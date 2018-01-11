 

У главного донбасского олигарха арестовали активы из-за сделки с «Укртелекомом»

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, Текст: Игорь Королев
Голландский суд арестовал активы группы SCM Рината Ахметова. Причиной стало невыполнение группой условий покупки «Укртелекома».

Голландский суд арестовал активы Рината Ахметова

Суд столицы Нидерландов Амстердама наложил арест на акции зарегистрированных в этой стране офшоров украинской группы System Capital Management (SCM), принадлежащей олигарху Ринату Ахметова. Об этом сообщило агентство «Интерфакс-Украина».

В частности, были заморожены 100% акций офшоров DTEK Managment, DTEK, SCM Managment и Premium Househod, а также 71,24% акций офшора Metinves. Данные структуры являются головными для принадлежащих SCM холдингов ДТЭК (угольная промышленность) и «Метинвест» (металлургическая промышленность).

Стоимость арестованных активов составляет $764 млн. Арест активов произведен по иску кипрского офшора Raga Establishment, который обвиняет SCM в невыполнении условий сделки от 2013 г. по продаже «Укртелекома» - крупнейшего на Украине оператора фиксированной связи.

Основные активы Рината Ахметова были связаны с угольной и металлургической промышленностью и располагались на территории Донецкой и Луганской областей Украины. В начале 2017 г. руководство непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, образованных на территориях этих областей, приняло решение о национализации предприятий Ахметова.

Сложная цепочка перепродажи «Укртелекома»

Напомним, «Укртелеком» был приватизирован в 2011 г. Покупателем стала малоизвестная австрийская консалтинговая компания EPIC: ее украинская «дочка» ЕСУ приобрела 92% акций «Укртелекома» за 10,5 млрд гривен ($1,35 млрд по курсу на соответствующую дату) В 2013 г. SCM за неназванную сумму выкупила ЕСУ вместе с долей в «Укртелекоме».

Голландский суд арестовал активы Рината Ахметова

Однако в начале 2017 г. выяснились новые подробности данной сделки. Оказалось, что в 2013 г. EPIC продала офшор EPIC Telecom Invest, владевший ЕСУ и «Укртелекомом», бывшему управляющему «Родовид-банка» Денису Горбуненко. После этого проданный офшор был переименован в Raga Establishment.

Далее, Raga Establishment продал ЕСУ («Укртелеком») группе SCM за $860 млн, которые должны быть выплачены тремя траншами. Однако, по утверждению Raga Establishment, SCM выплатила только $100 млн.

Роль партнера «Газпрома» в приватизации «Газпрома»

В связи с этим Raga Establishment инициировала разбирательство с SCM в Лондонском международном арбитраже о взыскании $820 млн (включая проценты на сумму $60 млн). Год назад в качестве обеспечительных мер по данному разбирательству суд Кипра наложил арест на активы SCM на сумму 656 млн евро ($780 млн).

Впоследствии Лондонский арбитраж удовлетворил иск Raga Establishment. Затем, в конце 2017 г., суд Кипра наложил новый арест на активы SCM на сумму $820 млн. Теперь последовал арест активов и в Нидерландах.

Газета Financial Times приводит еще одну интересную деталь сделок с «Укртелекомом». В приватизации компании участвовал глава компании Group DF Дмитрий Фирташ, бывший партнер «Газпрома» на Украине. В частности, в 2013 г Raga Establishment должна была его структурам $300 млн. Сейчас Фирташ находится в Австрии, где решается вопрос об его экстрадиции в США.

В пресс-службе группе SCM заявили CNews, что не владеют информацией о новых исках против группы. Что касается прежнего иска на Кипре, то группа SCM считает его безосновательным и обжалует решение суда о наложении ареста на свои активы.

Хитрый ход Ахметова?

В последнее время у Рината Ахметова все больше проблем из-за «Укртелекома» и в особенности из-за его приватизации. Оказалось, что ЕСУ финансировала покупку «Укртелекома» за счет двух облигационных займов, выкупленных двумя госбанками.

Долги ЕСУ перед этими банками взял себя «Укртелеком», причем с обслуживанием долга возникли проблемы. Оператор даже хотел продать свою «дочку» «Тримоб» (оператора 3G-сети) для погашения задолженности, но сделка не состоялась.

Также выяснилось, что условием приватизации «Укртелекома» было выделение сети спецсвязи и передача ее государству. И хотя государство профинансировало создание данной сети, она так и осталась у «Укртелекома». В связи с этим Генпрокуратура и Фонд государственного имущества Украины инициировали процесс возврата «Укртелекома» в госсобственность.

Хозяйственный суд Киева уже принял решение о расторжении договора о приватизации «Укртелекома». Данное решение было подтвреждено апелляционной инстанцией, но SCM с ним не согласен.

Совокупность всех упомянутых факторов привела к появлении версии, что за исками Raga Establishment стоит сам Ринат Ахметов. «Наиболее вероятной версией мне представляется схема по защите его активов от любых форм отчуждения, в первую очередь от национализации», - говорит украинский аналитик Роман Химич.

Кристоф Штрнадль,технический директор Software AG Центральной и Восточной Европы

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