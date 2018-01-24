Власти пригрозили МТС санкциями за подъем цен в роуминге

ФАС отправила в МТС предупреждение, что оператор не должен взимать дополнительную плату за услуги связи в поездках по России и в Крыму.

Разъяснение ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила сотовому оператору МТС так называемое разъяснение, которое опубликовала на своем сайте. В документе ведомство акцентирует внимание на том, что условия предоставления абонентам услуг сотовой связи не должны ухудшаться, когда на то нет экономических оснований.

Причиной обращения ФАС к оператору стали жалобы граждан на то, что связь МТС в поездках по России и в Крыму обходится дороже, чем в домашнем регионе. Например, оператор требует дополнительные 15 руб. в сутки за обслуживание абонента в каком-либо регионе за пределами домашнего, поясняет ФАС. Причем доплата взимается даже с тех пользователей, в чьих тарифных планах изначально ничего об этом не было сказано.

По словам начальника Управления регулирования связи и информационных технологий ФАС России Елены Заевой, ведомство ждет от МТС отчет о выполнении предупреждения до 31 января 2018 г., иначе будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства согласно закону о защите конкуренции.

Заева отмечает, что «совершенно недопустимо» в ходе выполнения требования ФАС об отмене внутреннего роуминга «повышать тарифы или вводить дополнительные платы при выезде за пределы домашнего региона».

На просьбу CNews прокомментировать ситуацию представители МТС ответили, что воздержатся от комментариев.

Борьба за отмену роуминга

В 2017 г. ФАС начала последовательную борьбу за отмену внутреннего роуминга на территории России. В феврале замглавы ведомства Анатолий Голомолзин говорил что роуминговая наценка в Крыму исчезнет уже до конца I квартала, а до конца первого полугодия исчезнет и внутрисетевой роуминг.

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Однако этого не произошло. Поэтому летом 2017 г. ФАС потребовала от «Вымпелкома», МТС, «Мегафона» и Tele2 отменить внутрисетевой, а затем и национальный роуминг, выровняв тарифы на всей территории России. На выполнение предписания операторам было отведено 14 дней. Ведомство сообщило, что операторы знакомы с этим требованием с ноября 2016 г., поэтому оно не могло застать их врасплох.

ФАС пояснила, что провела анализ цен на роуминг и его технической реализации на территории страны. По результатам анализа выяснилось, что разница в тарифах на услуги связи в «домашнем» регионе и в других регионах России «ни экономически, ни технологически» не обоснована. Это было расценено как нарушение пункта 6 части 1 статьи 10 закона «О защите конкуренции».

Поскольку требования не были выполнены в срок, ФАС завела в отношении указанных оператора два административных дела. В сентябре ФАС сообщила, что договорилась с операторами об отмене внутрисетевого роуминга на территории России до конца 2017 г. В декабре 2017 г. «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») начал процесс выравнивания тарифов в национальном роуминге.

По мнению экспертов отрасли, операторы начали готовиться к возможной отмене роуминга задолго до ее реализации, постепенно повышая тарифы за счет равномерного распределения на всех абонентов доплаты за роуминг, несмотря на требования ФАС не действовать в этом вопросе в ущерб пользователям.