Оборудование для 5G будут делать на российской элементной базе

В рамках реализации программы «Цифровая экономика» предусмотрено осуществление ряда разработок в области беспроводной связи. В частности, планируется выпускать оборудование для сетей 5G на отечественной элементной базе, производить устройства для когнитивного радио и подводного интернета вещей, а также 3G-модемы для навигации.

Российская элементная база для сетей 5G

Правительственная комиссия по использованию информационных технологий для улучшения жизни людей и условий ведения предпринимательской деятельности одобрила планы мероприятий по четырем направлениям программы «Цифровая экономика», включая «Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов». В документе говорится о проведении исследований и разработок по девяти «прорывным» технологиям, включая направление «Беспроводная связь».

В первую очередь, документ в данном разделе предполагает разработки в области сетей сотовой связи пятого поколения (5G). В частности, запланирована разработка и проектирование базовых и абонентских станций на отечественной элементной базе.

Также планируется провести научно-исследовательские работы по определению наиболее перспективных полос частот для 5G в лицензируемых и нелицензируемых диапазонах: 694-790 МГц, 3,4-3,8 ГГц, 4,4-4,99 ГГц, 5,9 ГГц, 24,25-29,5 ГГц, 30-55 ГГц, 66-76 Ггц и 81-86 ГГц. При этом должны учитываться международные тенденции развития телекоммуникаций и взгляды и решения ВКР-15 (Всемирная конференция радиосвязи в Женеве).

Предполагается также наладить производство электронных компонентов для оборудования опорных сетей, обеспечивающих связь между базовыми станциями и сетевым оборудованием в диапазонах 23-25 ГГц и 57-64 ГГц. В том числе речь идет об усилителях мощности и монолитных интегральных схем приемо-передающих модулей (МИС ППМ) по многоантенной технологии.

По плану мероприятий, сначала будут отработаны технологии производства монолитных интегральных схем на основе нитрида галлия. Затем появятся экспериментальные образцы МИС для диапазонов 23-25 ГГц и 57-64 ГГц. Далее совместно с производителями радио-электронного оборудования будут проведены совместные испытания опытных образцов усилителей мощности и приемо-передающих модулей.

Программа «Цифровая экономика» предполагает

выпуск оборудования для сетей 5G на отечественной элементной базе

Председатель совета Ассоциации производителей электронного оборудования и приборов Светлана Аполлонова считает, что пока рано говорить о производстве в России элементной базы для оборудования сетей 5G. «Сначала надо определить, есть ли спрос и перспективы у сетей 5G в России, - говорит Аполлонова. - Потом неплохо было бы определить российский стандарт для сетей 5G. И только потом можно будет обсуждать возможности по производству оборудования для этих сетей».

Отметим, что в России сейчас самое современное микроэлектронное производство у «Микрона» - с топологией 95 нм. Оборудование для сетей 5G будет требовать элементной базы с самой разной топологией - от 25 нм до 240 нм, говорит директор по стратегии «Микрон» Карина Абагян. В частности, для сетей в диапазоне 800 МГЦ, который планируется строить в США и Южной Кореи, достаточно топологии 90 нм, добавляет Абагян.

5G в автомобильном и воздушном транспорте

Еще одно мероприятие - выпуск приемо-передающих модулей для автомобильных радаров и систем технического зрения для роботехники в миллиметровой и коротковолновой части сантиметрового диапазона длин волн. Данный проект повысит безопасность дорожного движения и создаст необходимую технологическую базу для использования технологий 5G на автомобильном транспорте.

В рамках соответствующего мероприятия планируется доработать приемо-передающие модули для автомобильных радаров и систем технического зрения. После чего будут подготовлены экспериментальные образцы и проведены испытания совместно с производителями радиоэлектронного оборудования.

Кроме того, будут созданы приемо-передающие устройства радиолинии передачи данных и сигналов управления между беспилотными воздушными и космическими судами и командным пунктом. Это улучшит тактико-технические характеристики объектов военной авиации.

Cначала будет создаваться эскизная документация и изготовляться макетные образцы приемо-передающих устройств радиолинии. Затем будут проведены лабораторные испытания макетных образцов и выработана конструкторская и техническая документация.

Подводный интернет-вещей

Другой обозначенный в документе проект - разработка сетецентрической масштабируемой системы подводной связи «Подводный интернет вещей». В рамках него планируется наладить разработку и производство коммерчески доступных приборов и комплексов беспроводной навигации и связи под водой. Такие приборы уже применяются для позиционирования подводных аппаратов, используемых при осмотрах подводных объектов, подводного картографирования поиска и обезвреживания опасных объектов.

В рамках реализации данного проект будут разработан стек сетевых протоколов, доработаны модемы, разработаны проекты двухсредной точки доступа и коммуникационного устройства. Далее будут произведены опытные образцы соответствующих устройств.

3G-модемы и когнитивное радио

Еще одно мероприятие - производство навигационного оборудования в рамках развития «сквозной» технологии беспроводной связи. Будет обеспечено производство отечественных 3G-модемов, превосходящих по техническим характеристикам иностранные аналоги, с конкурентоспособной ценой.

Также планируется технологии когнитивных сетей беспроводного широкополосного доступа для сельской местности. Речь идет о разработке системных и технических решений по реализации радиоинтерфейса WMAN-OFDMA, соответствующим технологии WiMAX и утвержденным в России правилам применения беспроводного оборудования в диапазонах 30-66 МГц.

Система Wi-Fi-авторизации и маркетинга

Кроме того, предполагается разработать программно-аппаратную платформу для организации сетей Wi-Fi с авторизацией, маркетинговыми возможностями и SMS-авторизацией. Такая платформа поможет организовать временный и постоянный доступ к сети Wi-Fi на объектах с маркетинговыми возможностями и монетизировать трафик Wi-Fi.

В рамках данного мероприятия планируется разработать технологии бесшовного подключения пользователей к публичным Wi-Fi-сетям в городе. Затем будут разработаны технология персонализации контента на базе нейронных сетей с целью монетизации гостевой Wi-Fi-сети и платформа для размещения рекламного контента в Wi-Fi-сетях.