора фиксированной телефонии и доступа в интернет, принадлежащего группе SCM Рината Ахметова.

Владельцы «Укртелекома» подготовились к конфискации: ПО на оборудовании Juniper, Huawei и Cisco вместе с лицензиями было «обнулено». Сеть «Укртелекома» перестала работать. Однако, войдя в помещения «Укртелекома», сотрудникам Минсвязи ДНР довольно быстро удалось восстановить работу оборудования.

Оказалось, что часть удаленного ПО Juniper осталась в «дампе» и ее удалось восстановить. Конфигурацию же оборудованию Juniper забыли удалить с резервного SSD-диска. А операционную систему для Huawei нашли на торрентах.

Оставалась проблема с оборудованием Cisco: необходим был отладочный шлейф, которого нигде в СНГ не было. Но донецким инженерам удалось самостоятельно его «спаять», хвалится Яценко. На базе «Укртелекома» в ДНР заработала компания «Комтел».

Вместе с «Укртелекомом» деятельность прекратил и принадлежащий ему 3G-оператор «Тримоб»: его работу так и не восстановили. Тогда из ДНР ушел еще один сотовый оператор - «Астелит», совладелцем которого ранее был Ринат Ахметов. В 2015 г. SCM продал свою долю в «Астелите» турецкому Turkcell, но Яценко уверен, что Ахметов через Turkcell сохранил влияние на сотового оператора.

Два сотовых мира в одной непризнанной республике

Таким образом, сотовый рынок ДНР разделен между двумя сотовыми оператор: украинским МТС, продолжающим работать по законам Украины, и местный «Феникс». Оба оператора работают только в стандарте GSM, то есть возможности мобильной передачи ограничены у них технологией EDGE. У МТС - 1,4 млн абонентов, у «Феникса» 500 тыс.

При этом SIM-карты МТС свободно продаются если в ларьках и магазинах, то SIM-карты «Феникс» продаются только в почтовых отделениях и только по паспорту. Связи между сетями двух операторов тоже нет: «Феникс» хоть и использует нумерацию в украинском коде, номера абонентам оператора Минсвязи ДНР назначает самостоятельно.

Чтобы позвонить из-за рубежа на номера «Феникса», нужно набирать номер транзитного узла в Ростове, а потом уже - номер нужного абонента. Зато позвонить с «Феникса» можно и в Россию (будет определятся ростовский номер), и в любую другую страну мира. Исключение составляет Украина: Яценко утверждает, что на Украине блокируют все попытки «Феникса» выйти на их телефонные сети через посредников.

Роуминга у «Феникса» тоже нет: роуминговое соглашение у оператора заключено только с «Крымтелеком» из республики Крым, но для начала работы требуется еще наладка билинговой системы.

С номерами «Комтела» проще: они были распределены еще при Украине, и позвонить на них из России и других стран возможно. Но опять-таки связь с Украиной у оператора отсутствует.

Магистральные каналы до России с неизвестными партнерами

Был создан и отдельный магистральный оператор - базой для него стала компания «Углетелеком», ранее обслуживавшая угольные шахты. В украинское время у Донецкой области магистральные каналы были только до «материковой» Украины, сейчас же «Углетеком» протянул три канала до Ростовской области. С кем из российских операторов установлены эти стыки, Яценко не говорит.

Также «Углетелеком» построил магистральное кольцо с ЛНР. С учетом каналов до Украины суммарная мощность магистральных каналов «Углетелеком» весной составляла 200 Гибт/с. Для сравнения: у Ростовской области суммарная пропускная способность каналов - 120 Гбит/с. Правда, на нынешний момент каналы с Украиной отключены.

Собеседник CNews в одной из российских телекоммуникационных компаний говорит, что Минсвязи ДНР активно предлагала сделать стык с их каналами в Ростовской области, но он сомневается, что кто-то из крупных операторов связи на такое решился.

Центр административных услуг оказался не нужен

Филиалы остальных украинских телекоммуникационных операторов перешли под юрисдикцию ДНР. В том числе местный филиал «Воля», крупнейшего оператора кабельного телевидения на Украине, перешел под контроль местных бизнесменов.

В сетях кабельного телевидения украинские каналы отсутствуют: есть только российские, донецкие и каналы из других постсоветских стран. Власти ДНР навели «порядок» и в эфирном ТВ, в том числе было запущено собственное цифровое эфирное вещание. В эфире Донецка можно поймать как местные, так и российские телеканалы.

На базе местного филиала «Укрпочты» было создано собственное предприятие «Почта Донбасса». У предприятия 220 собственных отделений, оно уже успело выпустить собственные марки и конверты, в том числе с погибшими полевыми командирами республики. Виктор Яценко является апологетом Open Source: первыми переход на открытое ПО начали само Минсвязи и как раз «Почта Донбасса».

Прогуливаясь по Донецку, корреспондент CNews обнаружил новое здание: Центр оказания административных услуг. Внутри было просторное помещение с колоннами, операторы и полное отсутствие посетителей.

Центр был запущен до войны, но новым властям он оказался не нужен: ведомства самопровозглашенной республики не дают ему доступ к своим реестрам. Неудивительно, что министра связи там недолюбливают. Один из сотрудников центра отозвался о Яценко как «о человеке из Москвы».

Яценко говорит, что Минсвязи ДНР намерено открыть собственные центры оказания госуслуг на базе почтовых отделений: они будут собирать документы в качестве «фронт-офисов» и передавать их в нынешний центр в Донецке, который станет своего рода «бэкофисом».

Не стоит удивляться, что СБУ обвинило Виктора Яценко в предательстве: на Украине он объявлен в розыск, а на его имущество в Херсонской области наложен арест. В кабинете у Яценко висят портреты Президента России Владимира Путина, Александра Захарченко и других известных политических деятелей, а также герб так и несостоявшейся Херсонской народной республики. Яценко надеется, что настанут времена и он еще вернется в родные места, но только когда будет уже другое государство».