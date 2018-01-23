Расследование: Как глава украинских спецслужб и экс-партнер «Газпрома» приватизировали «Укртелеком»

Разбирательство в Лондонском арбитраже относительно перепродажи контрольного пакета акций «Укртелекома» пролило свет на тайну состоявшейся в 2011 г. приватизации украинского телеком-гиганта. Оказалось, что «Укртелеком» был приватизирован в интересах Валерия Хорошковского, занимавшего тогда пост главы Службы безопасности Украины, а финансовую помощь ему оказал экс-партнер «Газпрома» на Украине Дмитрий Фирташ.

Раскрыты подробности спора по продаже контрольного пакета «Укртелекома»

Украинское издание «Лига.нет» опубликовало подробности разбирательства в Лондонском арбитраже, которое происходило между оффшором Raga Establishment и структурами принадлежащей олигарху Ринату Ахметову группы System Capital Managment (SCM). Истец обвинил SCM в невыполнении заключенной в 2013 г. сделку по продаже контрольного пакета акций «Укртелекома» - крупнейшего на Украине оператора фиксированной связи.

Лондонский арбитраж в декабре 2017 г. обязал SCM выплатить истцу $760 млн. В рамках разбирательства Raga Establishment добилась наложения арестов на активы SCM на Кипре и в Голландии. Но более интересным представляются подробности таинственной приватизации «Укртелекома», которые стали известны в ходе процесса.

Почему приватизация «Укртелекома» вызывала вопросы?

Напомним, «Укртелеком» был приватизирован в начале 2011 г: малоизвестная австрийская консалтинговая компания EPIC Goldscheider und Wurmbock Untemehmensberatungsgesellschaft (далее – EPIC) за 92,7% акций оператора заплатила государству 10,5 млрд гривен ($1,3 млрд по тогдашнему курсу). Контрольный пакет акций «Укретелекома» отошел к украинской компании ЕСУ. Она принадлежала кипрскому офшору UA Telecominvest, который через другой оффшор из этой же юрисдикции EPIC Telecom Invest принадлежал австрийской EPIC.

Запрашивая в тот период у Антимонопольного комитета Украины разрешение на покупку «Укртелекома», ЕСУ раскрыла своих конечных владельцев (бенефициаров). Ими были названы пятеро граждан Австрии - акционеров EPIC: Петер Гольдшейдер (Peter Goldscheider, на тот момент директор EPIC), Бриджит Гольдшейдер (Brigitte Goldscheider), Густав Вамбок (Gustav Wurmbock), Марина Вамбок (Marina Wurmbock) и Франц Ланшутзер (Franz Lanschutzer).

Бывший глава Службы безопасности Украины

и бенефециар приватизации «Укртелекома» Валерий Хорошковский

На Украине сразу заподозрили, что за EPIC стоят какие-то представители украинской элиты. Позднее, в 2013 г., SCM Рината Ахметова приобрела за неназванную сумму офшор UA Telecominvest вместе с принадлежащими ему ЕСУ и контрольным пакетом акций «Укртелекома».

Подробности этой сделки выяснились в 2017 г. Оффшор Raga Establishment (нынешнее название EPIC Telecom Invest) обвинил SCM в невыполнении обязательств по покупке «Укртелекома». Оказалось, что SCM должна была заплатить за данный актив $860 млн тремя траншами, но выплатила только первый из них - на $100 млн. В связи с этим Raga Establishment потребовала выплатить $760 млн.

Еще в начале разбирательства стало понятно, что EPIC не был конечным собственником «Укртелекома». Владельцем Raga Establishment назвал себя бывший собственник «Рада-банка» Денис Горбуненко.

Но, как следует из решения Лондонского арбитража (имеется в распоряжении CNews), в момент приватизации «Укртелекома» EPIC действовал в интересах других, более высокопоставленных представителей украинского эстеблишмента. Подробности этого можно узнать из изучения позиции SCM, которая просила арбитраж отклонить требования Raga Establishment.

Как Янукович заставил Ахметова купить «Укртелеком»

SCM указывала, что в процессе покупки «Укртелекома» группа, по настоянию, продавца, не имела возможности провести due diligence (проверку приобретаемого актива). Впоследствии же оказалось, что владелец «Укртелекома» не выполнил взятых на себя условий приватизации инвестировать в оператора $450 млн и передать государству сеть спецсвязи.

Из-за этого сейчас Фонд государственного имущества Украины через суд требует возврата «Укртелекома» в госсобственность. Кроме того, SCM обвинила продавцов в введении властей Украины в заблуждение при предоставлении информации о своих конечных владельцах.

Из рассказа SCM следует, что группа не по своей воле приобрела «Укртелеком». В 2012 г. Рината Ахметова попросил об этом тогдашний президент Украины Виктор Янукович. Якобы он был обеспокоен способностями владельцем «Укртелекома» поддерживать данный актив. Со стороны Януковича переговоры о перепродажи «Укртелекома» вел один из его приближенных Сергей Арбузов, в разное время занимавший посты главы Нацбанка Украины, вице-премьера и другие должности.

Ахметов поручил вести переговоры одного из топ-менеджеров SCM Илью Архипова. Тот, в свою очередь, привлек для переговоров киевского юриста Ярослава Симонова. Именно из показаний Симонова, данных Лондонскому арбитражу, стала известна информация об истинных бенефициарах приватизации «Укртелекома».

Как глава украинских спецслужб тайно купил «Укртелеком»

В ходе первой встречи о перепродаже «Укртелекома», состоявшейся в августе 2012 г., от лица продавцов в переговорах участвовал Ярослав Порохняк, один из приближенных известного украинского политика и бизнесмена Валерия Хорошковского. Хорошковский в 2010-2012 гг. возглавлял Службу безопасности Украины (СБУ), затем был министром финансов и вице-премьером. Он также владел телеканалом «Интер» и другими медиа-активами, объединенными в Inter Media Group.

Именно Хорошковский, как было установлено в ходе арбитражных слушаний, и был бенефециаром приватизации «Укртелекома» в 2011 г. Правда, Лондонский арбитраж так и не смог понять, оставался ли он таковым на дату заключения договора о приватизации «Укретелекома» - 11 марта 2011 г.

Но, в любом случае, Хорошковский был конечным владельцем Raga Establishment к моменту завершения покупки данным оффшором «Укртелекома», состоявшейся 11 мая 2011 г. Об этом стало известно из показаний, данных Лондонскому арбитражу другим свидетелем, бывшим главой компании Group DF Робертом Шетлером-Джонсом (Robert Shetler-Jones). Данная компания принадлежит известному украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, который также оказался тайным участником «Укртелекома».

Фирташ получил известность в первую очередь как партнер «Газпрома»: созданное ими совместное предприятие Rosukrenergo в 2006-2008 гг. поставляло российский газ на Украину. Компания была фигурантом различных скандалов, а возглавлявшая в тот период правительство Украины Юлия Тимошенко в итоге добилось исключения ее из схем поставок газа. В 2014 г. Фирташ был задержан в Австрии и ожидает решения вопроса об экстрадиции в США.

Из слов Шетлера-Джонса следует, что Raga Establishment для финансирования покупки «Укртелекома» привлекла кредит на $300 млн у Bank of Cyprus. Поручителем по данному кредиту выступила одна из структур Фирташа – кипрская Picabo. Соответствующий договор был заключен 2 мая 2011 г., и тогда Хорошевский уже точно был владельцем Raga Establishment, То есть приватизация «Укртелекома» была произведена в интересах действующего главы Службы безопасности Украины.

Какую роль в приватизации «Укртелекома» принял Дмитрий Фирташ

Относительно роли Фирташа в приватизации «Укртелекома» окончательной ясности нет. Ярослав Симонов говорит, что в 2012 г. Хорошковскому принадлежало лишь 24,99% акций Raga Establishment, а SCM хотела ограничиться покупкой только этой доли. Однако украинское правительство настояло, чтобы SCM полностью выкупило контролирующего владельца «Укртелекома».

После этого в начале 2013 г. к переговорам подключилась Group DF. Симонов утверждает, что компании Дмитрия Фирташа принадлежало 75,01% акций Raga Establishment, об это ему якобы сообщил Сергей Арбузов. Более того, по словам Симонова, летом 2013 г. в момент заключения договоренности с SCM о продаже контрольного пакета акций «Укртелекома», Фирташ выкупил долю Хорошковского и стал единственным владельцем Raga Establishment.

Однако в самой Raga Establishment это отрицает. В ходе слушаний представитель компании заявил, что Горбуненко приобрел Raga Establishment у ее единственного владельца Валерия Хорошковского, а Group DF лишь участвовала в привлечении финансирования.

Шетлер-Джонс также утверждает, что Group DF не была совладельцем Raga Establishment. Компания лишь участвовала в привлечении финансирования для покупки «Укртелекома», об этом Фирташа попросил Хорошковский, с которым они находились в хороших отношениях.

У Фирташа с Хорошковским действительно было хорошие отношения. В 2009 г. во время конфликта украинских властей с Rosukrenergo, Хорошковский, занимая тогда пост главы Государственной таможенной службы, неожиданно поддержал Фирташа, чем вызвал негодование премьер-министра Юлии Тимошенко. Кроме того, что в 2013 г. Хорошковский продал Фирташу Inter Media Group.