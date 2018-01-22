В «Цифровую экономику» вернут здравоохранение, госуправление и умные города

В госпрограмме «Цифровая экономика» может появиться целый ряд дополнительных направлений. Среди них как абсолютно новые, например образование и электронная торговля, так и те, что уже ранее рассматривались для реализации, но позже были отвергнуты на этапе утверждения программы — в частности, здравоохранение и умные города.

Расширение охвата «Цифровой экономики»

Среди новых направлений развития госпрограммы «Цифровая экономика» может появиться девять новых отраслей. Инициированная Президентом России Владимиром Путиным программа готовится охватить здравоохранение, образование, госуправление, энергетику, агропромышленный сектор, умный город, электронную торговлю, транспорт и логистику, финтех.

Этот предварительный список наиболее значимых для государства секторов экономики был сформирован на очередном заседании подкомиссии по цифровой экономике, действующей при правительственной комиссии по использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. Об этом на своем сайте сообщил Аналитический центр при Правительстве России, выступающий проектным офисом по реализации госпрограммы.

В центре уточняют, что новые направления были выбраны во исполнение тематического поручения главы Правительства Дмитрия Медведева. «Расширить перечень перспективных направлений и значительно улучшить качество заявок поможет участие бизнес-сообщества и отраслевых ассоциаций, — отмечается в сообщении центра. — Добиться этого позволит максимально прозрачный и легитимный механизм отбора заявок».

Отметим, что умные города, здравоохранение и госуправление уже фигурировали в качестве направлений «Цифровой экономики» на ранних стадиях формирования госпрограммы, но позже были из нее исключены.

Инициированная Владимром Путиным «Цифровая экономика» готова включить новые направления развития

Подкомиссия по цифровой экономике была создана постановлением Правительства от 15 августа 2017 года №969 как инструмент управления реализацией программы «Цифровая экономика». Руководить работой подкомиссии был назначен первый заместитель главы аппарата Правительства России Максим Акимов. Первое заседание совещательного органа состоялось 31 августа 2017 г.

Что такое «Цифровая экономика»

О переходе России на цифровую экономику в конце 2016 г. объявил Президент России Владимир Путин. В послании к Федеральному Собранию глава государства предположил, что в ближайшее десятилетие ИТ-индустрия станет одной из ключевых экспортных отраслей страны. Вскоре была создана рабочая группа Экономического совета при президенте РФ по направлению «Цифровая экономика».

Уже в апреле 2017 г. Минкомсвязи представило предварительную версию программы. В ней говорилось о создании системы цифровой демократии и покрытии всех магистралей страны сотовой связью с возможностью беспроводной передачи данных. Проект предусматривал дистанционное оказание государственных и муниципальных услуг, создание цифровой медицины, а также покупку иностранных компаний для проведения исследовательской деятельности в сфере ИТ.

О цифровой экономике Владимир Путин говорил и на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда он заявил, что государству удастся сократить разрыв в доходах беднейших и богатейших россиян. Программа была представлена российскому лидеру в начале июля 2017 г. Утверждение программы произошло в конце июля 2017 г.

В ноябре 2017 г. стало известно, что для создания в России условий построения цифровой экономики планируется осуществить корректировку нормативной базы. Будут введены электронные судебные договора, электронные исковые заявления в суд, а нормативная база будет переведена в машиночитаемый вид для исполнения искусственными интеллектом административных процедур и смарт-контрактов.