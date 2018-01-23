Facebook изобрел новую единицу времени

Facebook ввел в обиход новую единицу времени, равную 1/705600000 секунды. Она дает возможность соотнести с секундами в целых числах все основные частоты видео и аудио. Новая единица может быть использована для синхронизации различных аудио и видео форматов.

Рождение флика

Компания Facebook заявила, что изобрела новую единицу времени — так называемый флик (flick). Флик представляет собой 1/705600000 секунды, что больше наносекунды и меньше микросекунды. Флик предназначен для лучшей синхронизации частот в разных форматах видео и аудио. Издание TechCrunch называет новую единицу «очень умным способом исчисления времени, который теоретически может сделать производство видео и аудио гораздо более гармоничным».

Название «флик» является сокращением от термина frame-tick, который используется в 2D-графике. Авторство новой единицы принадлежит команде Oculus, которая занимается разработкой очков виртуальной реальности Oculus Rift. Впервые идею создания такой единицы озвучил разработчик Кристофер Хорват (Christopher Horvath) в публикации на Facebook в октябре 2016 г. Там же впервые было упомянуто слово «флик». Скачать и исследовать код флика можно на ресурсе GitHub.

Видео без флика

TechCrunch приводит ряд чисел, на которые 1/705600000 делится без остатка: 8, 16, 22,05, 24, 25, 30, 32, 44,1, 48, 50, 60, 90, 100, 120. Все это — частоты, которые используются для кодирования и показа аудио и видео: 24 кадра в секунду, 120-герцевое ТВ, частота дискретизации 44,1 КГц и т. д.

Новая единица времени от Facebook должна облегчить синхронизацию разных форматов аудио и видео

Многие из этих чисел образуют неудобные десятичные дроби, когда возникает необходимость соотнести их с секундой. Например, 1/24 секунды, на которой основана киноиндустрия, равна 0.0416666666666666… Даже использование наносекунд для ее исчисления заканчивается тем, что приходится делить на части наносекунды, поэтому дробь приходится округлять до 0,04167. Сейчас для синхронизация различных образцов аудио и видео используются специальные программные инструменты, написанные на C++, точность которых ограничивается наносекундами.

Зачем нужен флик

Использование флика превращает все важнейшие для производства видео и аудио дроби в целые числа. Например, 1/24 секунды равна 29400000 фликов, 1/120 секунды — 5880000 фликов. 1/44,1 секунды — 16000 фликов. Это должно помочь информационным системам точнее синхронизировать друг с другом различные образцы аудио и видео.

С помощью флика можно исчислять в целых числах даже стандарты Национального комитета по телевизионным системам (NTSC) США: стандарт 24*(1,000/1,001), который передается десятичной дробью 23,976023976230 с постоянным повтором последних шести цифр, равен в точности 29429400 фликов. То же самое происходит с приближениями 29,97, 59,94 и другими.