«Билайн» резко снизил цены на роуминг

«Вымпелком» сообщил о пересмотре тарифов на роуминг в поездках по России и на территории Крыма. Изменения затронут несколько тысяч тарифных планов.

Изменение тарифов

Сотовый оператор «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») начал процесс выравнивания тарифов в национальном роуминге. Новые расценки будут более обоснованы с экономической точки зрения, как того требует от крупнейших сотовых операторов России Федеральная антимонопольная комиссия (ФАС). В официальном заявлении «Вымпелком» обещает сделать тарификацию в поездках по России более выгодной для частных абонентов.

Оператор пока не может представить окончательную схему тарификации в национальном роуминге, она будет готова в первой половине 2018 г. Поскольку изменения будут внесены в несколько тысяч тарифных планов, технические системы оператора придется доработать.

Пока что «Вымпелком» предлагает абонентам тарифицировать все входящие и исходящие звонки в поездке по России, включая территорию Крыма и Севастополя, по 2 руб. за минуту. Столько же будет стоить отправка SMS-сообщения. Цена интернет-трафика составит 2 руб. за 1 МБ. После того, как абонент израсходует свои первые 3 МБ на текущие сутки, ему будет подключен пакет 110 МБ за 200 руб.

«Билайн» начал выравнивать цены в роуминге

Компания указывает, что в ее тарифах «Все» и «Ноль сомнений» внутрисетевой роуминг фактически не используется. Для экономии во время поездок по России абонент также может использовать опцию «Хайвей» — теперь она доступна во всех регионах.

Снижение цен в Крыму

В пресс-службе «Вымпелкома» пояснили, что сейчас национальный роуминг в 90% случаях оказывается только на территории новых субъектов Федерации – Крыма и Севастополя. На остальной же территории у «Вымпелкома», как и у других крупных сотовых операторов (МТС, «Мегафон» и Tele2), действует внутрисетевой роуминг по льготным ценам.

В Крыму и Севастополе ни один из крупных российских сотовых операторов не работает. Услуги абонентам в этих регионах оказываются с помощью местных сотовых операторов – «К-Телеком», «КТК-Телеком», «Крымтелеком» и «Севмобайл». Из-за этого цена на услуги оказываются более высокими.

Например, у «Вымпелкома» до недавнего времени одна минута входящего и исходящего вызова при нахождении в роуминге в Крыму стоила 4 – 9,95 руб на большинстве тарифных планов. 1 Мб трафика стоил 9,95 руб, одно SMS – 4,95 руб.

Как ФАС борется с роумингом

В этом году ФАС начала борьбу за отмену роуминга на территории России. В феврале замглавы ведомства Анатолий Голомолзин говорил что роуминговая наценка в Крыму исчезнет уже до конца I квартала. А до конца первого полугодия исчезнет и внутрисетевой роуминг.

Однако этого не произошло. После этого летом ФАС потребовала от «Вымпелкома», МТС, «Мегафона» и Tele2 отменить внутрисетевой, а затем и национальный роуминг. Поскольку ни того, ни другого сделано не было, ФАС завела в отношении указанных оператора два административных дела. Срок предоставления операторами информации по данным делам как раз закончится 15 декабря.

По словам вице-президента «Вымпелкома» по маркетингу массового рынка Ирины Лебедевой, снижение цен на роуминг в Крыму стало возможным «благодаря совместной продуктивной работе компании с ФАС» и взаимодействию с операторами-партнерами по вопросам снижения роуминговых ставок.

Анатолий Голомолзин уже приветствовал данный шаг. Он отметил, что «Вымпелком» решил снизит цены на роуминг в Крыму после возбуждения в отношении компании антимонопольного дела, при этом компания пошла на такой шаг самостоятельно. ФАС учтет данный момент при вынесении решения по антимонопольному делу, а также рассчитывает, что и другие операторы предпримут аналогичные меры, заявил Голомолзин.

Позиция других операторов

В МТС заявили, что продолжают работать с ФАС по вопросам снижения цен на роуминг. При этом в компании отметили, что ее абоненты обслуживаются в Крыму на таких же условиях, как и в других регионах России.

В «Мегафоне» не стали комментировать свои планы относительно роуминга в Крыму. Пока абоненты оператора платят за роуминг в Крыму по цене 10 руб. за одну минуту входящего и исходящего вызова и 1 Мб данных, а одно SMS стоит 4,9 руб.