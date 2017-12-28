В России легализуют беспроводной интернет вещей

Госкомиссия по радиочастотам готовится разрешить сотовым операторам использовать выданные им LTE-частоты для технологии NB-IoT. Эта технология за счет низкого энергопотребления подходит для работы датчиков, сенсоров и других устройств интернета вещей.

ГКРЧ разрешит сотовикам включить специальный режим для интернета вещей

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на заседании 28 декабря 2017 г. рассмотрит возможность работы сотовых сетей четвертого поколения (4G) стандарта LTE в режиме NarrowBand-IoT (NB-IOT). Данная технология предназначена для работы устройств интернета вещей.

Возможность использовать сети 4G для NB-IOT появится в следующих диапазонах частот: 453-457,4 МГц, 463-467,4 МГц, 791-820 МГц, 832-862 МГц, 880-890 МГц, 890-915 МГц, 925-935 МГц, 935-960 МГц, 1710-1785 МГц, 1805-1880 МГц, 1920-1980 МГц, 2010-2025 МГц, 2110-2170 МГц, 2500-2570 МГц, 2570-2620 МГц и 2620-2690 МГц.

Для чего нужен NB-IoT

Особенностью устройств интернета вещей (датчиков, сенсоров и т.д.) является малый объем потребляемого трафика и низкое энергопотребление. В этой связи потребовалось осуществить модификацию существующих сотовых сетей с целью минимизировать сложность радиомодулей оконечных устройств, снизить стоимость таких устройств, а также стоимость эксплуатации сетей сотовой связи.

Таким образом появилась технология NB-IoT, утвержденная консорциумом 3GPP в 2016 г. Эта технология может просто интегрироваться в существующие базовые станции сетей LTE, а также в станции сетей второго поколения сотовой связи стандарта GSM. При этом включение этого режима не повлияет на электромагнитную обстановку вокруг базовых станций LTE/GSM.

Фото: depositphotos.com В России вот-вот разрешат сотовым операторам использовать выданные им LTE-частоты для интернета вещей

У NB-IoT есть три режима работы. Внутрисигнальный вариант, при котором сигнал NB-IoT заменяет один ресурсный блок в структуре сигнала LTE. Внутриканальный вариант предусматривает размещение сигнала в рамках ресурсных блоков на краю сигнала LTE, которые обычно не используются. Наконец, третий вариант предусматривает использование в обособленном варианте в виде отдельного канала 200 кГц, повторяющего маску спектра стандарта GSM.

Российские сотовые операторы уже проводят тесты NB-IoT. Например, «Мегафон» совместно с Huawei тестирует передачу данных в этом стандарте со счетчиков ЖКХ в городе Иннополис в Татарстане. А МТС проводила демонстрацию работы NB-IoT на базе оборудования Nokia.

Альтернативные сети для интернета вещей

Альтернативой сотовым сетям в режиме NB-IoT являются беспроводные сети стандарта LoRaWan (LPWAN). Эти сети работают, как правило, в безлицензируемом участке частот - 868 МГц, в связи с чем пользователи могут самостоятельно наладить оборудование для них.

Появляются специализированные сети стандарта LPWAN. Например, на прошлой неделе принадлежащая «Мегафону» «Первая башенная компания» договорилась о строительстве сети для «Национального центра интернета вещей» (НЦИВ, входит в холдинг Ambite).

Кроме того, утвержденная правительством программа «Цифровая экономика» предусматривает строительство федеральной сети стандарта LPWAN. Данный проект лоббирует государственное АО «Глонасс».

«Разрешение сотовым операторам строить сети NB-IoT на имеющихся у них частотах поможет проникновению технологий интернета вещей в России, - говорит директор по развитию и партнерским отношениям НЦИВ Олег Сальманов. - Надеюсь, регулятор прислушается также к нуждам и других операторов LPWAN в части расширения доступных для использования полос частот в нелицензируемом диапазоне 868 МГц, а также в части смягчения ограничений по мощности в этом диапазоне. Рынок интернета вещей в России пока на самом старте, и любое движение, направленное на его рост можно только приветствовать».

По мнению Сальманова, технология NB-IoT имеет громадный потенциал, в том числе благодаря возможностям для ее продвижения, которые есть у сотовых операторов. НЦИВ собирается использовать ее возможности в своих решениях в тех случаях, когда NB-IoT окажется наилучшим инструментом. Но, по опыту компании, пока это далеко не всегда так, и во многих случаях решения на LoRa оказываются дешевле и эффективнее.