«Ростелеком» потратит миллиард на интерактивное ТВ

Миллиардная закупка «Ростелекома»

«Ростелеком» потратит 1,017 млрд руб. на доработку и настройку ПО своей платформы так называемого интерактивного телевидения — интернет-ТВ, которое доступно как на телевизоре, так и на компьютере или смартфоне.

Указанная сумма фигурирует в качестве цены контракта в осуществляемой оператором закупке услуг у единственного (единственно возможного) поставщика. Таким поставщиком «Ростелеком» назначил свою дочернюю структуру — компанию «Рестрим».

Из общения CNews с представителями пресс-службы «Ростелекома» можно было заключить, что данный подрядчик и ранее занимался развитием рассматриваемой платформы. «”Рестрим” — наша “дочка”, которая специализируется на техразвитии наших продуктов, включая платформу “Интерактивное ТВ”», — отметили собеседники CNews.

«Ростелеком» вложит свыше миллиарда в свое интерактивное ТВ

Несмотря на безальтернативный способ закупки, «Ростелеком» окончательно намерен подвести ее итоги лишь 4 мая 2018 г. Не исключено, что именно к этому сроку «Рестрим» должен представить техзадание на работы, разработка которого, судя по проекту договора, возложена на него самого.

Что предстоит сделать подрядчику

Как следует из документов, размещенных на сайте госзакупок, платформа интерактивного телевидения «Ростелекома» состоит из программно-аппаратных комплексов, функционирующих на базе ПО производства компании «Смартлабс». В результате доработки этого ПО оператор рассчитывает расширить функциональность платформы и спектр предоставляемых на ней услуг, а также повысить ее производительность и увеличить абонентскую базу.

В рамках исполнения контракта «Рестриму» предстоит доработать и модернизировать интерфейсные решения, используемые в платформе и клиентских продуктах сервиса ТВ. Также подрядчику нужно настроить и оптимизировать подсистемы платформы, провести тестирование ее компонентов.

Еще одним пунктом проекта контракта значится разработка новой или доработка существующей технической документации в отношении ПО платформы или ее отдельных компонентов. Кроме того «Рестриму» нужно будет изменить существующие или добавить новые объекты в базы данных, а также осуществить интеграцию платформы с неназванными сторонними системами и интерфейсами.

Из остального фронта работ отметим оптимизацию существующей логики работы ПО платформы, пусконаладку софта, инсталляцию и обновление платформы.

Что такое интерактивное ТВ «Ростелекома»

Раздача ТВ-вещания осуществляется «Ростелекомом» по Wi-Fi — посредством телевизионной приставки с модулем Wi-Fi. При этом клиенту не обязательно пользоваться доступом в интернет именно через этого оператора. Интерактивность ТВ во многом определяется возможностью управлять просмотром программ за счет опций записи, паузы и доступности архива передач за последние 72 часа.

Дополнительные сервисы решения включают «родительский контроль» и караоке. Цены на различные пакеты каналов и услуг в Москве находятся в интервале 320-1700 руб. в месяц.

Несколько фактов о «Рестриме»

«Рестрим» был создан в начале 2015 г. как компания, которая должна была взять на себя реализацию стратегических проектов «Ростелекома», связанных с видеонаблюдением на выборах и едином государственном экзамене. Однако теперь оператор считает, что к настоящему времени «Рестрим» трансформировался из компании «с одним проектом» в одного из основных технологических партнеров «Ростелекома».

В планах компании, обозначенных в конце сентября 2017 г., продолжить формирование высокотехнологичного кластера для создания и развития новых цифровых сервисов и продуктов. Кроме этого «Рестрим» продолжит активное сотрудничество с digital-офисом и центром стратегических инноваций «Ростелекома».

По данным с сайта компании, в «Рестриме» сейчас работает свыше 250 человек. Офисы организации расположены в Москве и Ульяновске.