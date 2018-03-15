Из-за «закона Яровой» «Мегафон» увеличит капитальные затраты на 20 миллиардов. Дивидендов не будет

«Мегафон» объявил о запланированном на 2018 г. увеличении капитальных расходов, что связано с необходимостью выполнить требования «закона Яровой». Также в этом году компания не намерена выплачивать дивиденды. На новостях акции оператора рухнули на 9%.

Капитальные расходы

Сотовый оператор «Мегафон» предупредил о грядущем росте своих капитальных расходов: в 2017 г. они составляли 56 млрд руб., а в 2018 г. достигнут 75-80 млрд руб. В 2017 г. в компании было зафиксировано снижение этого показателя на 14,6% по сравнению с предыдущим годом. Отдельно в IV кв. 2017 г. CAPEX составили чуть больше 22 млрд руб., показав годовой спад на 17,2%.

«Мегафон» объясняет планируемый в 2018 г. рост капитальных расходов несколькими причинами, в том числе необходимостью исполнения так называемого «закона Яровой» в части хранения данных. Среди других причин упоминается улучшение качества услуг, повышение уровня удобства клиентов, повышение устойчивости сети и продолжающееся развертывание сети LTE.

Гендиректор «Мегафона» Сергей Солдатенков отмечает, что несмотря на удержание капитальных расходов на уровне 56 млрд руб. в 2017 г., оператору удалось реализовать все запланированные мероприятия по строительству и продолжить модернизацию сети. Более резкий годовой пад CAPEX в последнем квартале компания объясняет тем, что в 2017 г. инвестиции были равномерно распределены по кварталам, а в 2016 г. большая часть таких проектов реализовывалась под конец года. В 2017 г. основная часть инвестиций была потрачена на развитие сетей LTE и LTE Advanced, а также модернизацию сетей 2G и 3G.

Дивидендов не будет

Как следует из заявления «Мегафона», совет директоров компании пришел к заключению, что оператору не стоит выплачивать в 2018 г. дивиденды. В связи с этим совет рекомендует акционерам принять соответствующее решение и не объявлять дивиденды.

После публикации этого заявления акции «Мегафона» на Московской бирже пошли вниз. К моменту публикации этого материала они упали примерно на 9%.

Итоги квартала

Одновременно «Мегафон» обнародовал финансовые результаты IV кв. 2017 г. и всего года в целом. Выручка компании в телекоммуникационном сегменте достигла по итогам квартала 84,6 млрд руб., что на 4,1% больше аналогичного показателя за предыдущий год.

«Мегафон» не будет платить дивиденды в 2018 году

Услуги мобильной связи принесли компании 67,6 млрд руб., из них 23,5 млрд руб приходится на передачу данных. Годовой рост выручки от мобильной связи составил 2,6%, а от передачи данных — 10,2%. Услуги фиксированной связи обеспечили выручку в размере 9,1 млрд руб, что на 30,4% больше аналогичного показателя за предыдущий год. Поступления от продажи оборудования и аксессуаров составили 7,9 млрд руб., что на 5,9% меньше аналогичного показателя за 2016 г.

При этом чистая прибыль «Мегафона» за квартал составила чуть более 3 млрд руб., показав годовой спад на 53,1%.

Свободный денежный поток для акционеров сотового оператора составил по итогам квартала почти 13 млрд руб., что на 93,2% больше аналогичного показателя за предыдущий год.

Итоги года

По итогам всего 2017 г. выручка «Мегафона» в телекоммуникационном сегменте достигла 321,8 млрд руб., что на 1,8% больше аналогичного показателя за 2016 г. Из этой суммы 264,4 млрд руб. были получены от мобильной связи, в том числе почти 90 млрд руб. — от передачи данных. Фиксированная связь принесла 28,8 млрд руб., а продажа оборудования и аксессуаров — 28,7 млрд руб. Из всех сегментов наибольший рост продемонстрировала фиксированная связь — он составил 12,1%. В сегменте передачи данных годовой рост достиг 6,3%, а в сегменте продажи оборудования и аксессуаров — 6,4%.

При этом чистая прибыль оператора за год составила 20,5 млрд руб, показав годовой спад на 29%. Рост свободного денежного потока был зафиксирован на уровне 27% до 35,2 млрд руб.

По состоянию на 31 декабря 2017 г. чистый долг «Мегафона» составлял 234,5 млн руб.

Оператор отмечает, что количество его абонентов практически не изменилось за год, и составило в конце 2017 г. 77,1 млн человек.

Изменения за год

Солдатенков назвал 2017 г. «переломным» для компании, поскольку он прошел под знаком борьбы с тенденцией к снижению выручки в телекоммуникационной отрасли. По словам гендиректора, в минувшем году оператор перешел от погони за наращиванием абонентской базы к повышению качества услуг для уже существующих абонентов.

Изменения произошли также в политике ценообразования — Солдатенков отмечает, что «Мегафон» первым из российских операторов отказался от безлимитных тарифных планов. Появилась новая тарифная линейка «Включайся!», созданная на основе анализа больших данных. Тарифы этой линейки определялись на основе профиля поведения абонентов. По словам Солдатенкова, 76% абонентов «Мегафона» подключены к тарифным планам средней и дорогой ценовой категории.

Также Солдатенков заявил, что в 2017 г. началась трансформация «Мегафона» «из традиционного оператора связи в оператора цифровых возможностей». По его словам, новый целевой аудиторией компании стали цифровые абоненты.

Федеральные мероприятия

Солдатенков также отметил участие «Мегафона» в обсуждении госпрограммы «Цифровая экономика», где оператор возглавлял в 2017 г. рабочую группу по информационной инфраструктуре. Компания принимает участие в цифровизации ряда российских регионов — соответствующие соглашения подписаны с Республикой Удмуртия, Ульяновской и Псковской областям, уже запущен пилотный проект по их цифровизации.

В настоящий момент «Мегафон», принимавший участие в обеспечении связи во время проведения Кубка Конфедераций в 2017 г., готовится к Чемпионату мира по футболу, на котором планирует создать зоны для тестирования стандарта связи 5G. Солдатенков отмечает, что оператор совместно с компанией Huawei добился скорости 35 Гбит/сек при передаче данных по стандарту 5G на экономическом форуме в Санкт-Петербурге в июне 2017 г.

Разделение «Евросети»

В феврале 2018 г. «Мегафон» и VEON (бывший «Вымпелком») завершили разделение бизнеса «Евросети». Напомним, «Мегафон» и «Вымпелком» договорились о разделе «Евросети» в июле 2017 г. Сама компания вместе с ее брендом осталось за «Мегафоном», а половина ее салонов, то есть около 1,7 тыс., перешла «Вымпелкому». Кроме того, «Вымпелком» в рамках данной сделки выплатил «Мегафону» 1,2 млрд руб.

«Мегафон» также сообщал, что после раздела «Евросети» будет рассматривать вариант объединения розничной компании с конкурентом — сетью «Связной». «Связной» с 2015 г. принадлежит предпринимателю Олегу Малису — брату Александра Малиса, который в 2009 г. возглавил «Евросеть».

Что такое «закон Яровой»

Напомним, в 2016 г. был принят «антитеррористический» пакет поправок за авторством депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова, получивший название «пакет Яровой». Закон, в числе прочего, обязал операторов связи хранить данные о переговорах абонентов в течение трех лет, для интернет-компаний (организаторы обмена информацией в интернете, ОРИ) данный срок составит год. В случае применения пользователями ОРИ шифрования сервис должен передать спецслужбам ключи для дешифровки.

В конце 2016 г. Минкомсвязи представило первый проект нормативных актов о реализации требований «закона Яровой», тогда предлагалась хранить содержимое сообщений в течении максимально отведенного законом срока — шести месяцев. Однако данные нормативные акты тогда не были утверждены. В ноябре 2017 г. Минкомсвязи внесло в Правительство подзаконные акты по закону, регламентирующие сроки хранения трафика для операторов. Проект постановления подразумевает, что с 2018 г. срок хранения трафика составит один месяц и будет постепенно увеличен до шести месяцев.