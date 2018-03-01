Главу МТС повысят в президенты АФК «Система»

Глава АФК «Система» Михаил Шамолин может покинуть свой пост. На его место прочат президента МТС Андрея Дубовскова. Переход главы МТС на должность руководителя АФК «Система» становится уже традицией.

Из МТС в АФК «Система»

Президент АФК «Система» Михаил Шамолин может покинуть свой пост. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.

По данным агентства, АФК «Система» возглавит Андрей Дубовсков, который сейчас является президентом принадлежащего корпорации сотового оператора «Мобильные телесистемы» (МТС). В свою очередь, главой МТС может стать Алексей Корня, который в настоящее время занимает пост финансового директора оператора.

В пресс-службах МТС и АФК «Система» от комментариев отказались. Отметим, что если данная информация окажется верной, то переход главы МТС на должность главы АФК «Система» состоится в рамках сформированной традиции.

Как МТС поставляет президентов для АФК «Система»

Так, в 2008 г. президент МТС Леонид Меламед возглавил АФК «Система», сменив на этом посту Александра Гончарука. В 2011 г. Меламед покинул корпорацию, ее возглавил Михаил Шамолин, который до этого был президентом МТС. Сотового оператора тогда же возглавил Андрей Дубовсков, который до этого руководил его украинской «дочкой».

Президент МТС Андрей Дубовсков, вероятнее всего, возглавит АФК «Система»

МТС исторически является основным активом АФК «Система». Корпорация владела и другим крупным активом, нефтяной компанией «Башнефть», приобретенной в 2009 г. Но этот актив стал для АФК «Система» «роковым».

«Трагический» актив АФК «Система»

В 2014 г. суд признал незаконной приватизацию «Башнефти», состоявшуюся еще в 1990-х годах, и постановил изъять компанию в пользу государства. По этой же причине основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков находился под домашним арестом.

В 2016 г. «Башнефть» была приобретена подконтрольной государству «Роснефтью». В 2017 г. «Роснефть» неожиданно предъявила претензии АФК «Система» за период, когда корпорация владела «Башнефтью».

Первый иск «Роснефти» к АФК «Система» был подан на 170 млрд руб. Арбитражный суд Башкортостана удовлетворил претензии на 133 млрд руб. В рамках данного разбирательства был наложен арест на ряд принадлежащих АФК «Система» активов», включая блокпакет акций МТС.

Затем «Роснефть» подала второй иск к АФК «Система» на 133 млрд руб. Конфликт закончился после вмешательства Президента России Владимира Путина. Стороны подписали мировое соглашение, по которому АФК «Система» должна выплатить «Роснефти» 100 млрд руб. Как раз сегодня, 1 марта 2018 г., суд снял арест с принадлежащих АФК «Система» активов.

«Из-за спора с «Роснефти» АФК «Система» придется распродавать свои активы и корпорации останется, в основном, только МТС, - полагает гендиректор аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин. – В сложившейся ситуации АФК «Система» из холдинговой компании превращается в «бумажную» структуру, управляющую МТС».

Помимо МТС сейчас АФК «Система» принадлежат «Детский мир», «Медси», лесопромышленный холдинг Segezha, агропромышленный холдинг «Степь», высокотехнологический холдинг РТИ, «Интурист» и другие активы.

Дополнение

После публикации этого материала оператор МТС сообщил, что Андрей Дубовсков покинул пост президента компании, а на его место совет директоров назначил Алексея Корню. Также стало известно, что завтра, 2 марта 2018 г., совет директоров АФК «Система» рассмотрит вопрос о назначении Дубовскова президентом корпорации. Нынешний президент АФК «Система» Михаил Шамолин перейдет на другую позицию внутри корпорации.

Михаил Шамолин, покинув пост президента АФК «Система», возглавит при надлежащий корпорации лесопромышленный холдинг Segezha и станет его миноритарным акционером. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.