В России закрылся последний CDMA-оператор

В России прекратил работу последний оператор стандарта CDMA-800 – крымский «Интертелеком». Власти отказались продлить ему лицензию, но «Интертелеком» сможет продолжать работать в качестве виртуального оператора на сети севастопольского «Севмобайла».

«Последний из могикан»

Крымский сотовый оператор «Интертелеком», работавший в стандарте CDMA-800, прекратил работу. Как говорится на сайте оператора, срок действия его лицензии закончился 1 января 2018 г., а Роскомнадзор отказался его продлить.

Абонентам «Интертелекома», находящимся в городе федерального значения Севастополь, предложено перейти в сеть партнера компании – сотового оператора «Севтелекомсвязь» (СТС, торговая марка «Севмобайл»). Абонентам «Интертелекома», находящимся на территории Республики Крым, вместе с Севастополем расположенной на полуострове Крым, такой возможности не предлагается.

Пресс-служба Роскомнадзора подтвердила CNews, что срок действия лицензии «Интертелекома» на работу в стандарте CDMA-800 не был продлен. Это связано с отсутствием решения Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) о выделении соответствующих частот.

На последнем заседании ГКРЧ, состоявшемся 27 декабря 2017 г., комиссия приняла отрицательное решение по вопросу продления срока использования частот в диапазоне 800 МГц на территории Крыма. Зная об этом, «Интертелеком» даже не стал подавать в Роскомнадзор заявку на продление срока действия своей лицензии, подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Как в России появлялись и исчезали CDMA-операторы

У стандарта CDMA в России непростая судьба. Сети CDMA в диапазоне 800 МГц стали появляться в конце 1990-х годов. Однако в начале 2000-х власти объявили этому стандарту «войну»: диапазон 800 МГц было решено отдать под цифровое телевидение, а существующим операторам разрешили работать только до 2010 г. Крупнейший оператор стандарта CDMA-800 московский «Сонет» прекратил свою работу в 2005 г., остальные операторы закрылись в течение нескольких последующих лет.

Объявление «Интертелекома» о прекращении работы в стандарте CDMA-800

В то же время стандарта CDMA стал развиваться в другом диапазоне – 450 МГц. Большинство таких операторов вошло в холдинг «Скай Линк», но к настоящему времени все операторы CDMA-450 также прекратили свою работу. Нынешний владелец «Скай Линка» оператор Tele2 в ряде регионов запустил на частотах оператора сети стандарта LTE-450.

На Украине операторов стандарта CDMA-800 изначально также ограничивали, но в середине 2000-х, наоборот, власти страны открыли им «зеленый свет». В 2014 г. к моменту воссоединения Крыма и России на территории полуострова было два оператора стандарта CDMA-800: «Интертелеком» и PeopleNet.

Исключение для Крыма

PeopleNet сразу покинул Крым, тогда как «Интертелеком» продал крымскую сеть одноименной компании, зарегистрированной в российской юрисдикции. Этой компании удалось договориться с российскими властями о продолжении работу, в результате чего крымский «Интертелеком» был единственным в России сотовым оператором стандарта CDMA-800.

В Крыму постепенно стали появляться и свои собственные сотовые операторы в стандартах GSM, 3G и LTE. Первым стал «К-Телеком» (торговая марка Win Mobile), использовавший инфраструктуру крымской «дочки» «МТС-Украина». Позднее появились операторы «КТК-Телеком» (торговая марка Volna Mobile), «Крымтелеком» и упомянутый СТС.

«Крымтелеком» и СТС работают на разных частях полуострова Крым: в республике Крым и в городе Севастополь соответственно. При этом абоненты обоих операторов пользуются безроуминговым пространством при поездках по полуострову.

«Крымтелеком» оказывает услуги и мобильной, и фиксированной связи. Оператор принадлежит властям республики. СТС на 51% принадлежит московскому системному интегратору «АйТи-Прогресс» (входит в группу «Прогресс»), на 49% - оператору фиксированной связи «Севастополь-Телеком», созданному властями Севастополя.

В Роскомнадзоре отметили, что у «Интертелекома» есть лицензия, позволяющая работать в качестве виртуального сотового оператора на территории Крыма и Севастополя. «Интертелеком» продолжает работать в Севастополе именно в качестве виртуального оператора на базе сети СТС.

Севастопольский оператор хочет в республику Крым

Ранее в социальной сети «Вконтакте» в группе «Мобильная связь в Крыму» сообщали, что СТС хочет работать не только в Севастополе, но и на территории Республики Крым. С этой целью СТС и «Интертелеком» якобы создают совместный холдинг, который будет использовать имеющуюся у «Интертелекома» в Республике Крым инфраструктуру. Правда, в таком случае остается непонятным, откуда у такого совместного предприятия возьмутся лицензия и частоты в республике Крым.

Гендиректор «Севастополь-Телеком» Ростислав Громов отказался прокомментировать совместную работу СТС и «Интертелекома». В пресс-службе холдинга «Прогресс» к моменту публикации не ответили на запрос CNews относительно данного проекта.