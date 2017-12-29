Власти разрешили высокоскоростной спутниковый интернет на транспорте
Фиксированным спутниковым терминалам разрешат перемещаться
Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на заседании 28 декабря 2017 г. рассмотрела вопрос об использовании земных станций спутниковой связи, находящихся в движении, для связи с геостационарными спутниками, относящимися к фиксированной службе связи.
Речь идет о частотах из Ка-диапазона - 29,5-30 ГГц («Земля - Космос») и 19,7-20,2 ГГц («Космос - Земля»). Вынесению данного вопроса на заседание ГКРЧ предшествовало соответствующее исследование, проведенное «Научно-исследовательским институтом Радио».
Ранее, в 2015 г., Всемирная конференция радиосвязи разрешила использовать данные полосы частот для связи земных спутниковых станций, находящихся в движении, с геостационарными спутниками. Кроме того, в 2013 г. Европейская конференция администраций почт и электросвязи приняла решение о свободном обращении и освобождении от лицензирования данного типа спутниковых станций.
Цель высокоскоростной интернет на морской, воздушном и ж.д. транспорте
В материалах к заседанию ГКРЧ говорится, что предлагаемое решение необходимо принять ввиду важности оказания высокоскоростных услуг связи пассажирам транспортных средств, находящихся в движении. При этом потребность в глобальной широкополосной подвижной спутниковой связи частично может быть закрыта за счет использования земных станций, относящихся к фиксированной спутниковой службе.
Предполагается, что абонентские земные станции спутниковой связи, находящиеся в движении, можно будет использовать только на подвижных платформах: железнодорожном транспорте, автомобильном транспорте, морских судах, судах внутреннего плавания, судах смешанного плавания (река - море) и воздушных судах.
Также такого рода станции не должны будут использоваться для построения сетей, предназначенных для обеспечения безопасности человеческой жизни. В случае же работы абонентских земных станций, расположенных на воздушных судах, они смогут использоваться только при осуществлении полетов по воздушным трассам и не должны будут применяться при осуществлении взлета, захода на посадку и при похоже на посадку.
В чем отличие от существующего порядка
Гендиректор группы компаний AltegroSky Сергей Пехтерев отмечает, что ранее использование земных станций спутниковой связи класса VSAT, находящихся в движении, и работающих через геостационарные спутники уже было разрешено, но в другом диапазоне частот - Ku.
С появлением же Ка-диапазона на новых российских спутниках («Экспресс-АМ5», «Экспресс-АМ6» и «Экспресс-АМУ1») и высокими техническими характеристиками терминалов, работающих в Ка-диапазоне, представляется логичным распространить данное разрешение и на Ka-диапазон.
«Среди потенциальных потребителей таких станций, прежде всего, находится речной, морской и авиационный транспорт, - говорит Пехтерев. - Шансы же использовать VSAT-терминалы на железнодорожном транспорте меньше из за сильной конкуренции с более дешевой сотовой связью».