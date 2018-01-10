Главный сотовый оператор Казахстана попадет в руки государства

Шведская Telia продает контрольный пакет акций крупнейшего в Казахстане сотового оператора Kcell. Наиболее вероятным претендентом на покупку считается государственный «Казахтелеком», причем, по неофициальной информации, он уже договорился о сделке.

Telia продает Kcell

Шведская Telia в конце 2017 г. провела тендер по продаже контрольного пакета акций крупнейшего в Казахстане сотового оператора Kcell. Об этом CNews рассказали два источника на казахстанском телекоммуникационном рынке.

Сейчас Telia напрямую владеет 24% акций Kcell. Еще 51% акций принадлежат холдингу Fintur. 58,55% акций холдинга находятся у Telia, оставшиеся 41,5% - у турецкого Turkcell. В ходе тендера продаются оба пакета акций.

«Казахтелеком» близок к покупке Kcell

По словам одного из источников, победителем тендера стал подконтрольный государству «Казахтелеком» - крупнейший в республике оператор фиксированной связи. Сделка была закрыта 21 декабря 2017 г., но по непонятным причинам о ней до сих пор не объявляли. Еще один источник на казахстанском рынке также слышал о том, что «Казахтелеком» покупает Kcell.

Есть и другие претенденты

Другой источник возражает: «Казахтелеком» предложил за актив наименьшую цену из трех участников. В тендере, помимо «Казахтелекому», участвовали казахстанский «Транстелеком» (подконтрольный государству оператор магистральных каналов связи, проложенных вдоль железных дорог) и предприниматель Айдан Карибджанов (бывший совладелец группы Visor).

Главным претендентом на покупку крупнейшего казахстанского сотовика Kcell

стал государственный «Казахтелеком»

По данным этого источника, наибольшую цену за продаваемый Telia контрольный пакет акций Kcell предложил «Транстелеком». В целом же за данный пакет претенденты готовы были заплатить от $800 млн до $1,2 млрд. Капитализация всего Kcell, исходя из котировок на Лондонской фондовой бирже, составляет на текущий момент $2,4 млрд.

Представитель Telia Ральф Багнер ограничился заявлением, что компания компания не комментирует незавершенные сделки. В «Казахтелекоме» и «Транстелекоме» не ответили на запросы CNews.

Как «Казахтелеком» собирал и продал сотовые активы

У «Казахтелекома» непростая история работы на сотовом рынке. В частности, компания уже был совладельцем Kcell в период, когда он назывался «GSM-Казахстан». Изначально «Казахтелекому» принадлежало 49% акций сотового оператора, оставшиеся 51% были у Fintur.

В 2011 г. TeliaSonera (прежнее название Telia) договорилась о выкупе доли в Kcell. Условием сделки стал вывод Kcell на биржу. Это произошло в 2012 г.: Kcell провел IPO на Лондонской и Казахстанской фондовой бирже, в ходе которого TeliaSonera продала 25% акций оператора.

Также «Казахтелеком» владел сотовыми операторами «Мобайл Телеком Сервис» (МТС, работал в стандарте GSM) и «Алтел» (стандарт CDMA). В 2010 г. «Казахтелеком» продал контрольный пакет акций МТС шведской Tele2.

Несмотря на сделки по продаже долей в МТС и Kcell, интерес «Казахтелекома» не к мобильной связи не угасал. В 2012 г. «Казахтелеком» через «Алтел» получил первую в стране лицензию на сотовую связь четвертого поколения стандарта LTE. Впоследствии «Алтел» также обзавелся лицензиями на стандарт GSM (второе поколение сотовой связи) и 3G.

Союз «Казахтелекома» с Tele2

В 2015 г «Казахтелеком» договорились с Tele2 об объединении активов в области мобильной связи. В объединенной компании у Tele2 голосующая доля составляет 51%, экономическая - 49%. У «Казахтелекома» наоборот голосующая доля составляет 49%, а экономическая - 51%.

Объединенная компания получила, в том числе, и лицензию на работу в стандарте LTE. Только после этого остальным казахским сотовым операторам - Kcell и «Кар-Тел» (торговая марка Beeline, вместе с российским «Вымпелкомом» входит в группу Veon) - также были предоставлены LTE-лицензии.