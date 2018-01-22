Правительство России смягчило «закон Яровой»

Минкомсвязи доработало «закон Яровой» в соответствии с пожеланиями операторов связи. Теперь им придется хранить только фактически переданный трафик, а не строить хранилища, объем которых рассчитан исходя из масштаба сетей. Кроме того, сдвинуты сроки вступления в силу нормы о хранении трафика.

Новые правила

В пакет антитеррористических поправок, известных как «закон Яровой», были внесены изменения, передает «Интерфакс». Теперь операторов связи обяжут хранить в течение 30 дней лишь те данные, которые фактически были переданы через их сети. Изменения были внесены с учетом критики, поступившие от игроков телекоммуникационного рынка.

Прежние требования, устанавливающие объем хранилищ, предполагали, что этот объем будет рассчитан на основании монтированной емкости сетей операторов связи. Однако операторы и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) смогли доказать Минкомсвязи, что этот показатель больше фактически передаваемого трафика, сообщает «Коммерсант».

В прежнем виде закон потребовал бы от операторов создать хранилища совокупным объемом 0,35 Пбайт на 1 Гбит/сек емкости сети, а потом расширять их на 15% ежегодно. Пересмотр новых требований состоится не раньше чем в декабря 2022 г., с учетом предложений Минкомсвязи и Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Минкомсвязи доработало «закон Яровой» в соответствии с пожеланиями операторов связи

Кроме того, вступление норм хранение трафика в силу может быть перенесено на октябрь 2018 г. До этого предполагалось, что правила вступят в силу с 1 июля 2018 г. Перенос связан с тем, что технические нормы законопроекта еще не утверждены, а оператором нужно будет время на тестировании соответствующих решений. На днях информация о возможной небольшой отсрочке поступила от вице-премьера России Аркадия Дворковича.

Что такое «закон Яровой»

Напомним, в 2016 г. был принят «антитеррористический» пакет поправок за авторством депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова, получивший название «пакет Яровой». Закон, в числе прочего, обязал операторов связи хранить данные о переговорах абонентов в течение трех лет, для интернет-компаний (организаторы обмена информацией в интернете, ОРИ) данный срок составит год. В случае применения пользователями ОРИ шифрования сервис должен передать спецслужбам ключи для дешифровки.

В конце 2016 г. Минкомсвязи представило первый проект нормативных актов о реализации требований «закона Яровой», тогда предлагалась хранить содержимое сообщений в течении максимально отведенного законом срока — шести месяцев. Однако данные нормативные акты тогда не были утверждены. В ноябре 2017 г. Минкомсвязи внесло в Правительство подзаконные акты по закону, регламентирующие сроки хранения трафика для операторов. Проект постановления подразумевает, что с 2018 г. срок хранения трафика составит один месяц и будет постепенно увеличен до шести месяцев.