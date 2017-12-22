Объявлены окончательные характеристики стандарта 5G

Принято единогласно

Консорциум разработчиков спецификации для мобильной телефонии – 3GPP (The 3rd Generation Partnership Project) в рамках ежеквартальной пленарной встречи в Лиссабоне, Португалия, представил новый стандарт NSA 5G NR финальной версии Release 15.

Стандарт 5G NR (5 поколение, новое радио – New Radio) одобрен всеми участниками мирового сообщества телекоммуникационных компаний 3GPP.

Ранее в этом году представители телекоммуникационной индустрии уде одобрили ускоренной стандартизации 5G, ради чего процесс было решено разделить на две фазы. Приоритетным стал анонс неавтономной версии Release 15 NSA (Non-standalone).

Развитие стандарта продолжается

Сегодняшний релиз, по сути, стал объявлением о завершении первой фазы стандартизации 5G, которая считается наиболее важной для разработчиков и производителей оборудования.

Консорциум 3GPP представил стандарт NSA 5G NR Release 15

Принятие полных спецификаций Release 15 Full (с автономными характеристиками) перенесли на 2018 год, ориентировочно на июнь. В рамках этой версии стандарта будет обеспечено использование пользовательского и управляющего автономного оборудования 5G NR с базовыми станциями поколения 5G (5G next-generation core network, NGC).

Дорожная карта развития стандарта 5G NR Release 15

Поскольку автономные и неавтономные (SA и NSA) релизы базируются на одинаковых характеристиках физического уровня, ожидается, что оборудование NSA будет полностью совместимо с техникой SA после ее стандартизации в следующем году.

Этапы ратификации стандарта 5G NR Release 15

Так называемый «неавтономный» NSA (Non-standalone) режим стандарта 5G нормирует использование расширенного мобильного широкополосного доступа (enhanced Mobile BroadBand, eMBB) в сетях стандарта LTE.

В свою очередь, стандарт 5G NR подразумевает использование новых частотных диапазонов, обеспечивающих увеличение скорости обмена данными при снижении латентности. Именно этот режим разработан в качестве фундамента на первые годы развития и внедрения сетей 5G.

Финальные спецификации 5G описывают поддержку нескольких частотных спектров для мобильных сетей нового поколения. Низкочастотный спектр включает частоты в диапазоне 600–700 МГц. Среднечастотный спектр включает частоты в диапазоне 3,5 ГГц. Высокочастотный спектр располагается в районе диапазона 50 ГГц.

Официально скорости обмена данными для пользовательских устройств нормируются на уровне до 20 Гбит/с на прием и 10 Гбит/с на передачи, при этом сеть 5G должна держать нагрузку не менее 500 тыс. абонентских подключений на один квадратный километр площади.

Перспективы внедрения

Принятие финальной спецификации фактически дает отмашку всей телекоммуникационной отрасли, обеспечит ускорение разработки и внедрения оборудования нового стандарта, с целью коммерциализации первых продуктов уже в 2019 году.

Рабочая группа 3GPP представила новый стандарт 5G NR Release 15

Одной из первых будет запущена в коммерческую эксплуатацию мобильная сеть 5G в Южной Корее, ее готовят к началу зимних Олимпийских игр в 2018 года. В Японии запуск коммерческих сетей 5G запланирован до начала летней Олимпиады 2020.

В России одна из первых опытных сетей 5G в ближайшее время будет запущена в Иннополисе. Ожидается, что сеть 5G будет запущена в эксплуатацию в Казани уже в 2018 г. – во время проведения Чемпионата мира по футболу.