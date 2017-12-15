РЖД выделят 4G-частоты при условии совместимости с китайским стандартом

Госкомиссия по радиочастотам готовится выделить РЖД частоты в диапазоне 1800 МГц для тестирования работы сети стандарта LTE вдоль железнодорожного транспорта. В то же время, по настоянию Минкомсвязи, комиссия может предоставить возможность компании НСТТ построить на указанных частотах сеть на базе перспективной китайской технологии NG-1.

ГКРЧ готовится предоставить РЖД частоты для eLTE

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на заседании 28 декабря 2017 г. готовится рассмотреть вопрос о выделении «Российским железным дорогам» (РЖД) частот в диапазоне 1800 МГц (1785-1805 МГц) для опытной эксплуатации. Это следует из проекта решения комиссии, имеющегося в распоряжении CNews.

РЖД хочет строить сеть четвертого поколения сотовой связи (4G) стандарта LTE. В указанных частотах может работать технология eLTE – разновидность стандарта LTE, использующая принцип временного разделения каналов (LTE-TDD).

РЖД запрашивает указанные частоты для создания технологической сети связи вдоль железнодорожного транспорта. Ранее РЖД совместно с «Научно-исследовательским институтом радио» (НИИР) провели испытания этой технологии вдоль железнодорожных путем в Москве от Павелецкого вокзала до аэропорта Домодедово.

С первого раза не вышло

Минувшим летом ГКРЧ должна была рассмотреть вопрос о выделении указанных частот РЖД на всей территории России. Однако на согласительном совещании, предшествующем заседанию ГКРЧ, было решено перенести рассмотрение этого вопроса.

Замечания появились у Минобороны и Федеральной службы охраны (ФСО), чьи радиоэлектронные средства работают в тех же частотах, в связи с чем ГКРЧ рекомендовало НИИР совместно с Минтрансом провести дополнительные исследования.

Сеть, которую РЖД построит на выделенных ей частотах,

должна быть совместима с китайским сотовым стандартом NG-1

Теперь, согласно материалам к заседанию ГКРЧ, Минобороны и ФСО согласовали выделение частот РЖД в диапазоне 1785-1805 МГц для проведения опытной эксплуатации при выполнении ряда условий. В том числе РЖД должна будет обеспечивать оперативное отключение своих радиоэлектронных средств по требованию Минобороны и ФСО.

Решить вопрос с китайской технологией NG-1

Кроме того, в проекте решения ГКРЧ появился пункт о необходимости для РЖД обеспечить совместимость между будущими сетями eLTE с сетями другого стандарта беспроводной связи – McWiLL (NG-1), разработанного китайской компанией Xinwei. Судьба данной технологии в России весьма драматическая.

NG-1 - технология транкинговой связи, обеспечивающая, помимо передачи голоса, также передачу видео и данных со скоростью до 15 Мбит/с. Для развития сетей NG-1 в России Xinwei создало с группой БИТ совместное предприятие «НИРИТ Синвей Телеком Технолоджи» (НСТТ). Проект был поддержан прежним министром связи Игорем Щеголевым, президиумом генсовета «Единой России» и Комиссией по модернизации и инновационному развитию экономики, действовавшей при экс-президенте Дмитрии Медведеве.

В связи с отсутствием свободных частот в диапазоне 1785 – 1805 МГц НССТ в 2013 г. приобрела четыре «бумажные» компании, обладающими частотным ресурсом в указанном диапазоне на всей территории России: «Юнисел», «Белитон», «Кватро Плюс» и «Лардекс». Продавцом выступили структуры предпринимателя Евгения Ройтмана, известного получением частот с целью их дальнейшей перепродажи.

Корпорация Xinwei была готова вложить в проект $4 млрд, в том числе уже завезла оборудование на сумму $760 млн. Однако Роскомнадзор отказался выдавать приобретенным НСТТ компаниям частотные присвоения, в связи с чем сети не удалось запустить.

В 2016 г., в связи с отсутствием факта использования радиочастот, Роскомнадзор предложил ГКРЧ изъять частоты у НСТТ. Со своей стороны, компания, наоборот, просила продлить ей срок использования частот. ГКРЧ приняла сторону Роскомнадзора, НССТ пыталась оспорить это решение в судебном порядке, но пока безуспешно.

Согласно информационному листу к предстоящему заседанию ГКРЧ, комиссия готова выделить «Юнисел», одной из «дочек» НСТТ, частоты в диапазоне 1785-1805 МГц для проведения натурных испытаний на территориях Московской и Воронежской областей.

Источник, близкий к НСТТ, говорит, что соответствующая инициатива была выдвинута Минкомсвязи для разрешения конфликтной ситуации вокруг радиочастот компании.