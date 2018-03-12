 

Власти обвинили «Билайн» в завышении цен

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, Текст: Игорь Королев
ФАС возбудила антимонопольное дело в отношение «Вымпелкома» из-за цен во внутрисетевом роуминге. Ведомство не устроили предпринятые оператором меры по снижению цен, в частности, высокая стоимость междугородних звонков во внутрисетовом роуминге.

ФАС занялась роумингом «Вымпелкома»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила антимонопольное дело в отношении сотового оператора «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») из-за завышения цен во внутрисетевом роуминге. Об этом говорится в сообщении ФАС.

Напомним, год назад ФАС сообщала о достижении договоренностями с ведущими сотовыми операторами об отмене внутрисетевого и национального роуминга. Внутрисетевым называет роуминг, который возникает при поездках абонента в другой регион, но внутри сети одного оператора. Национальным называется роуминг, который возникает при поездках абонентам между разными операторами и сетями (такой роуминг, в частности, действует в Крыму).

Но операторы не стали отменять роуминговые наценки, из-за чего ведомство выдало им предписания об устранении экономически и технологически необоснованной разницы в тарифах при выезде абонентов за пределы «домашнего» региона. Ведомство потребовало, чтобы операторы сотовой связи в каждом тарифном плане устранили необоснованную разницу на одни и те же услуги связи, которые абоненты получают дома и в поездках. При этом устранение такой разницы в тарифах не должно привести к ухудшению положения абонентов.

Позднее ФАС возбудила два антимонопольных дела в отношении четверки крупнейших сотовых операторов: «Вымпелком», МТС, «Мегафон» и Tele2. Одно дело касалось завышения цен во внутрисетевом роуминге, другое - национального роуминга.

ФАС не устроила работа «Билайна» по снижению цен во внутрисетовом роуминге

После этого операторы стали корректировать свои тарифы. В частности, «Мегафон» сообщил о поэтапной отмене внутрисетевого роуминга, а «Вымпелком» значительно снизил цены на роуминг в Крыму.

Отчет «Вымпелкома» не устроил ФАС

Сейчас в ФАС сообщили, что представленный «Вымпелкомом» отчет в службу относительно внутрисетевого роуминга не соответствует требованиям ранее выданных предупреждений. В частности, предложенная оператором стоимость входящих и исходящих междугородних звонков в поездках по России необоснованно завышена.

Ранее ФАС по итогам рассмотрения отчетов о внутрисетевором роуминге двух других операторов, МТС и «Мегафона», также возбудила в отношении них дело. Ведомство обвинило операторов в невыполнении предъявленных им требований. Кроме того, ФАС отметила введение МТС отдельной платы в размере 15 руб. в сутки за расширение действия тарифного пакета в поездках по России.

«Поскольку предупреждения не исполнены, ФАС России приняла решение о возбуждении в отношении «большой тройки» дел о нарушении антимонопольного законодательства, - сообщил замглавы ФАС России Анатолий Голомолзин. - По итогам рассмотрения в случае установления нарушения, возможна выдача предписания о перечислении в бюджет дохода, полученного в результате нарушения антимонопольного законодательства».

Относительно Tele2 в ФАС рассказали, что их предложения, наоборот, ранее были признаны соответствующими требованиями регулятора, но срок их исполнения был продлен до 31 мая 2018 г.

Позиции операторов

В «Вымпелкоме» с обвинениями в свой адрес не согласны. «Вымпелком» полностью и в установленные сроки представил в ФАС схему изменения тарификации услуг связи в поездах по России при регистрации в сетях «Билайн», - заявили CNews в компании. - Предложенная нами схема, по нашему мнению, в полном объеме реализует требования предупреждения ФАС по исключению разницы в стоимости передачи голосовой информации, SMS и передаче данных при поездках по России по сравнению со стоимостью указанных услуг связи в домашнем регионе. В соответствии с предложенной нами схемой изменений наши абоненты в путешествиях по России при регистрации в сети «Билайн» уже совсем скоро смогут пользоваться связью на тех же условиях, что и в пределах домашнего региона».

В «Мегафоне» и МТС также выражали свое несогласие с претензиями ФАС. В частности, в МТС отмечали, что абоненты оператора во внутрисетевором роуминге теперь могут пользоваться своими «домашними» тарифами с единственной разницей - им необходимо оплачивать исходящие и входящие междугородние звонка (то есть из иного региона). Упомянутая же ФАС плата в 15 руб. в сутки была введена для абонентов, желающих не платить во внутрисетевом роуминге и данную междугороднюю составляющую.

По национальному и международному роумингу претензии ФАС сняты

Что касается национального роуминга, то ранее ФАС заявляла, что у МТС и «Мегафона» в данной части были выявлены нарушения, но операторы их самостоятельно устранили. В частности «Вымпелкому» ФАС обещала снизить размер штрафа для оператора за завышение цен на национальный роуминг, так как оператор содействовал проверке.

Кроме того, год назад ФАС возбудил антимонопольное дело в отношении «Мегафона» из-за завышения цен в международном роуминге. На прошлой неделе ФАС сообщила, что после всестороннего анализа дело было прекращено.

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