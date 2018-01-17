Власти не дали МТС частот для тестирования 5G

Госкомиссия по радиочастотам удовлетворила заявки «дочек» «Ростелекома» на выделение всей полосы частот 3,4-3,8 ГГц для тестирования сетей 5G. В то же время комиссия отклонила аналогичную заявку МТС, а рассмотрение заявки «Вымпелкома» было отложено.

ГКРЧ рассмотрела вопрос о частотах для 5G

Минкомсвязи опубликовало протокол заседания Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), состоявшегося 28 декабря 2017 г. Одним из главных пунктов заседания был вопрос о выделении частот для тестирования сотовых сетей пятого поколения (5G).

Как первоначально планировалось распределить частоты

Согласно первоначальному проекту решения комиссии, планировалось принять общее решение о выделении ряду операторов на определенных территориях частот в диапазонах 3,4-3,8 ГГц и 24,25-29,5 ГГц. В том числе компании «Мобильные телесистемы» (МТС) планировалось выделить частоты в диапазоне 27,5-28,35 ГГц.

«Вымпелкому» (торговая марка «Билайн») планировалось выделить частоты в диапазоне 25,25-29,35 ГГц, отказав при этом в выделении частот в диапазоне 3,4-3,8 ГГц. Компаниям «Прогресс», «Орион», «Интерпроект» и «Столица», входящим в принадлежащую «Ростелекому» группу Freshtel, планировалось выделить частоты в диапазонах 3,4-3,44 и 3,545-3,55 ГГц, отказав при этом в выделении частот в диапазонах 3,4-3,545 и 3,55-3,6 ГГц.

ФСО и «Роскосмос» предупреждают об опасности 5G

Однако на заседании комиссии против выделения указанных частот для тестирования 5G выступили госкорпорация «Роскосмос» и Федеральная служба охраны (ФСО). Оказалось, что запрошенные частоты используются средствами спутниковой связи, с которыми у будущих сетей 5G могут возникнуть помехи.

ГКРЧ отклонила заявку МТС на частоты для тестирования 5G

В результате комиссия не стала принимать общее решение о выделении частот для тестирования сетей 5G. Тем не менее, как следует из протокола заседания комиссия, часть запрошенных для тестирования сетей 5G частот все-таки была выделена, но уже в рамках частных решений.

«Дочки» «Ростелекома» собрали всю полосу частот 3,4-3,8 ГГц

Так, каждая из четырех упомянутых «дочек» «Ростелекома» получила частоты в диапазонах 3,4-3,44 ГГц и 3,545-3,55 ГГц на следующих территориях: Москва, Московская область (Сколково и ВЦ «Крокус-Сити» в Красногорске), Санкт-Петербург, республика Татарстан (Казань и Иннополис), Белгород, Ивановская область (Иваново и Шуя) и Калининградская область (Калининград и Светлогорск).

Дополнительно компания «Орион» получила аналогичные частоты на территории Уфы и Стерлитамака в Башкортостане. Кроме того, в рамках других заявок каждая из этих компаний получила на этих же территориях частоты еще в диапазонах 3,4-3,545 ГГц и 3,55-3,8 ГГц.

Таким образом, в совокупности «дочки» «Ростелекома» получили для тестирования полностью полосу частот в диапазоне 3,4-3,8 ГГц на определенных территориях, хотя первоначально планировалось выделить им лишь часть данного диапазона. Отметим, что сейчас Freshtel и так имеет частоты в этом диапазоне, но для другой технологии - WiMAX.

МТС остался без частот для тестирования 5G

ГКРЧ выделила «Национальному исследовательскому институту технологий и связи» (НИТС), входящему в холдинг «Айкоминвест» Виталия Юсуфова, частоты в диапазонах 25,25-27,5 ГГц, 31,8-33,4 ГГц, 40,5-42,5 ГГц и 66-71 ГГц для тестирования сетей 5G на территории Москвы.

В то же время ГКРЧ отказала МТС в выделении частот для тестирования 5G, а рассмотрение заявки «Вымпелкома» было решено перенести. В 2017 г. ГКРЧ выделила «Мегафону» частоты в диапазоне 3,4-3,8 ГГц и 25,25-29,5 ГГц для тестирования сетей 5G на территории 11 городов, в которых пройдет Чемпионат мира по футболу (включая Москву и Санкт-Петербург).

Источник в одном из операторов связи говорит, что тестирование сетей 5G на определенных территориях как раз должно определить, каким радиоэлектронным средствам будут создавать помехи будущие сети 5G, поэтому частоты было решено выдавать частными решениями вместо общего решения.

Гендиректор НИИТС Александр Минов выразил удовлетворение решением ГКРЧ и пригласил вендоров и операторов к совместному тестированию сетей 5G, в том числе и на базе отечественного оборудования. В «Вымпелкоме» выразили надежду, что ГКРЧ выдаст компании необходимые частот, так как оператор уже имеет технические и экспертные ресурсы для тестирования 5G. В МТС от комментариев отказались.