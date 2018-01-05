В Таджикистане власти запретили звонки через мессенджеры. На очереди WhatsApp, Viber, Skype

Власти Таджикистана отозвали лицензии на NGN-телефонию, из-за чего местные сотовые операторы и интернет-провайдеры оказались вынуждены отключить приложения для звонков. Власти добиваются запрета звонков и через зарубежные мессендежры.

Страна без NGN-телефонии

Служба связи при правительстве Таджикистана разослала местным сотовым операторам и интернет-провайдерам письмо об аннулировании у этих компаний лицензий NGN-телефонии. Об этом сообщило издание «Азия-плюс».

В результате операторы связи оказались вынуждены заблокировать соответствующую услугу. Правда, у операторов нет окончательного понимания, что конкретно от них требуют, в связи чем некоторые провайдеры ограничились блокированием доступа к NGN-сервисам с зарубежных IP-адресов.

Один из местных сотовых операторов «Вавилон» не успел вовремя выполнить требование властей. В результате 15 декабря 2017 г. его головной офис обслуживания в столице республики Душанбе был опечатан Службой связи. После отключения доступа к NGN-сервисам с зарубежных IP-адресов офис оператора возобновил работу.

Почему в Таджикистану часто звонят через интернет

Технология NGN (Next generation network) предполагает передачу всех видов трафика (голос, данные, видео) в виде IP-пакетов. NGN является частью концепции «All-over-IP».

Власти Таджикистана запретили звонки через собственные мессенджеры местных операторов

и попросили подумать, как отключить Skype, Viber, WhatsApp, WeChat и т.п.

В случае с Таджикистаном под NGN понимается понимается передача голоса через интернет - IP-телефония. Местные сотовые операторы и интернет-провайдеры активно продвигали соответствующие сервисы.

Например, у сотового «Индиго-Таджикистан» (торговая марка Tcell) имеет приложение «Чи Гап», пользователи которого могут бесплатно звонить друг другу. У «Вавилона» есть собственное приложение - Cyberphone.

Кроме него сервисы в области NGN предлагали сотовый оператор «Таком» (торговая марка Beeline, вместе с российским «Вымпелкомом» входит в группу Veon) и интернет-провайдеры Estera и Intercom.

Значительное число Таджикистана находятся на заработках за рубежом, в частности, в России. Мигранты активно пользовались возможностью иметь бесплатную связь с родственниками, находящимися на Родине. По официальным данным, за пределами Таджикистана находится 200 тыс. пользователей таджикских NGN-сервисов, по неофициальным - 500 тыс.

Налоговики бьют тревогу из-за распространения мессенджеров

Однако такая тенденция не устроила местные власти. Как выяснило радио «Свобода», еще в сентябре 2017 г. глава Налогового комитета Таджикистана Нусратулло Давлатзода написал письмо президенту республики Эмомали Рахмону, в котором рассказал о снижении налоговых поступлений в бюджет из-за распространения NGN-сервисов.

Как раз в 2017 г. правительство Таджикистана обязало все местные телекоммуникационные компании пропускать входящие и исходящие международные звонки через Единый центр коммутации (ЕЦК), созданный при государственной компании «Таджиктелеком».

Затем Антимонопольная служба ввела новые минимальные тарифы на звонки в России, которые включают в себя таксу за пропуск трафика через ЕЦК. В результате у местных сотовых операторов, включая «дочки» «Мегафона» и Veon, цены на звонки в России выросли примерно на 20%.

На очереди запрет Viber, Skype и т.п.

В письме главы Налогового комитета указывалось, что снижению налоговых доходов способствуют не только операторы NGN-сервисы, но и глобальные мессенджеры: Skype, Viber, WhatsApp, WeChat и др. По словам источников среди телекоммуникационных операторов, в части таких мессендежров Служба связи пока ограничилась лишь устной просьбой подумать, как бы их можно было отключить.

Однако технической возможности заблокировать такого рода сервисы у операторов нет. Как заявил изданию «Азия-плюс» источник в одном из таджикских сотовых операторов, для этого либо надо договариваться с владельцами соответствующих сервисом об отключении ими услуг для жителей Таджикистана, либо отключить весь интернет.